Почему обручальное кольцо является вашим козырем на собеседовании

Если раньше было верхом непрофессионализма появляться в офисе с большим бриллиантом на пальце (что делать, если вам перепало такое счастье в виде помолвочного кольца) и воспринималось окружающими как ненужная демонстрация достатка, то сейчас все изменилось. И пусть еще осталась малая доля мужчин, которые при встрече с вами будут смотреть не на вас, а на дорогое украшение, и думать, что если вы можете позволить себе такую роскошь, то работа вам точно не нужна, все больше людей склоняются к тому, чтобы оценивать человека именно по его способностям, а не по тому, сколько стоят его украшения и аксессуары.

Так, например, вы можете представить себе ситуацию, чтобы HR-менеджер попросил бы мужчину-соискателя снять свое обручальное кольцо, потому что оно выглядит слишком дорого? Или потенциальный работодатель отказал бы в предложении этому бедняге с пометкой «судя по его кольцу, он будет слишком стервозным работником»? Скорее уж, они подумают, что раз у него есть Rolex за 50 000 долларов, то они просто не потянут его аппетиты и не смогут предложить ему достойную оплату. При этом сам мужчина будет гордиться своим статусом и тем, что он может позволить себя эти часы (дорогую машину, дизайнерский костюм и прочую атрибутику успешной жизни).