Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Почему обручальное кольцо является вашим козырем на собеседовании

Некоторые консультанты считают, что демонстрация обручальных колец (особенно если они очень массивные и вычурные) — это непрофессионально. Но они ошибаются!

Если раньше было верхом непрофессионализма появляться в офисе с большим бриллиантом на пальце (что делать, если вам перепало такое счастье в виде помолвочного кольца) и воспринималось окружающими как ненужная демонстрация достатка, то сейчас все изменилось. И пусть еще осталась малая доля мужчин, которые при встрече с вами будут смотреть не на вас, а на дорогое украшение, и думать, что если вы можете позволить себе такую роскошь, то работа вам точно не нужна, все больше людей склоняются к тому, чтобы оценивать человека именно по его способностям, а не по тому, сколько стоят его украшения и аксессуары.

Так, например, вы можете представить себе ситуацию, чтобы HR-менеджер попросил бы мужчину-соискателя снять свое обручальное кольцо, потому что оно выглядит слишком дорого? Или потенциальный работодатель отказал бы в предложении этому бедняге с пометкой «судя по его кольцу, он будет слишком стервозным работником»? Скорее уж, они подумают, что раз у него есть Rolex за 50 000 долларов, то они просто не потянут его аппетиты и не смогут предложить ему достойную оплату. При этом сам мужчина будет гордиться своим статусом и тем, что он может позволить себя эти часы (дорогую машину, дизайнерский костюм и прочую атрибутику успешной жизни).

А вот к женщинам отношение было иное. Например, им могли предложить заведомо низкую оплату, объясняя это тем, что «ваш муж вполне обеспечен, зачем вообще вам работать?», но при этом ни у кого не возникало даже мысли, что эти дамы сами обеспечивают себе достойную жизнь, работая наравне (а может даже больше) со своими избранниками.

Поэтому психологи рекомендуют не идти на провокации и не снимать украшения, когда вы отправляетесь на встречу с потенциальным работодателем. И вот почему:

  1. Таким образом вы сразу продемонстрируете, что замужем, поэтому не станете заводить интрижки на работе и тем самым снижать производительность труда.

  2. По мнению самих руководителей, обручальное кольцо — признак стабильности, говорящий о том, что такие сотрудницы будут больше времени отдавать работе и более ответственно станут выполнять поручения.

  3. На сегодняшний день большинство замужних дам делают вполне успешную карьеру, пока их холостые подруги занимаются устройством личной жизни.

  4. Невольная оценка ювелирного украшения, которое красуется на пальце потенциальной сотрудницы, может многое рассказать о человеке, об его амбициях, планах на будущее и приоритетах. И о том, что он знает цену деньгам и умеет их зарабатывать.

К тому же в наше время все больше дам становятся «главным кормильцем» в семье, поэтому для них, скажем, массивное кольцо — то же самое, что и Rolex для мужчины, так почему же она должна его прятать?

Другое дело, если кроме этой «роскоши» больше и продемонстрировать нечего. Но обычно такие женщины даже не стремятся выходить на работу и спокойно любуются своими украшениями в стенах собственного дома. Правда, если верить статистике, с каждым годом их становится все меньше, а серьезных успешных женщин, делающих ставку в первую очередь на профессионализм, все больше.

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики
16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд