Ненастоящие женщины, или Почему феминизм больше не в моде

Если, скажем, в 70-х или 80-х годах дамы воспитывались в тех реалиях, что нужно оставаться прекрасной всегда, вне зависимости от того, в какую ситуацию ты попала (макияж, прическа и наряд должны быть безупречными), то во времена расцвета феминизма женщины встали на защиту своей естественности, выступая против таких фальшиво-приторных канонов красоты. Действительно, как можно оставаться очаровательно прекрасной после того, как скажем, попала в неприятную ситуацию или, проснувшись утром, похвастаться идеально уложенными локонами? Только, если накануне посетить салон красоты и не смыкать глаз до рассвета (чтобы ненароком не испортить макияж и прическу). И какое-то время ярым противницам фальши удавалось отстаивать свою позицию – дамам уже было мало отказаться от образа этакой «принцессы» и сменить каблуки на спортивную обувь, теперь они возглавляют государства, летают в космос, спокойно могут починить технику и даже поменять колесо на своем спортивном авто, носят брюки, да и вообще забрали себе большую часть мужского гардероба.
И пока они боролись за равноправие и пытались стать эдакими суперженщинами, социологи провели исследование и объявили, что мир стоит на пороге гендерных перемен. И тот же прогрессивный Запад, например, уже не призывает «идти до конца во что бы то ни стало», а выбирает себе новых кумиров для подражания – та же образцовая мать Ванесса Паради или образцовая жена Карла Бруни. Недавние исследования во Франции также показали, что современная молодежь (16-29 лет) выбирает отнюдь не образ прогрессивной дамы, а делает ставку на женственность, верность, любовь и семейные ценности. Социологи обращают внимание на то, что сейчас карьера, власть и деньги постепенно вытесняются из женских приоритетов, возвращая их, собственно, к тому, с чего они когда-то начинали – семья и домашний очаг.
Современное общество, конечно, по-разному пока еще воспринимает данные изменения: одни считают это социальной деградацией или даже предательством тех принципов и свобод, которые в свое время отстаивали феминистки, а другие поддерживают идею возвращению женщинам их истинной роли (жены и матери, соответственно). Не лишним будет напомнить, что сам по себе феминизм зародился не от желания дам доминировать над представителями сильного пола, а из-за потребности быть услышанными теми же самыми мужчинами. И вот теперь, когда, собственно, все претензии женщин были удовлетворены, в том числе право выбора, дамы просто больше не видят смысла продолжать эту борьбу. Этому поспособствовали еще призывы дауншифтеров о том, что хватит жить для карьеры. А последующий кризис и нестабильная ситуация в мире лишь усилила желание женщин вернуться к привычному для них образу жизни, переложив решение проблем на плечи мужчин.
Кстати, на Западе сейчас, например, все большую популярность набирает процесс отказа от противозачаточных таблеток и естественное вскармливание (собственно те два фактора, против которых выступали феминистки). И все больше людей начинают осознавать, что женщины, научившись выполнять практически все функции мужчины, теряют свою сущность и испытывают психологические проблемы. Социологи предрекают конец эпохи феминизма, заявляя, что это, прежде всего, связано с увеличением рождаемости, ведь какой бы не была независимой женщина, однако появление детей и освоение роли матери вносит свои коррективы в ее статус и, соответственно, социальное поведение.
В нашей стране тоже наблюдаются те же самые тенденции. Когда, скажем, успешные женщины попадают под сокращение или по каким-то другим причинам теряют работу, то, в отличие от мужчин, они не впадают в депрессию и не ищут утешение, скажем, в крепких напитках. Напротив, они вздыхают с облегчением и с радостью начинают осваивать вполне привычную для себя роль хранительницы очага. И все больше успешных дам на сегодняшний день вполне осознанно отказываются от освоения новых карьерных высот в пользу семьи и возможности перевести дух. При этом они не чувствую себя ущемленными в чем-то, они выбирают желанное женское счастье, оставляя своим мужчинам право руководить и заниматься действительно глобальными вопросами. А свою свободу они и так уже отвоевали – можно вернуться к привычным делам.
Текст: Юлия Кальницкая
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