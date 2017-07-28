Признайтесь честно, вы часто думаете о возрасте? Ладно, не о своем, а скажем, о возрасте Брижит Макрон? Или Аллы Пугачевой? Редактор Passion.ru Юлия Верклова рассуждает о том, что беспокоит всех.

Меня не беспокоит. В смысле, меня не беспокоит возраст Макрон. Но беспокоит нестихающий шум вокруг этой темы. Как будто женщина после шестидесяти не имеет права на счастье и на статус первой леди. Я из тех несознательных людей, которые возраст мало учитывают. Я с ним не борюсь, им не горжусь, от него не страдаю — в норме вообще о нем не помню. И возраст других людей (старше двух лет) никогда на глазок определить не могу. Поэтому утверждать, что мадам Макрон «в свои 64 выглядит на 35» я не стала бы. По-разному люди выглядят и в 64, и в 35, и даже в 25. Я бы сказала «мадам Макрон выглядит прекрасно». Пугачева на свадьбе у внука — вообще сногсшибательно.

И что меняется в восприятии, если узнать дату рождения?

Моя коллега пользуется Тиндером. Активно и весело пользуется — люблю слушать ее ежеутренние отчеты. И вот вчера она пришла разочарованная: шла на свидание к мужчине 33 лет, а он в процессе признался, что ему на самом деле 38. «Старым выглядит?», — спрашиваю. «Да вроде нет, — отвечает. — Но 38». И что? Он же только что прекрасно выглядел! Мой друг в депрессии третий месяц: его девушка отказалась выходить за него замуж, потому что ей 25, а ему 45. Познакомились в World Class, вместе бегали и вообще были красивой парой… С чего она взяла, что ее 25 сильно моложе его 45?

А еще в Фейсбуке то и дело всплывают жалобы, что «не берут на работу из-за возраста». И это, по-моему, вовсе бред.