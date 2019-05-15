«Понаехали»: почему провинциалки бывают успешнее столичных барышень

Они не ставят карьеру выше семьи

Нет, приезжие девушки, конечно, нацелены на то, чтобы сделать головокружительную карьеру и покорить столицу, но, если встанет вопрос выбора между работой и семьей, то они всегда выберут последнее. Девушки из провинции считают своим долгом выйти замуж и порадовать своего супруга наследниками. При этом они не ждут, что принц на белом коне тут же встретит их на вокзале (или аэропорту), как только они приедут в столицу, а сами прилагают все усилия для того, чтобы найти достойного кандидата. В то время, как столичные барышни могут годами ждать своего идеального мужчину, который бы был укомплектован своей жилплощадью, хорошим автомобилем и приличным счетом в банке, провинциалки согласятся на те варианты, которые помогут им не просто выжить в большом городе, а вместе с потенциальным мужем создать идеальные условия для их будущего потомства. И пускай они оба будут приезжими, сообща они смогут решить материальные проблемы, приобрести недвижимость и даже сформировать некий фонд, который позволит им жить с комфортом в дальнейшем.

Они легко находят общий язык со всеми

Хочешь не хочешь, а провинциалкам приходится быть общительными и правильно выстраивать отношения с окружающими. Ведь, как известно, связи решают все, и кто знает, каким образом в дальнейшем сможет изменить их жизнь малознакомый человек. К тому же, на новом месте им приходится заводить друзей и формировать новый круг общения, что у них весьма неплохо получается. Столичные же дамы обычно весьма настороженно относятся к незнакомым людям и не всегда охотно идут на контакт, предпочитая общаться с теми, кого знают чуть ли не с самого детства.

Они намного мобильнее, чем столичные дамы

Что ни говори, а свобода выбора у них действительно присутствует. Приезжим женщинам ничего не стоит сорваться, собрать самое необходимое и отправиться в другой город (или даже другую страну) в поисках лучшей жизни. И они могут переезжать сколько угодно долго, пока не найдут идеальное для себя место, которое впоследствии и станет их домом. Ведь они, как никто другой, знают, что «дом не там, где человек родился, а там, где прекратились его попытки к бегству». При этом они не будут чувствовать угрызение совести, что что-то сделали не так и или обидели кого-то своим решением, им, по сути, все равно, что о них подумают окружающие в данном случае. А вот столичные дамы будут долго думать и сомневаться. Ведь тут их держат семья, друзья, квартиры и прочие блага цивилизации, с которыми им бывает сложно расстаться.