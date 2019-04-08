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Прокрастинация или просто лень? Что делать, если вам совсем не хочется работать

Весной особенно часто можно услышать от знакомых, что они совсем не хотят работать. Или осознать самой, что хочется таких вот кардинальных перемен, которые идут вразрез с ожиданиями общества. Что делать, если вы все чаще понимаете, что работа — это не для вас, нужна ли вообще женщине карьера и какие есть альтернативы в современном обществе — об этом специально для Passion.ru на живых примерах из практики рассуждает психолог Ольга Романив.
Ольга Романив,
психолог

«Не хочу работать. Совсем. Что делать?»

Даже в век феминизма, когда женщин то и дело призывают куда-то пересесть, большая часть представительниц прекрасного пола работает совсем не для того, чтобы добиться неимоверных высот в своей карьере. Многие женщины вынуждены работать потому, что иначе их семейный бюджет в буквальном смысле слова будет трещать по швам. Только сегодня одной из самых горячих новостей в топе Яндекса стала новость о том, что треть российских семей не в состоянии каждый сезон покупать новую пару обуви для каждого члена семьи. Больше половины семей в России испытывают трудности, когда сталкиваются с незапланированными тратами, в числе которых ремонт или медицинское обслуживание. Так что не работать в таких условиях может позволить себе далеко не каждая женщина.

Но это совершенно не означает, что женщины получают от своей работы удовольствие или хотят работать. Огромное количество представительниц прекрасного пола работают там, где им вообще не нравится. За прилавком в магазине, при этом имея диплом о высшем психологическом образовании, потому что нужно расплачиваться за ипотечный кредит. В отделе документооборота, получая образование на филологическом факультете известного вуза – надо же как-то платить за свое образование. В офисе строительной компании, где выходные плавающие, а в подчинении одни мужчины, которые пытаются на тебя же свалить всю работу, и ты работаешь от рассвета до заката с одним выходным по понедельникам, Карл, потому что твой муж получает копейки, а у тебя дочь заканчивает школу, а сын еще в началке.

У тебя просто нет выбора – ты должна работать.

Эти женщины устают, все-таки как ни крути, а в плане физической выносливости они гораздо слабее мужчин, при этом выходные для них, как правило, это отдых по хозяйству – стирка, готовка, глажка, забег по магазинам и решение самых разных насущных проблем. Даже в век феминизма дом остается прерогативой женщины, и работа – достаточно слабое оправдание тому, что ты чего-то не сделала или не успела.

По большому счету огромное количество женщин с удовольствием не работали бы, а занимались хозяйством и детьми, если бы у них была такая возможность. Или работали по призванию, согласно полученной профессии, на полставки, по часам, как, например, в Штатах.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Стать нянькой

Среди моих знакомых основной костяк составляют женщины, которые работать не хотят, но продолжают. Есть и те, кто не хотел и добился своего. Одна из них хороший юрист, с опытом, знаниями и большим списком заслуг в своем резюме, начала сидеть с внуком еще до того, как достигла пенсионного возраста. Лучше сидеть дома с внуком и жить все лето на даче, выращивая клубнику, чем работать по графику 5/2. Ее расходы взяла на себя дочь, которая бы тоже с удовольствием не работала, но у нее нет мужа, есть ребенок и двое родителей, теперь уже пенсионеров – она себе не работать позволить уже не может.

Вторая работала редактором на телевидении. Работа приносила ей не только радость – это была самореализация: журналистом она мечтала стать с детства, писала материалы в районную газету, поступила в МГУ на журфак, закончила, работала в изданиях, на радио и телевидении. Уволили ее по сокращению. Сначала у нее было желание просто отдохнуть, а потом искать новую работу. Отдых, скажем прямо, затянулся, и в какой-то момент стало понятно, что работать она больше не хочет. Выход из положения был найден – сестра родила, но сидеть с ребенком не могла, потому что работала ведущим бухгалтером на предприятии, на ней была вся отчетность. Сидеть с племянником – это и способ заработать на жизнь, и проводить время с тем, кто тебе нравится. Она получает от жизни удовольствие и никуда не спешит: сейчас сад, потом школа – ребенка все равно нужно будет водить, забирать, делать с ним уроки, а летом возить на дачу.

Можно сказать, мечты этих женщин больше никогда не работать осуществились. Конечно, их материальное положение далеко от идеала, они многое себе не могут позволить, но вы удивитесь — отдыхать они ездят только за границу. Глядя на них, действительно можно подумать, что счастье не в деньгах и уж тем более не в работе. Деньги каким-то образом все равно находятся, пускай и небольшие, но они не устают, живут, как им нравится, отдыхают раз в год на море, лето проводят на даче – счастливые и загорелые.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Профессия «мама»

Среди женщин, которые в принципе не хотят работать и не делают этого, в отдельную, привилегированную касту можно выделить тех, кто однажды дал понять своему мужу, где-то сразу после декрета и между ясельной группой детского сада, что они должны заниматься ребенком. Эта их святая пожизненная обязанность, а его – зарабатывать и обеспечивать.

Мужчина уверовал в святость материнских обязанностей, и больше вопрос о том, что жене нужно работать, не поднимался. Этим женщинам повезло гораздо больше, чем всем остальным, они не узнали или благополучно забыли о том, что такое 8-часовой рабочий день, график 5/2, отпуск 1-2 раза в год, беготня по магазинам после работы или в обеденный перерыв. Они живут так, как им нравится, и у них всегда есть оправдание. Такие женщины гордо проносят знамя материнства сквозь годы и максимум, на что их хватает, когда им все наскучит, это стать, например, фотографом, а если у мужа денег чуть больше, дизайнером. В любом случае они заводят страничку в соцсети, чтобы заявить на весь мир о своей успешности и реализованности.

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