Ненастоящие женщины, или Почему феминизм больше не в моде

Если, скажем, в 70-х или 80-х годах дамы воспитывались в тех реалиях, что нужно оставаться прекрасной всегда, вне зависимости от того, в какую ситуацию ты попала (макияж, прическа и наряд должны быть безупречными), то во времена расцвета феминизма женщины встали на защиту своей естественности, выступая против таких фальшиво-приторных канонов красоты. Действительно, как можно оставаться очаровательно прекрасной после того, как скажем, попала в неприятную ситуацию или, проснувшись утром, похвастаться идеально уложенными локонами? Только, если накануне посетить салон красоты и не смыкать глаз до рассвета (чтобы ненароком не испортить макияж и прическу). И какое-то время ярым противницам фальши удавалось отстаивать свою позицию – дамам уже было мало отказаться от образа этакой «принцессы» и сменить каблуки на спортивную обувь, теперь они возглавляют государства, летают в космос, спокойно могут починить технику и даже поменять колесо на своем спортивном авто, носят брюки, да и вообще забрали себе большую часть мужского гардероба.

И пока они боролись за равноправие и пытались стать эдакими суперженщинами, социологи провели исследование и объявили, что мир стоит на пороге гендерных перемен. И тот же прогрессивный Запад, например, уже не призывает «идти до конца во что бы то ни стало», а выбирает себе новых кумиров для подражания – та же образцовая мать Ванесса Паради или образцовая жена Карла Бруни. Недавние исследования во Франции также показали, что современная молодежь (16-29 лет) выбирает отнюдь не образ прогрессивной дамы, а делает ставку на женственность, верность, любовь и семейные ценности. Социологи обращают внимание на то, что сейчас карьера, власть и деньги постепенно вытесняются из женских приоритетов, возвращая их, собственно, к тому, с чего они когда-то начинали – семья и домашний очаг.