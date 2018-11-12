Семейный бизнес: как супругам наладить рабочий процесс и не испортить отношения

Екатерина Рыбакова, президент Рыбаков Фонда, спикер Форума «Woman who matters», секции «Couples», «Женские сообщества-катализатор перемен» и «Женщины как провайдеры социальных инициатив»:

«В 2015 году мы с Игорем приняли решение создать филантропический фонд, и уже третий год совместно работаем над нашей миссией - сделать так, чтобы каждому человеку в мире стала доступна своя внутренняя энергия преобразования. Решиться на совместное дело можно только в случае, если супругов объединяют общие ценности, чтобы их вместе нести. Конечно, совместное дело меняет взаимоотношения в семье: раньше, когда мы не были связаны работой, наше общение зачастую ограничивалось бытовыми вопросами или разговорами о детях. Когда появляется совместный бизнес или проект, то отношения выходят на новый уровень близости – становятся взаимодополняющим партнерством.

У меня есть пара советов тем, кто думает о совместном деле с супругом. Во-первых, не конкурируйте, и при первых признаках и проявлениях этого - останавливайтесь и вспоминайте о том, что вы - самые близкие люди и делаете общее дело. Во-вторых, безгранично доверяйте друг другу - доверия много не бывает».

В 2014-ом году в Барселоне Наталья и Мурад Османн сделали первую фотографию, которая положила начало успешному флэшмобу #FollowMeTo. Мурад сфотографировал возлюбленную на фоне испанских улочек в тот момент, когда Наталья потянула его навстречу чему-то особенно интересному. Получившийся кадр понравился как самой паре, так и всему миру, что привело Наталью и Мурада к мировой известности и возможности реализовывать все новые и новые идеи. Спонтанно возникший проект повлек за собой череду других: выпуск книги, программу на «Первом канале» и еще много чего интересного. Больше пяти лет Наталья и Мурад не только продолжают делать полюбившиеся в сети снимки, но и создали новый проект, где более подробно рассказывают о традициях и духе самых интересных уголков мира.