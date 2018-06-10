Полезные привычки, которые нужно в себе развить к 35 годам

Засыпать до полуночи
Это раньше вы могли танцевать ночь напролет, а утром чувствовать себя свежей и отдохнувшей. Но теперь организм не воспринимает такие ночные похождения и отзывается наутро жуткой головной болью и слабостью. К тому же, как уверяют косметологи, именно ночью вырабатывается мелатонин, который самым положительным образом действует на наше здоровье и самочувствие. Поэтому откажитесь от ночной работы и прогулок до утра и постарайтесь привести свой режим сна в норму.
Заботиться о своей коже
Если в более юном возрасте вы могли просто смыть косметику обычной водой и спокойно лечь спать, то теперь такие манипуляции не прокатят. Даже если вы предпочитаете не наносить макияж ежедневно, то вам все равно нужно использовать очищающие средства и не забывать об увлажняющем креме. Просто поверьте, что если вы упустите этот пункт, то после 30-35 лет будете выглядеть неухоженной и старше своего возраста.
Тщательнее выбирать еду
Съесть на завтрак шоколадку и запить все бодрящим кофе, а в течение дня вообще не смотреть в сторону еды? Легко! Но только когда вам около 20 лет. Чем старше вы становитесь, тем более тщательно следует выбирать продукты и постараться питаться здоровой полезной пищей. И никаких фастфудов и газированных напитков! Ведь, чем старше вы становитесь, тем быстрее набираются лишние килограммы, от которых избавиться не так-то просто.
Научиться планировать бюджет
Прошли те времена, когда вы могли спустить все до последней копейки, а затем просить у друзей в долг до очередной получки. Вам необходимо научиться контролировать траты и эффективно выстроить семейный бюджет, чтобы не обанкротиться раньше времени.
Не забывать откладывать 10% своего дохода
Еще одна полезная привычка, которой необходимо научиться как можно раньше. Последние исследования ученых доказали, что люди, у которых имеются накопления, чувствуют себя более защищенными и быстрее добиваются поставленных целей. И к тому же они реже подвержены депрессиям и импульсивным поступкам.
Меньше времени тратить на соцсети
Вместо того, чтобы тратить свое драгоценное время на виртуальную жизнь и не замечать, сколько всего интересного происходит в реальной, просто подумайте о том, что вам дал этот набор букв и картинок на дисплее? Поэтому сократите свое пребывание в социальных сетях и потратьте это время на что-то действительно стоящее и перспективное.
Проводить несколько часов на свежем воздухе
Эксперты уверяют, что нехватка кислорода в организме может привести к весьма плачевным последствиям. Мало того, что сокращается концентрация внимания и ухудшается мозговая активность, так еще и замедляется метаболизм, появляются нарушения сна, хроническая усталость и подавленное состояние. Поэтому не забывайте гулять, например, перед сном, а также регулярно проветривать помещение.
Избавляться от ненужных вещей
Страсть к накопительству — то, с чем нужно бороться в первую очередь. Как бы вам трудно не было расстаться с лыжами или с истоптанными, но такими любимыми туфлями, вы должны найти в себе силы и устраивать регулярную ревизию своих вещей. Избавьтесь от хлама, который заполняет все ваше жизненное пространство, и вы увидите, что все ваши дела тоже решатся самым положительным образом.
Радоваться успехам окружающих
Зависть — плохое чувство, потому к 30-35 годам необходимо научиться справляться с негативными эмоциями, а также искренне радоваться победам других людей. И прекратите сравнивать чужие достижения со своими собственными — у вас были свои цели, которых вы и добивались. К тому же это является отличной мотивацией, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Без сожаления расставаться с людьми
К сожалению, в нашей жизни бывает так, что одни люди приходят в наше окружение, а другие его покидают. Не стоит переживать или грустить по этому поводу — так и должно быть. Ведь если кто-то не делает вас счастливой, а лишь отравляет ваше существование своим присутствием (или просто соблюдает нейтралитет, когда вам так нужна его поддержка), отпустите этого человека и пожелайте ему всего самого лучшего.
Текст: Юлия Кальницкая
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