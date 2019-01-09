Повышение или рутинная работа? Как сложится карьера у разных знаков зодиака в 2019-м

Овен

Представителям данного знака в новом году представится возможность сменить не только место работы, но и вообще сферы деятельности. И хотя вам будет непросто наладить отношения с новым коллективом, вы знаете, ради чего вы все это затеяли и обязательно добьетесь того, к чему так долго стремились.

Телец

В новом году вы, к сожалению, «купаться» в деньгах точно не будете, но и материальная нужда тоже обойдет вас стороной. Вас ждет множество перспективных предложений и если вы не станете теряться в сомнениях и не побоитесь открыться чему-то новому, то год для вас сложится весьма успешно.

Близнецы

Представителям данного знака представится шанс выделиться из общей массы сотрудников и показать, на что они способны. Звезды уверяют, что как только вы наладите отношения с коллегами и заручитесь их поддержкой, то тут же можете рассчитывать на успех и быстрое продвижение по карьерной лестнице.

Рак

Если Раки не будут лениться и «отмазываться» от работы, то им представится шанс неплохо преуспеть и существенно улучшить свое материальное положение. Кроме того, многие представители знака задумаются об открытие собственного бизнеса, который принесет им неплохую прибыль в дальнейшем. А вместе с этим к вам придет уважение и успех.