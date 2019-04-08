Прокрастинация или просто лень? Что делать, если вам совсем не хочется работать

«Не хочу работать. Совсем. Что делать?»

Даже в век феминизма, когда женщин то и дело призывают куда-то пересесть, большая часть представительниц прекрасного пола работает совсем не для того, чтобы добиться неимоверных высот в своей карьере. Многие женщины вынуждены работать потому, что иначе их семейный бюджет в буквальном смысле слова будет трещать по швам. Только сегодня одной из самых горячих новостей в топе Яндекса стала новость о том, что треть российских семей не в состоянии каждый сезон покупать новую пару обуви для каждого члена семьи. Больше половины семей в России испытывают трудности, когда сталкиваются с незапланированными тратами, в числе которых ремонт или медицинское обслуживание. Так что не работать в таких условиях может позволить себе далеко не каждая женщина.

Но это совершенно не означает, что женщины получают от своей работы удовольствие или хотят работать. Огромное количество представительниц прекрасного пола работают там, где им вообще не нравится. За прилавком в магазине, при этом имея диплом о высшем психологическом образовании, потому что нужно расплачиваться за ипотечный кредит. В отделе документооборота, получая образование на филологическом факультете известного вуза – надо же как-то платить за свое образование. В офисе строительной компании, где выходные плавающие, а в подчинении одни мужчины, которые пытаются на тебя же свалить всю работу, и ты работаешь от рассвета до заката с одним выходным по понедельникам, Карл, потому что твой муж получает копейки, а у тебя дочь заканчивает школу, а сын еще в началке.

У тебя просто нет выбора – ты должна работать.

Эти женщины устают, все-таки как ни крути, а в плане физической выносливости они гораздо слабее мужчин, при этом выходные для них, как правило, это отдых по хозяйству – стирка, готовка, глажка, забег по магазинам и решение самых разных насущных проблем. Даже в век феминизма дом остается прерогативой женщины, и работа – достаточно слабое оправдание тому, что ты чего-то не сделала или не успела.

По большому счету огромное количество женщин с удовольствием не работали бы, а занимались хозяйством и детьми, если бы у них была такая возможность. Или работали по призванию, согласно полученной профессии, на полставки, по часам, как, например, в Штатах.