Главные недостатки знаков зодиака, которые можно обернуть в достоинства

Овен
Представителей данного знака зодиака бесполезно принуждать к чему-либо – они привыкли контролировать все и всех (не важно, касается ли это рабочих моментов или личной жизни окружающих). При любом удобном (и не удобном) случае они берут бразды правления в свои руки и очень возмущаются, если вы попытаетесь намекнуть на их некомпетентность в каких-то вопросах. Кроме того, Овны весьма агрессивны и могут вспыхнуть, как спичка, из-за какого-нибудь пустяка. Зато, они не боятся брать на себя ответственность за принятие тех или иных решений и готовы вести за собой толпу, если того потребуют обстоятельства.
Телец
Своим упрямством Тельцы способны довести до белого каления кого угодно, при этом их абсолютно не смущает, что в каких-то вопросах они не разбираются вовсе. Им бесполезно объяснять, чем белое отличается от черного – если они решили, что это близкие по типу оттенки, то так оно для них и будет. Кроме того, они боятся перемен и предпочитают делать лишь то, что хорошо знают и умеют. Но, с другой стороны, представители данного знака настолько стабильны, надежны и предсказуемы, что, лишь однажды натренировав максимальное терпение, вы уже будете знать, как правильно с ними общаться, чтобы получить от них то, что нужно именно вам.
Близнецы
Представителям данного знака удается обескураживать и восхищать окружающих одновременно. Порой кажется, что у них наблюдается раздвоение личности – настолько противоречивы их слова и поступки. Они долго не могут определиться, чего же на самом деле хотят от жизни, способны менять свое мнение по несколько раз на дню, поэтому с ними бывает сложно общаться. Зато, если вам нужно кого-то отправить на переговоры, без сомнения выбирайте Близнецов! Они убедят кого угодно в чем угодно и так заболтают своего собеседника, что тот просто забудет обо всем на свете и выполнит любую их просьбу.
Рак
Чувствительные и ранимые Раки зачастую бывают не уверены в собственных силах, поэтому постоянно ищут поддержку и одобрение в глазах окружающих. Кроме того, они подвержены тревожности и даже депрессии, поэтому и настроение их меняется моментально, и уже очень сложно их вытащить из собственного панциря. Если представителей данного знака холить, лелеять и дарить им много любви, то они постепенно начинают раскрываться, их самооценка повышается, и вы получаете партнера, готового пожертвовать собственными интересами ради ваших желаний.
Лев
Кажется, что царственным Львам абсолютно все равно, что о них думают окружающие, однако это не так. Представители данного знака буквально загибаются от недостатка внимания и лести и начинают чахнуть в прямом смысле этого слова. Кроме того, многие принимают благородство и сдержанность Львов за раздражающую надменность и пытаются подпортить им репутацию. Представители данного знака в прямом смысле слова «любят ушами», поэтому если вы хотите добиться от них впечатляющих результатов, просто чаще их хвалите и рассказывайте об их гениальности.
Дева
Педантичные Девы своим неконтролируемым желанием все анализировать и определять причины всего происходящего, могут подпортить жизнь даже самым близким людям. Представители данного знака склонными к волнениям, тревоге, а также к обсессивно-компульсивному состоянию, поэтому для них очень важно, чтобы все происходило в определенном порядке (установленном ими, разумеется). Но зато благодаря их педантичности, можно быть уверенными, что все поручения будут исполнены точно в срок и результат превзойдет все ваши ожидания.
Весы
Аристократичные Весы не оставляют своих замашек даже в обычной жизни и требуют от близких людей той же любви к прекрасному, какую испытывают и они. Они с легкостью выходят из себя, если вдруг им не нравится что-то и вместо того, чтобы прямо объяснить истинную причину своего негодования, будут обиженно молчать или начнут пассивную агрессию, лишь бы исключить вас из своей жизни. Сами они очень тяжело принимают какие-либо решения и практически никогда не заканчивают отношения первыми, предпочитая создать такую нервную обстановку, что партнер и сам уже готов сбежать, куда угодно. При этом они не идут открыто на конфликты и никогда не нападают первыми – если уж и «точат на кого-то зуб», то лишь в отместку за какие-то слова или поступки.
Скорпион
«Оголенные провода» - это точно о Скорпионах! Они вспыхивают мгновенно и по любому проводу, а также любят играть на нервах окружающих и испытывают невероятное наслаждение от того, что довели кого-нибудь до белого каления. Кроме того, представители данного знака очень ревнивы и, если дать им хоть малейший повод, они составят такой изощренный план мести, что мало вам не покажется. Но зато представители данного знака очень эмоциональны и если уж любят (дружат или ненавидят), то делают это по-настоящему, без притворства.
Стрелец
Представители данного знака являются настоящими исследователями, но, загоревшись какой-нибудь идеей, очень быстро теряют к ней интерес, в результате чего ни одно дело не могут довести до конца. Кроме того, они постоянно бросаются из крайности в крайность и предпочитают поступать с точностью до наоборот, если вдруг им что-то попытаться запретить. Они не любят сидеть на одном месте, предпочитая странствовать и изучать мир. При всем при этом, представители данного знака достаточно легко находят общий язык с людьми и очень часто становятся душой компании.
Козерог
Трудолюбивые Козероги не мыслят свою жизнь без какого-либо дела – они готовы вкалывать сутки напролет, забывая, что им периодически нужен отдых или смена обстановки. Они просто одержимы статусом и богатством, считая, что именно это и определяет успешную и стабильную жизнь. Кроме того, они очень консервативны и с настороженностью относятся ко всему новому. Зато если вам нужен надежный партнер, который не подведет в самый ответственный момент, то вы можете обратиться к Козерогам. И чтобы заручиться поддержкой представителей данного знака, необходимо работать с таким же упорством и показать, что вы тоже ответственны и амбициозны.
Водолей
Представителей данного знака зодиака бывает сложно понять даже близким, что уж говорить об окружающих. Да, они всесторонне развиты и умеют дружить, однако из-за того, что им порой сложно выражать свои эмоции и смириться с тем, что кажется им скучным и обыденным. Малознакомым людям они кажутся неприветливыми чудаками, однако на самом деле, это один из самых жизнерадостных знаков зодиака, которым не хватает каких-то авантюр, жажды приключений и путешествий. Если вам удастся познать внутренний мир Водолея, то считайте, что вы приобрели самого преданного друга и соратника.
Рыбы
Пожалуй, никто не может быть более ранимым и привередливым, чем сентиментальные Рыбы, готовые пустить слезу по любому поводу. Зачастую эмоции берут верх над представителями этого знака, из-за чего могут разрушиться даже самые крепкие отношения (не важно, идет ли речь о любви, о дружбе или рабочих моментах). Кроме того, им сложно смириться с реальностью, и они стремятся создать свой идеальный мир, в котором будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Чтобы привлечь Рыб на свою сторону, необходимо помочь им реализовать творческие идеи и подарить им положительные эмоции, тогда они ответят вам с той же искренней взаимностью и заинтересованностью.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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