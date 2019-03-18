Насколько вы ценный сотрудник, согласно вашему знаку зодиака

Овен
Представители данного знака очень амбициозны и предпочитают браться лишь за те проекты, где смогут применить все свои знания и навыки, а также ощутить весь «масштаб мысли». Другими словами, заниматься чем-то несерьезным им будет просто скучно и в скором времени они начнут мониторить специализированные сайты, в поисках более подходящей вакансии. Кроме того, они умеют себя выгодно презентовать, поэтому без труда находят подход к любому, даже самому несговорчивому боссу. Поэтому если вам нужно срочно провести важные переговоры, отправляйте туда Овнов – они не только подпишут выгодный контракт, но и добудут вам ценные и очень полезные контакты.
Телец
Представители данного знака привыкли все делать с чувством, с толком, с расстановкой, поэтому если вдруг вам кажется, что они немного медлительны, не спешите делать им строгий выговор. Ведь на выходе вы получите не просто наспех сделанную работу «лишь бы отстали», а глубокий анализ с подробными выводами. Поэтому наберитесь терпения и дайте им возможность доделать все до конца. Кроме того, Тельцы очень организованны, аккуратны, практичны, терпеливы и выносливы, а значит не станут устраивать вам истерики, если вдруг вы решите добавить (или видоизменить) их должностные обязанности или попросите выполнить какое-то внеочередное поручение.
Близнецы
Что касается представителей данного знака, то с ними никогда нельзя предугадать наперед, чем в итоге завершится процесс. Ведь они могут сегодня, например, представить вам превосходный проект, обещающий принести хорошую прибыль уже в скором времени, а вот завтра проведут такие провальные переговоры, что могут оставить вас без выгодных контрактов и компаньонов. Кроме того, Близнецы всегда и везде будут доказывать свою правоту, что, собственно, не всегда самым положительным образом сказывается на их дальнейшей карьере.
Рак
Легкоранимые Раки очень чувствительны к обстановке, которая их окружает, поэтому на рабочем месте они сначала пытаются создать некий «безопасный уголок» для себя, а затем лишь начинают думать о нуждах компании. Они обычно не хотят брать на себя лишнюю ответственность и при первой же возможности стараются заручиться поддержкой коллег (чтобы в удобный момент подкинуть их масть совей работы). К карьерным высотам представители данного знака обычно не стремятся, предпочитая возглавить какой-нибудь небольшой отдел, где можно будет общаться с подчиненными на равных.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Лев
Представители данного знака предпочитают быть в центре внимания и обладают определенными талантами и навыками, которые помогают им очень быстро продвинуться по службе. При этом они совершенно точно не станут идти по головам, предпочитая открыто бороться за желаемую должность. И, если вдруг они в чем-то уступят конкуренту, что бывает крайне редко, то гордо удаляются, не обдумывая при этом план мести и не устраивая подлянки сопернику. При этом в качестве руководителей Львы бывают очень щедры и великодушны. Они всегда встанут на защиту своих сотрудников и придут на помощь в самую трудную минуту (даже в ущерб своим собственным планам или амбициям).
Дева
Тактичные, дисциплинированные, ответственные и практичные Девы очень часто оказываются в рейтинге «самых лучших сотрудников» и весьма заслуженно получают различны бонусы и награды. Они готовы работать и за идею, но все же предпочитают, чтобы им платили, пусть и не очень много, но зато вовремя. Представители данного знака зодиака не любят сплетничать или плести интриги и предпочитают высказать обидчику в лицо все то, что у них накопилось. При этом они очень быстро забывают о плохом и готовы сделать первый шаг к примирению. Кроме того, они никогда не опаздывают, всегда сдают свои проекты в срок и свое рабочее место содержат в идеальном порядке – ну просто мечта, а не сотрудники!
Весы
Аристократичные представители данного знака зодиака очень быстро становятся любимчиками в коллективе и даже если они занимают руководящую должность, то предпочитают общаться с сотрудниками на равных, всячески подчеркивая, что они в первую очередь друзья, а не начальник с подчиненным. Они великодушны, обаятельны, тактичны, уравновешены и амбициозны. Хоть на первый взгляд и кажется, что они больше времени тратят на общение и решение каких-то личных вопросов, свою работу они выполняют безукоризненно и готовы переделывать ее снова и снова, пока не добьются по-настоящему впечатляющих результатов.
Скорпион
Представители данного знака являются неплохими психологами и отличными манипуляторами. Вы и глазом не успеете моргнуть, как выполните все, что им нужно на данный момент. Они очень темпераментны, харизматичны, обаятельны и готовы заряжать своими вдохновляющими идеями остальных коллег. Они считают, что нет ничего невозможного и готовы работать сутками напролет, лишь бы обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. Помимо этого, они очень недоверчивы, самокритичны, категоричны и злопамятны. Поэтому, постарайтесь просто никогда их не злить.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрелец
Представители данного знака зодиака очень целеустремлены, талантливы, умны, харизматичны и жизнерадостны. Данный набор качеств помогает им очень быстро завоевывать лидерские позиции практически в любом коллективе и добиваться определенных карьерных высот. Однако они очень быстро теряют интерес к чему бы то ни было и ни за что не согласятся выполнять кучную монотонную работу. Хотите удержать Стрельца в офисе? Тогда постройтесь заинтересовать его интересным проектом и заманчивыми перспективами в обозримом будущем.
Козерог
Представителей данного знака можно смело назвать трудоголиками – они не мыслят себя без работы и готовы сутками пропадать в офисе, лишь бы вовремя сдать важный проект или прокачать свои навыки, если это требуется для продвижения по службе. Они самостоятельны, упрямы, своенравны и стараются браться лишь за те проекты, где смогут продемонстрировать свои личные качестве. Коллективная работа и необходимость брать ответственность еще за кого-то, кроме себя, быстро их утомляет и навевает тоску. Однако ради материального благополучия они готовы потерпеть некоторые неудобства и даже взять на себя какие-то дополнительные обязанности.
Водолей
Представителей данного знака зодиака практически не интересуют материальные ценности. Нет, конечно, они будут не против, если вдруг вы им предложите более, чем достойный заработок или дополнительные бонусы. Но при этом между работой по душе и той, что гарантированно принесет им прибыль, они всегда выберут первый вариант. Они просто не станут выполнять то, что им не по душе и у вас вряд ли получится уговорить этих свободолюбивых и независимых сотрудников. При этом они легко находят общий язык с окружающими, быстро адаптируются к новым условиям и способны выполнять несколько дел одновременно, если вдруг это потребуется на благо компании.
Рыбы
Романтичные Рыбы очень умны, талантливы и неплохо разбираются в людях, но при этом их не очень манят руководящие должности и статус. Они прекрасно себя чувствуют при работе над индивидуальными проектами и достигают определенных высот. А вот в коллективе предпочитают придерживаться «золотой середины» и не очень-то демонстрировать свои умения и способности. При этом они очень исполнительные и можно быть уверенными, что они доведут любое дело до конца (пусть даже для этого им придется задержаться в офисе или взять дополнительно работу на дом).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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