Главные недостатки знаков зодиака, которые можно обернуть в достоинства

Овен

Представителей данного знака зодиака бесполезно принуждать к чему-либо – они привыкли контролировать все и всех (не важно, касается ли это рабочих моментов или личной жизни окружающих). При любом удобном (и не удобном) случае они берут бразды правления в свои руки и очень возмущаются, если вы попытаетесь намекнуть на их некомпетентность в каких-то вопросах. Кроме того, Овны весьма агрессивны и могут вспыхнуть, как спичка, из-за какого-нибудь пустяка. Зато, они не боятся брать на себя ответственность за принятие тех или иных решений и готовы вести за собой толпу, если того потребуют обстоятельства.

Телец

Своим упрямством Тельцы способны довести до белого каления кого угодно, при этом их абсолютно не смущает, что в каких-то вопросах они не разбираются вовсе. Им бесполезно объяснять, чем белое отличается от черного – если они решили, что это близкие по типу оттенки, то так оно для них и будет. Кроме того, они боятся перемен и предпочитают делать лишь то, что хорошо знают и умеют. Но, с другой стороны, представители данного знака настолько стабильны, надежны и предсказуемы, что, лишь однажды натренировав максимальное терпение, вы уже будете знать, как правильно с ними общаться, чтобы получить от них то, что нужно именно вам.

Близнецы

Представителям данного знака удается обескураживать и восхищать окружающих одновременно. Порой кажется, что у них наблюдается раздвоение личности – настолько противоречивы их слова и поступки. Они долго не могут определиться, чего же на самом деле хотят от жизни, способны менять свое мнение по несколько раз на дню, поэтому с ними бывает сложно общаться. Зато, если вам нужно кого-то отправить на переговоры, без сомнения выбирайте Близнецов! Они убедят кого угодно в чем угодно и так заболтают своего собеседника, что тот просто забудет обо всем на свете и выполнит любую их просьбу.

Рак

Чувствительные и ранимые Раки зачастую бывают не уверены в собственных силах, поэтому постоянно ищут поддержку и одобрение в глазах окружающих. Кроме того, они подвержены тревожности и даже депрессии, поэтому и настроение их меняется моментально, и уже очень сложно их вытащить из собственного панциря. Если представителей данного знака холить, лелеять и дарить им много любви, то они постепенно начинают раскрываться, их самооценка повышается, и вы получаете партнера, готового пожертвовать собственными интересами ради ваших желаний.