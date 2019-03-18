Насколько вы ценный сотрудник, согласно вашему знаку зодиака

Овен

Представители данного знака очень амбициозны и предпочитают браться лишь за те проекты, где смогут применить все свои знания и навыки, а также ощутить весь «масштаб мысли». Другими словами, заниматься чем-то несерьезным им будет просто скучно и в скором времени они начнут мониторить специализированные сайты, в поисках более подходящей вакансии. Кроме того, они умеют себя выгодно презентовать, поэтому без труда находят подход к любому, даже самому несговорчивому боссу. Поэтому если вам нужно срочно провести важные переговоры, отправляйте туда Овнов – они не только подпишут выгодный контракт, но и добудут вам ценные и очень полезные контакты.

Телец

Представители данного знака привыкли все делать с чувством, с толком, с расстановкой, поэтому если вдруг вам кажется, что они немного медлительны, не спешите делать им строгий выговор. Ведь на выходе вы получите не просто наспех сделанную работу «лишь бы отстали», а глубокий анализ с подробными выводами. Поэтому наберитесь терпения и дайте им возможность доделать все до конца. Кроме того, Тельцы очень организованны, аккуратны, практичны, терпеливы и выносливы, а значит не станут устраивать вам истерики, если вдруг вы решите добавить (или видоизменить) их должностные обязанности или попросите выполнить какое-то внеочередное поручение.

Близнецы

Что касается представителей данного знака, то с ними никогда нельзя предугадать наперед, чем в итоге завершится процесс. Ведь они могут сегодня, например, представить вам превосходный проект, обещающий принести хорошую прибыль уже в скором времени, а вот завтра проведут такие провальные переговоры, что могут оставить вас без выгодных контрактов и компаньонов. Кроме того, Близнецы всегда и везде будут доказывать свою правоту, что, собственно, не всегда самым положительным образом сказывается на их дальнейшей карьере.

Рак

Легкоранимые Раки очень чувствительны к обстановке, которая их окружает, поэтому на рабочем месте они сначала пытаются создать некий «безопасный уголок» для себя, а затем лишь начинают думать о нуждах компании. Они обычно не хотят брать на себя лишнюю ответственность и при первой же возможности стараются заручиться поддержкой коллег (чтобы в удобный момент подкинуть их масть совей работы). К карьерным высотам представители данного знака обычно не стремятся, предпочитая возглавить какой-нибудь небольшой отдел, где можно будет общаться с подчиненными на равных.