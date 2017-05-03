У вас есть примета: если все хорошо, то вскоре вы обязательно совершите поступок, который все перечеркнет. Ставить себе палки в колеса — ваш способ передвижения по жизни. Примените всего шесть других способов — и вы избавитесь от самосаботажа навсегда.

Вы доделали сложный проект и неправильно его сохранили, из-за чего потерялись усилия и труды последнего месяца. Или за неделю вы похудели на килограмм, а за выходные набрали два. Или вы только помирились со свекровью и тут же нагрубили ей из-за мелочи. Это самосаботаж — поведение, при котором вы мешаете себе решать поставленные задачи. Вы уже знаете о его причинах, теперь выясняем, как с ним справиться.

Загляните страхам в глаза

Если вы забрасываете дела на полпути, то причина, конечно, не в лени или недостатке мотивации (сделать ремонт или найти достойную работу), а в том, что вы боитесь. И тут надо разобраться, что вас страшит сильнее всего. Может быть, вы опасаетесь неудачи (а если точнее, то сопутствующего ей чувства вины и снижения самооценки). Но есть риск, что вы боитесь и триумфа, потому что не знаете, как он изменит вашу жизнь. Допустим, вы сможете реализовать план и переехать в крупный город (или даже другую страну), но вас тут же атакует тысяча беспокойных вопросов: сможете ли вы адаптироваться, что вас ждет, как вы будете поддерживать контакты с близкими. И поэтому вы неосознанно портите свои шансы на успех, чтобы все осталось по-прежнему. Проанализируйте, чем вызваны ваши страхи и насколько они обоснованны.

Не перечеркивайте все из-за мелочей

Самосаботаж крепко повязан с другой разрушительной привычкой — перфекционизмом. И последний нашептывает вам, что все должно быть идеально. Из-за него вы никогда не соглашаетесь на меньшее, чем любовь с первого взгляда, моментальное овладение иностранным языком или быстрое похудение. И если вдруг события складываются не так красиво и легко, как в индийском фильме, вы забрасываете попытки. Допустим, вы решили регулярно ходить на тренировки, но пропустили одну. И тогда вы собираетесь и вовсе отказаться от затеи, потому что говорите себе: «Какой смысл стараться, если я все равно ничего не добьюсь?» Не позволяйте неудачам (особенно тем, которые еще не случились, а только нарисованы в вашем воображении) превращаться в непреодолимые препятствия.