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С чистого листа: несколько простых шагов, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему

Думаете нельзя просто так взять и стать счастливым в новом году? Вовсе нет! Все можно изменить, стоит лишь только захотеть. Passion.ru пообщался с психологами и узнал, какие привычки нужно изменить, чтобы существенно улучшить свое качество жизни. Записывайте, вдруг пригодится!

Перестаньте всем угождать

Вместо того, чтобы поступать так, как выгодно другим, подумайте, а что хотите именно вы? Как сделать так, чтобы вы почувствовали себя счастливой и уверенной? И делайте упор на это, а не на то, чтобы понравиться окружающим или сделать так, чтобы им стало жить комфортнее. Ведь пока вы тратите время на то, чтобы произвести впечатление на других и понравиться им, ваши собственные интересы так и остаются нереализованными.

Не критикуйте себя по мелочам

Вместо того, чтобы заниматься самокритикой и винить себя во всех смертных грехах, вспомните о том, что никто не идеален и маленькая оплошность не является поводом для самоедства. Ведь если ситуацию легко исправить, то потратьте силы именно на это, а не на то, чтобы в очередной раз начать копаться в собственных недостатках и развить в себе новые комплексы.

Научитесь планировать свой бюджет

Чтобы не совершать прежние ошибки и не остаться под конец года с огромными долгами (или дырой в бюджете), уже сейчас возьмите за правило грамотно распоряжаться своими финансами. Проанализируйте свои траты и подумайте, какие из них можно оптимизировать, чтобы деньги не утекали, как вода сквозь пальцы. А заодно заведите привычку откладывать каждый месяц определенную сумму – таким образом к концу года у вас сформируется «подушка безопасности», которая вам пригодится в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций. И постарайтесь не влезать в долги и не брать дополнительные кредиты, иначе, если не сможете вовремя расплатиться, можете угодить в долговую яму.

Закончите отношения, которые вас обременяют

Многие люди упорно пытаются поддерживать видимость хороших отношений, хотя, по сути, их давно уже ничего не связывает с партнером и о былой страсти не осталось и следа. Поэтому честно ответьте себе, зачем вам рядом нужен человек, с которым у вас уже нет ничего общего или гораздо честнее будет отпустить друг друга и начать новую жизнь, но уже порознь. Не стоит бояться одиночества или осуждения окружающих – это ваша жизнь и вам должно быть комфортно и легко в ней.

Помните, что вы никому ничего не должны

Выкиньте слово «должна» из своего лексикона и не считайте, что вы чем-то обязаны окружающим. Если вы постоянно будете ставить свои желания на второй план, пытаясь угодить другим людям, то так и не достигнете чего-то в жизни и, соответственно, будете чувствовать себя абсолютно несчастной. Поэтому постарайтесь правильно расставлять приоритеты, не забывая о том, что делает вас по-настоящему счастливой.

Находите время для сна

Недостаток сна плохо влияет на красоту и здоровье женщины и это давно доказано. Поэтому постарайтесь не проводить 24 часа в сутки на работе и находить время для отдыха и, конечно, здорового сна. Кроме того, научитесь начинать свой день правильно. Сразу же после пробуждения напомните себе о том, что у вас все хорошо и чувствуете себя счастливой. Такие установки помогут вам настроиться на оптимистичный лад и направить энергию в нужное русло.

Не жалуйтесь и не обвиняйте других

Самое лучшее, что вы можете сделать – перестать жаловаться на несправедливость судьбы и искать виновных в собственных неудачах. Ведь чем дольше вы будете «плакаться в жилетку», тем более призрачной становится надежда на светлое будущее. Эксперты напоминают, что если вы чем-то недовольны, то лучше попробовать изменить ситуацию, а не рассказывать всем вокруг, какая вы бедная и несчастная, ничего при этом не предпринимая.

Чаще выходите из зоны комфорта

Психологи рекомендуют периодически совершать поступки, которые заставят вас волноваться (в хорошем смысле) и выйти из зоны комфорта. Например, возьмите друзей и отправляйтесь в какую-нибудь новую страну, где еще ни разу не были. Это не только заставит вас сконцентрироваться и проявить все свои организаторские способности, но и после подобных испытаний и совладения со своими страхами, убедиться в том, что для вас нет ничего невозможного.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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