Семейный бизнес: как супругам наладить рабочий процесс и не испортить отношения

15–16 ноября в Москве, в Доме союзов пройдет Форум «Woman who matters». Представители крупных российских и международных компаний, выдающиеся женщины и мужчины поделятся своим опытом, мнениями и энергетикой с теми, кому небезразлична тема гендерного равенства.
Своим успешным опытом ведение бизнеса совместно со своими мужьями поделились спикеры предстоящего Форума «Woman who matters», выступающие в секции «Couples», Екатерина Рыбакова и Наталья Османн.
В 2015 году Игорь и Екатерина Рыбаковы основали филантропическую организацию - Рыбаков Фонд, целью которой является изменение культуры социального взаимодействия. Рыбаков Фонд инициирует и реализует различные проекты и инициативы социального некоммерческого характера, а также в сфере предпринимательства и современного образования.
Екатерина Рыбакова - не просто красивая женщина, мать четверых детей, но и успешная бизнес-вумен. Совместными усилиями Екатерина и Игорь Рыбаковы успевают не только заниматься воспитанием детей и личностной самореализацией, но и помогают окружающим изменить свою жизнь. Рыбаков Фонд способствует тому, чтобы все желающие могли собираться в определенные группы и сообщества для обмена опытом, связями и взаимной мотивации.
Екатерина Рыбакова, президент Рыбаков Фонда, спикер Форума «Woman who matters», секции «Couples», «Женские сообщества-катализатор перемен» и «Женщины как провайдеры социальных инициатив»:
«В 2015 году мы с Игорем приняли решение создать филантропический фонд, и уже третий год совместно работаем над нашей миссией - сделать так, чтобы каждому человеку в мире стала доступна своя внутренняя энергия преобразования. Решиться на совместное дело можно только в случае, если супругов объединяют общие ценности, чтобы их вместе нести. Конечно, совместное дело меняет взаимоотношения в семье: раньше, когда мы не были связаны работой, наше общение зачастую ограничивалось бытовыми вопросами или разговорами о детях. Когда появляется совместный бизнес или проект, то отношения выходят на новый уровень близости – становятся взаимодополняющим партнерством.
У меня есть пара советов тем, кто думает о совместном деле с супругом. Во-первых, не конкурируйте, и при первых признаках и проявлениях этого - останавливайтесь и вспоминайте о том, что вы - самые близкие люди и делаете общее дело. Во-вторых, безгранично доверяйте друг другу - доверия много не бывает».
В 2014-ом году в Барселоне Наталья и Мурад Османн сделали первую фотографию, которая положила начало успешному флэшмобу #FollowMeTo. Мурад сфотографировал возлюбленную на фоне испанских улочек в тот момент, когда Наталья потянула его навстречу чему-то особенно интересному. Получившийся кадр понравился как самой паре, так и всему миру, что привело Наталью и Мурада к мировой известности и возможности реализовывать все новые и новые идеи. Спонтанно возникший проект повлек за собой череду других: выпуск книги, программу на «Первом канале» и еще много чего интересного. Больше пяти лет Наталья и Мурад не только продолжают делать полюбившиеся в сети снимки, но и создали новый проект, где более подробно рассказывают о традициях и духе самых интересных уголков мира.
Наталья Османн, основатель проекта #FollowMeTo, спикер Форума «Woman who matters», секция «Couples»:
«Со стороны себя оценивать очень сложно, семейный бизнес - это всегда индивидуальная история. Точно скажу, что женщина в семейном бизнесе никогда не должна тягаться со своим мужем. Под словом «тягаться» я подразумеваю, что женщина никогда не должна подавлять своего мужа интеллектом, силой и мнением. Если в обычной бизнес-истории партнеры и могут показывать свою силу, то в семейном бизнесе это невозможно, потому что с этим человеком тебе предстоит жить в быту. Я считаю, что рождаются нездоровые отношения, если женщина показывает свою власть, силу. Бизнес может построиться, подчеркну, только на взаимном уважении и мудрости, которая проявляется в более рациональном и мягком подходе. Это значит, что где-то ты немножечко уступаешь, где-то уступают тебе. Взаимно. Не должно быть такого, что только женщина идет на компромисс, нет. Это взаимные отношения, очень уважительные в профессиональных рамках. Не только личностно-уважительные, потому что ваш партнер - это муж, отец детей, а именно профессионально-уважительные. Конечно, эта особенность тонкой нитью проходит через все бизнес-отношения, и я считаю, что это нормально. В этом заключается и определенная сложность, и плюс, в любом случае».
Секция «Couples» состоится 15 ноября с 18:30 до 19:30 в Колонном зале Дома союзов. На Форуме вы сможете услышать выступления знаменитых пар, которые являют собой успешное воплощение как семейных ценностей, так и совместного предпринимательства. Зарегистрируйтесь на мероприятие прямо сейчас.
Фото: Shutterstock, архив пресс-службы