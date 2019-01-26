От Овнов до Рыб: как соблазнить мужчин разных знаков зодиака

Овен
Мужчины-Овны весьма напористы, не принимают отказа и если вдруг слышат "Нет" в ответ на свои действия, то лишь с утроенной силой принимаются добиваться желаемого. Если вы вдруг заинтересовались представителем данного знака, то будьте готовы исполнять все его прихоти и принимать участие в любых авантюрах - ваш мужчина это оценит, но со временем начнет скучать от такой покорности. Чтобы всецело завладеть вниманием партнера, научитесь вести с ним умные беседы, проявляйте заинтересованность ко всем его начинаниям и позволяйте ему.... соблазнять вас.
Телец
Мужчины-Тельцы весьма консервативны и терпеть не могут, когда их подталкивают к принятию каких-либо решений. Представители данного знака подвержены переживаниям на уровне тела, не приемлют изысков в сексуальном плане, но вот заниматься любовью готовы часами, что, впрочем, понравится далеко не каждой даме сердца. Если вы хотите соблазнить этого мужчину, создайте ему уют и комфорт, радуйте вкусными домашними ужинами и периодически дарите что-нибудь практичное. Он это точно оценит.
Близнецы
Мужчин-Близнецов могут покорить лишь незаурядные женщины, готовые на любые эксперименты, в том числе в постели. Если вы хотите впечатлить представителя данного знака зодиака, то организуйте для него необычное свидание, познакомьте с интересными людьми и подарите новые эмоции. Только оригинальностью и креативностью можно удержать Близнецов, иначе они очень быстро заскучают в отношениях и начнут искать вам замену.
Рак
Мужчины-Раки очень эмоциональны и ранимы: они могут обидеться на сущую ерунду, но также и воспрянуть от какого-нибудь простого комплимента. Если вы хотите впечатлить представителя данного знака, то не скрывайте своих чувств, будьте с ним предельно откровенны и нежны. Обман Раки чувстувют сразу и никогда не прощают предательства. Поэтому просто будьте собой и не скупитесь на ласки и знаки внимания.
Лев
Мужчины-Львы обожают быть в центре внимания и готовы благосклонно принимать вашу заботу 24 часа в сутки. Они искренне считают себя центром Вселенной и ищут спутницу жизни, которая разделяет их мировоззрение. Кроме того, они предъявляют высокие требования к внешнему виду своей дамы сердца. Если вы хотите соблазнить представителя данного знака зодиака, то вы должны стать для него самой желанной, эффектной и неповторимой. А если вам еще удастся убедить его, что вы ничуть не меньший эстет, чем он, то считайте, что ваш Лев будет вами очарован на все 100%.
Дева
Некоторые считают, что мужчины-Девы скучные и безынициативные, однако это совсем не так. Просто у них есть свои представления о нормах хорошего тона, которым они предпочитают следовать. Кроме того, они очень стеснительны, требовательны к себе и боятся совершить ошибку, за которую придется дорого заплатить (прежде всего своей репутацией). Если вы хотите соблазнить представителя данного знака, то прежде всего наберитесь терпения и помните, что первый шаг должен исходить от вас. И чем более осторожно вы будете поднимать тему секса в ваших отношениях, тем гармоничнее в итоге станет ваша интимная жизнь.
Весы
Мужчины-Весы весьма капризны и спустя несколько минут после благосклонного принятия ваших комплиментов могут вдруг обдать вас холодом и равнодушием. Поэтому не спешите нахваливать своего партнера 24 часа в сутки, а постарайтесь найти баланс в отношениях и научитесь спокойно относиться к их чрезмерному перфекционизму. Если хотите окончательно растопить сердце избранника, тогда не скупитесь на внешний лоск и не забывайте демонстрировать искреннюю заинтересованность. Когда он разглядит в вас ту гармонию, которую так долго искал, тогда ваши отношения станут самыми прочными и страстными.
Скорпион
Несмотря на то, что представители данного знака являются самыми тяжелыми в общении, однако, справедливости ради, стоит отметить, что мужчины-Скорпионы считаются одними из самых умелых любовников. Отношения с ними обещают быть сложными, но интересными, скучать вам точно не придется. Если хотите привязать к себе избранника, тогда научитесь использовать периоды затишья между эмоциональными всплесками для страстных любовных игр - и вам понравится, и ваш партнер это оценит.
Стрелец
Мужчины-Стрельцы славятся своей любовью к женскому полу и ни за что не обделят вниманием какую-нибудь симпатичную даму, случайно оказавшуюся в поле их зрения. Поэтому если вы хотите соблазнить Стрельца, вам не потребуется делать нечто особенное - он и сам не прочь вам подыграть, если поймет, что вы на него запали. Только помните, ему не нужна просто любовница, иначе он быстро получит желаемое и переметнется к кому-то другому. Он мечтает, чтобы его женщина стала для него и лучшим другом, и секс-гуру, и музой, вдохновляющей его на подвиги.
Козерог
Мужчины-Козероги не гонятся за эффектностью и зрелищностью, поэтому просто так их не возьмешь. Умеренность - одно из главных качеств представителей данного знака, которое они мечтают увидеть и в партнерше. Они прекрасные собеседники, поэтому если вы мечтаете соблазнить Козерога, то приготовьтесь к тому, что разговаривать придется очень много. Кроме того, помните, что представители данного знака зодиака те еще эстеты, поэтому приготовьтесь подавать им все самое лучшее, и в постели тоже.
Водолей
Мужчины-Водолеи весьма избирательны и предпочтут ту партнершу, которая будет выгодно выделяться на фоне остальных. Они ценят уверенных в себе особ и не будут иметь ничего против, если вдруг вы решите сделать первый шаг или вовсе возьмете инициативу в свои руки. Представителей данного знака возбуждает живой ум и неординарность, и если вы дадите им это, то будьте уверены, что в постели они вас тоже не разочаруют.
Рыбы
Чтобы найти общий язык с мужчинами-Рыбами, необходимо для начала выяснить, нет ли у вас каких-либо общих интересов или увлечений. Они очень большое значение придают общению и поэтому для них очень важно начать сближаться на интеллектуальном уровне, а не на физическом. Попробуйте отправиться вместе на море, в аквапарк, в бассейн или просто в баню и в непринужденной обстановке начните покорять сначала его ум, а потом уже и сердце.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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