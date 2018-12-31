С чистого листа: несколько простых шагов, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему

Перестаньте всем угождать

Вместо того, чтобы поступать так, как выгодно другим, подумайте, а что хотите именно вы? Как сделать так, чтобы вы почувствовали себя счастливой и уверенной? И делайте упор на это, а не на то, чтобы понравиться окружающим или сделать так, чтобы им стало жить комфортнее. Ведь пока вы тратите время на то, чтобы произвести впечатление на других и понравиться им, ваши собственные интересы так и остаются нереализованными.

Не критикуйте себя по мелочам

Вместо того, чтобы заниматься самокритикой и винить себя во всех смертных грехах, вспомните о том, что никто не идеален и маленькая оплошность не является поводом для самоедства. Ведь если ситуацию легко исправить, то потратьте силы именно на это, а не на то, чтобы в очередной раз начать копаться в собственных недостатках и развить в себе новые комплексы.

Научитесь планировать свой бюджет

Чтобы не совершать прежние ошибки и не остаться под конец года с огромными долгами (или дырой в бюджете), уже сейчас возьмите за правило грамотно распоряжаться своими финансами. Проанализируйте свои траты и подумайте, какие из них можно оптимизировать, чтобы деньги не утекали, как вода сквозь пальцы. А заодно заведите привычку откладывать каждый месяц определенную сумму – таким образом к концу года у вас сформируется «подушка безопасности», которая вам пригодится в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций. И постарайтесь не влезать в долги и не брать дополнительные кредиты, иначе, если не сможете вовремя расплатиться, можете угодить в долговую яму.