Откровенная зависть, чувство вины и еще 5 признаков, что у вас менталитет бедняка

Вам нравится изображать из себя жертву

Вместо того, чтобы признаться, что они ничего не делают, поэтому ничего в их жизни и не происходит, эти люди принимаются обвинять в неудачах кого угодно, но только не себя. По их мнению, например, именно общество создало такие условия, в которых они не могут реализовать собственные амбиции или найти себя. Хотя другим, например, это совершенно не мешает – они смогли добиться поставленных целей и не думают останавливаться на достигнутом. Хотите что-то изменить в своей жизни? Начните с себя!

Вы живете с чувством вины

Индивиды, которым нечем похвастаться в жизни, живут с постоянным ощущением того, что они какие-то не такие, раз не могут ничего добиться или что-то изменить. Они не любят и не ценят себя, испытывая чувство вины за то, что что-то в свое время сделали не так и свернули не на тот путь. Успешные же люди никогда не сомневаются в своих силах и способностях, им некогда заниматься выискиванием собственных недостатков, вся их энергия направлена на достижение цели. И даже если вдруг они когда-то приняли неверное решение, они найдут способ (и силы) использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах.

Вам хочется эксклюзивности (во всем)

Обычно люди, которые не могут добиться успеха в жизни и вынуждены считать каждую копейку, при этом требуют особого отношения к себе – не важно, касается ли это близкого окружения или просто какой-то бытовой ситуации. Например, им не понравилось, что продавец (официант, кондуктор) косо на них посмотрел или недостаточно вежливо, по их мнению, ответил. Они могут устроить скандал по этому поводу, а все для того, чтобы в очередной раз показать, что они тоже чего-то да стоят. А вот по-настоящему успешным людям не нужно ничего доказывать. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы помочь окружающим, того же официанта или продавца, например, или просто даже узнать, как их дела. Они ведут себя дружелюбно и открыто, не привлекая к себе внимания и не рассказывая всем вокруг, насколько они богаты.