Полезные привычки, которые нужно в себе развить к 35 годам

Засыпать до полуночи

Это раньше вы могли танцевать ночь напролет, а утром чувствовать себя свежей и отдохнувшей. Но теперь организм не воспринимает такие ночные похождения и отзывается наутро жуткой головной болью и слабостью. К тому же, как уверяют косметологи, именно ночью вырабатывается мелатонин, который самым положительным образом действует на наше здоровье и самочувствие. Поэтому откажитесь от ночной работы и прогулок до утра и постарайтесь привести свой режим сна в норму.

Заботиться о своей коже

Если в более юном возрасте вы могли просто смыть косметику обычной водой и спокойно лечь спать, то теперь такие манипуляции не прокатят. Даже если вы предпочитаете не наносить макияж ежедневно, то вам все равно нужно использовать очищающие средства и не забывать об увлажняющем креме. Просто поверьте, что если вы упустите этот пункт, то после 30-35 лет будете выглядеть неухоженной и старше своего возраста.

Тщательнее выбирать еду

Съесть на завтрак шоколадку и запить все бодрящим кофе, а в течение дня вообще не смотреть в сторону еды? Легко! Но только когда вам около 20 лет. Чем старше вы становитесь, тем более тщательно следует выбирать продукты и постараться питаться здоровой полезной пищей. И никаких фастфудов и газированных напитков! Ведь, чем старше вы становитесь, тем быстрее набираются лишние килограммы, от которых избавиться не так-то просто.