Не перебивать собеседника

Только представьте себе, насколько некрасиво и нелепо выглядит человек, который постоянно перебивает и не дает собеседнику вставить ни слова. Это говорит плохо о самом индивиде, характеризуя его не с самой лучше стороны. По мнению психологов, общение в поучительной манере — это лишь способ потешить свое эго, но не гарантия того, что человек и дальше захочет с вами общаться. Поэтому дайте окружающим высказаться, спокойно выслушайте их точку зрения — и лишь затем озвучьте свое мнение.

Не терять самообладание

Понятно, что все люди разные, и стрессовых ситуаций в жизни, увы, не избежать. Но это не дает вам права срываться на других и вымещать на них всю свою злобу. Постарайтесь держать себя в руках, что бы ни случалось. А волю эмоциям можно дать, например, в спортивном клубе или другом предназначенном для этого месте.

Не забывать про улыбку

Улыбка — пожалуй, главное украшение человека. Психологи уверяют, что это обезоруживает собеседников и заставляет их открыться во время общения. К тому же добродушному человеку проще довериться и рассказать о самом главном.

Не сплетничать и не осуждать других

Эксперты обращают внимание на то, что позитивные люди, которые добились многого в жизни, всегда и со всеми разговаривают уважительно и дружелюбно. Они уверены в том, что говорят, поэтому им не нужно срываться на крик или выдерживать трагическую паузу. К тому же они никогда не опустятся до сплетен или осуждения других. Им просто гораздо важнее сосредоточиться на своей жизни, чем пытаться выяснить, что же происходит там у окружающих.