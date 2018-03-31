Жалость к себе

Неуспешные люди постоянно находят объяснение своим неудачам и обвиняют всех вокруг, но только не себя. Не та работа, не та профессия, не та страна, не то время, в конце концов… Но самой популярной отговоркой является то, что им не повезло родиться в богатой семье — и именно поэтому их жизнь не сложилась. Хотя в истории очень много примеров, когда дети из небогатых семей делали успешную карьеру и достигали определенных высот. Поэтому психологи еще раз напоминают, что все в этой жизни зависит от нас с вами. Вместо того, чтобы искать причины своих неудач, лучше направить мысли на поиск решений тех или иных задач и понимания того, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону. Нужно не причитать на тему того, что у вас ничего не получается, а задуматься о том, что вы можете предпринять, чтобы все получилось. Это действительно работает и помогает направить вашу энергию в нужное русло.

Экономия на всем или жизнь не по средствам

Психологи утверждают, что чем больше вы экономите и отказываете себе в маленьких удовольствиях (новых нарядах, вкусной еде, развлечениях), тем меньше у вас денег. А все потому, что действует один из жизненных законов: чем больше тратите, тем больше средств вам возвращается. Нет, разумная экономия даже приветствуется, но ровно до того момента, пока она не превращается в жадность. Даже финансисты объясняют этот феномен тем, что деньги не должны лежать мертвым грузом — они должны работать и приносить доход.

К слову, противоположной привычкой бедных людей является то, что они тратят намного больше, чем зарабатывают. Другими словами, пока одни медленно, но верно превращаются в скряг, другие стараются жить на широкую ногу и пускать пыль в глаза своим друзьями и знакомым. Например, обитают в старой однокомнатной квартире где-то на окраине города и при этом передвигаются на представительском автомобиле последней модели, разговаривают исключительно по самому навороченному смартфону и демонстрируют недешевые аксессуары люксовых марок. Стоит ли говорить о том, что все эти навороты приобретены в кредит под большие проценты? Специалисты рекомендуют отказаться от кредитов, не вгонять себя в долговую яму, а постараться с каждой зарплаты откладывать хотя бы 10%, чтобы создать себе некую подушку безопасности. Вы удивитесь, но этот принцип позволяет разумно перераспределять денежные средства, даже если речь идет о небольшом заработке.

Отсутствие отпуска и выходных

К сожалению, многие люди думают, что чем больше они работают, тем быстрее к ним придет слава, успех и материальный достаток, конечно. Но, увы, вместо выгорания, неврозов и хронической усталости они не получают больше ничего. А все потому, что еще буддисты верили в то, что все в жизни взаимосвязано и во всем нужно находить гармонию. Другими словами, если вы ударно поработали, то будьте добры так же феерично отдохнуть. Обязательно нужно устраивать себе передышку, чтобы перезарядиться, переключиться на другие вещи и понять, что смысл жизни не только в материальных благах.