Ваши представления о своей внешности не совпадают с тем, как вас видят окружающие. Думаете, посторонние считают вас красивее, чем вы сами оцениваете себя? Зависит от разных факторов.

Вы и ваше лицо

Бренд Dove в 2013 году запустил кампанию «Вы гораздо красивее, чем думаете о себе». В одном из видео художник сделал серию набросков женщин. Один портрет каждой из них он выполнял на основе самоописания, а другой — со слов окружающих. Во всех случаях первый рисунок был куда менее удачен, чем второй. И это позволило создателям ролика утверждать, что женщины обычно недооценивают себя.

С этим мнением не согласились американские ученые. Они сфотографировали испытуемых и с помощью компьютерной программы слегка улучшили и ухудшили изображение, а потом предложили участникам эксперимента выбрать из трех снимков тот, который не изменен и соответствует их реальной внешности. Большинство людей выбрало лучшую версию себя. То есть вы склонны себя идеализировать, но этой ошибки никогда не совершают посторонние: они видят вас объективно и без прикрас.

Психологи предполагают, что переоценка себя и своих способностей — это положительный механизм, действие которого распространяется не только на внешние данные. Люди настроены оптимистично по поводу своих способностей и считают себя «выше среднего» во всем. Благодаря этому милому самообману вы сохраняете веру в себя и производите хорошее впечатление на посторонних, что особенно полезно при знакомстве или на собеседовании.

Однако искаженное восприятие себя в более симпатичную сторону совсем не означает удовлетворенности внешностью. Как выяснилось в ходе опроса, проведенного в 22 странах, лишь каждый десятый человек не имеет к своим данным никаких претензий.