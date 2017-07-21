Неочевидные плюсы тяжелого детства
Как утверждают многие психологи, неблагополучная семья может вырастить только неудачника. Ребенку нанесено столько травм, что даже достигнув взрослого возраста, он вряд ли от них оправится и сможет раскрыть свой потенциал. На протяжении всей жизни он будет подвержен риску развития депрессии и хронических недугов. По сравнению с ровесниками у него ниже интеллект и хуже память.
Еще одна проблема, которую видят специалисты, — это атрибуция враждебных намерений. Под ней подразумевается склонность интерпретировать нейтральные события как агрессивные. Из-за этого человек во всем видит поводы для обиды. Например, он подозревает смеющуюся пару в том, что стал объектом их колких шуток. Очевидно, что при таком сбое сложно добиться социального или профессионального успеха: он не умеет адекватно считывать поведение других людей и поэтому действует опрометчиво, чем настраивает окружающих против себя.
Однако недавние изыскания ученых из Университета штата Юты (США) показали, что не все так мрачно. Участники исследования, пережившее в детстве насилие или столкнувшиеся с алкоголизмом родителей, быстрее остальных обнаруживают угрозы. Они лучше помнят негативные события и точно распознают чужие эмоции. По мнению исследователей, эта способность помогает избегать травмирующих событий, потому что они хорошо разбираются в людях и анализируют информацию, поступающую из разных источников.