Если у вас было трудное детство, то вряд ли вы пожелаете его другим. Но именно оно сделало вас личностью, которой можно только позавидовать.

Как утверждают многие психологи, неблагополучная семья может вырастить только неудачника. Ребенку нанесено столько травм, что даже достигнув взрослого возраста, он вряд ли от них оправится и сможет раскрыть свой потенциал. На протяжении всей жизни он будет подвержен риску развития депрессии и хронических недугов. По сравнению с ровесниками у него ниже интеллект и хуже память.

Еще одна проблема, которую видят специалисты, — это атрибуция враждебных намерений. Под ней подразумевается склонность интерпретировать нейтральные события как агрессивные. Из-за этого человек во всем видит поводы для обиды. Например, он подозревает смеющуюся пару в том, что стал объектом их колких шуток. Очевидно, что при таком сбое сложно добиться социального или профессионального успеха: он не умеет адекватно считывать поведение других людей и поэтому действует опрометчиво, чем настраивает окружающих против себя.

Однако недавние изыскания ученых из Университета штата Юты (США) показали, что не все так мрачно. Участники исследования, пережившее в детстве насилие или столкнувшиеся с алкоголизмом родителей, быстрее остальных обнаруживают угрозы. Они лучше помнят негативные события и точно распознают чужие эмоции. По мнению исследователей, эта способность помогает избегать травмирующих событий, потому что они хорошо разбираются в людях и анализируют информацию, поступающую из разных источников.