От Овнов до Рыб: как соблазнить мужчин разных знаков зодиака

Овен

Мужчины-Овны весьма напористы, не принимают отказа и если вдруг слышат "Нет" в ответ на свои действия, то лишь с утроенной силой принимаются добиваться желаемого. Если вы вдруг заинтересовались представителем данного знака, то будьте готовы исполнять все его прихоти и принимать участие в любых авантюрах - ваш мужчина это оценит, но со временем начнет скучать от такой покорности. Чтобы всецело завладеть вниманием партнера, научитесь вести с ним умные беседы, проявляйте заинтересованность ко всем его начинаниям и позволяйте ему.... соблазнять вас.

Телец

Мужчины-Тельцы весьма консервативны и терпеть не могут, когда их подталкивают к принятию каких-либо решений. Представители данного знака подвержены переживаниям на уровне тела, не приемлют изысков в сексуальном плане, но вот заниматься любовью готовы часами, что, впрочем, понравится далеко не каждой даме сердца. Если вы хотите соблазнить этого мужчину, создайте ему уют и комфорт, радуйте вкусными домашними ужинами и периодически дарите что-нибудь практичное. Он это точно оценит.

Близнецы

Мужчин-Близнецов могут покорить лишь незаурядные женщины, готовые на любые эксперименты, в том числе в постели. Если вы хотите впечатлить представителя данного знака зодиака, то организуйте для него необычное свидание, познакомьте с интересными людьми и подарите новые эмоции. Только оригинальностью и креативностью можно удержать Близнецов, иначе они очень быстро заскучают в отношениях и начнут искать вам замену.

Рак

Мужчины-Раки очень эмоциональны и ранимы: они могут обидеться на сущую ерунду, но также и воспрянуть от какого-нибудь простого комплимента. Если вы хотите впечатлить представителя данного знака, то не скрывайте своих чувств, будьте с ним предельно откровенны и нежны. Обман Раки чувстувют сразу и никогда не прощают предательства. Поэтому просто будьте собой и не скупитесь на ласки и знаки внимания.