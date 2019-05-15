«Понаехали»: почему провинциалки бывают успешнее столичных барышень

Они щепетильнее относятся к своей внешности
Столичные дамы чувствуют себя настолько уверенно, что могут позволить себе «выйти в люди» с небрежным пучком на голове, минимум косметике на лице и максимально комфортной одежде. А вот провинциалки очень тщательно продумывают образ и не забывают заглядывать к косметологам и стилистам. Они понимают, что встречают по одежке, поэтому всеми силами стараются произвести впечатление. И даже проведя много лет в мегаполисе, они все равно стараются не ходить растрепанными и с завидной регулярностью меняют джинсы и спортивные штаны с кроссовками на женственные наряды и классические лодочки.
Они привыкли всего добиваться сами
У приезжих обычно нет за спиной многочисленных богатых родственников, готовых поддержать их в любой момент (иначе, зачем бы они переезжали с места на место, пытаясь найти свой идеальный уголок), поэтому и рассчитывать они могут только на свои силы. Да и покорять столицу приезжают самые бойкие девушки с железным характером, а все остальные так и остаются в своих небольших городках, не решаясь на кардинальные перемены. Ведь особам, не готовым к трудностям (особенно в первый период) просто ничего не светит в мегаполисе и со временем они все равно возвращаются в свои родные края. А все остальные, пройдя через определенные испытания, в конечном счете добиваются того, зачем они сюда ехали изначально (для кого-то это топовая должность в крупной компании с перспективой переезда заграницу, для других – обеспеченная жизнь в столице или удачный брак).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Они целеустремленные и гордятся своими достижениями
Даже если им приходится в самом начале работать на самых низших должностях, они будут делать это с гордостью, регулярно напоминая себе о том, зачем, собственно, они сюда приехали. Они знают, что рассчитывать им придется только на себя, поэтому постараются сами поступить в колледж/университет, найти достойную работу, сделать карьеру и обеспечить себе и близким ту жизнь, о которой они раньше только мечтали. При этом столичные женщины могут позволить себе неспешно выбирать ту должность и работу, которая бы полностью их устраивала. Они могут работать «для души», а не терпеть несносного босса лишь потому, что в этой организации им предлагают хороших оклад и дополнительные бонусы.
Они делают все, чтобы быстро решить свои жилищные проблемы
Еще одна отличительная черта приезжих дам – они не считают, что им кто-то должен и уверены, что свое жилье намного лучше съемного. Даже если в первое время им приходится ютиться с другими такими же девушками, перебравшихся в столицу в надежде изменить свою жизнь, они делают все возможное, чтобы данный период закончился как можно быстрее, и они смогли бы осесть в своей собственной квартире. Их не пугают ставки по ипотеке и тот факт, что в итоге банку они вернут намного большую сумму, чем брали изначально, ведь главное для них то, что они переедут на свои законные метры, где никто уже не сможет им указывать. Кроме того, они с энтузиазмом берутся переделывать интерьер или затевают капитальный ремонт, в то время, как многие столичные особы живут в старых квартирах, ремонт в которых проводился еще во времена их бабушек-дедушек. Помимо этого, решив свои жилищные проблемы, приезжие обычно стараются и своим детям обеспечить нормальные условия, помогая в дальнейшем приобрести им пусть небольшую, но все же отдельную недвижимость. А вот большая часть жителей мегаполисов передают одну жилплощадь из поколения в поколение. Они не спешат связываться с банками, считая, что рано или поздно кто-то из родственников уступит им квадратные метры.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Они не ставят карьеру выше семьи
Нет, приезжие девушки, конечно, нацелены на то, чтобы сделать головокружительную карьеру и покорить столицу, но, если встанет вопрос выбора между работой и семьей, то они всегда выберут последнее. Девушки из провинции считают своим долгом выйти замуж и порадовать своего супруга наследниками. При этом они не ждут, что принц на белом коне тут же встретит их на вокзале (или аэропорту), как только они приедут в столицу, а сами прилагают все усилия для того, чтобы найти достойного кандидата. В то время, как столичные барышни могут годами ждать своего идеального мужчину, который бы был укомплектован своей жилплощадью, хорошим автомобилем и приличным счетом в банке, провинциалки согласятся на те варианты, которые помогут им не просто выжить в большом городе, а вместе с потенциальным мужем создать идеальные условия для их будущего потомства. И пускай они оба будут приезжими, сообща они смогут решить материальные проблемы, приобрести недвижимость и даже сформировать некий фонд, который позволит им жить с комфортом в дальнейшем.
Они легко находят общий язык со всеми
Хочешь не хочешь, а провинциалкам приходится быть общительными и правильно выстраивать отношения с окружающими. Ведь, как известно, связи решают все, и кто знает, каким образом в дальнейшем сможет изменить их жизнь малознакомый человек. К тому же, на новом месте им приходится заводить друзей и формировать новый круг общения, что у них весьма неплохо получается. Столичные же дамы обычно весьма настороженно относятся к незнакомым людям и не всегда охотно идут на контакт, предпочитая общаться с теми, кого знают чуть ли не с самого детства.
Они намного мобильнее, чем столичные дамы
Что ни говори, а свобода выбора у них действительно присутствует. Приезжим женщинам ничего не стоит сорваться, собрать самое необходимое и отправиться в другой город (или даже другую страну) в поисках лучшей жизни. И они могут переезжать сколько угодно долго, пока не найдут идеальное для себя место, которое впоследствии и станет их домом. Ведь они, как никто другой, знают, что «дом не там, где человек родился, а там, где прекратились его попытки к бегству». При этом они не будут чувствовать угрызение совести, что что-то сделали не так и или обидели кого-то своим решением, им, по сути, все равно, что о них подумают окружающие в данном случае. А вот столичные дамы будут долго думать и сомневаться. Ведь тут их держат семья, друзья, квартиры и прочие блага цивилизации, с которыми им бывает сложно расстаться.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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