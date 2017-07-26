Психолог Наталья Толстая расспросила подписчиц в социальных сетях о том, как изменилась их жизнь после похудения на 10-30 килограммов. Ниже собраны самые частые откровения с комментариями к ним.

Одержимость многих дам мечтой о стройности почти всегда связана с решением других проблем: «похудею — и выйду замуж», «похудею — и стану здоровой», «похудею — и приобрету уверенность». Какие-то мечты сбываются, но это скорее чудо, чем закономерность. Причина кроется в том, что снижение веса — это отдельная задача, решение которой никак не влияет на другие. После похудения вы станете другой, но не такой, как фантазировали. Чаще всего женщины рассказывают о следующих преобразованиях.

Об ухудшении характера

«Снизила вес на 10 килограммов и заметила, что характер стал противнее, появились другие жизненные приоритеты. Часто срываюсь на других или мысленно их критикую».

Комментарий психолога

Иногда поменявшийся режим питания приводит к проблемам со здоровьем, а они влияют на поведение и настроение. А иногда человек начинает воспринимать себя выше и лучше остальных. Вышедший из запоя алкоголик с пеной у рта осуждает пьяных. Новообращенный в здоровый образ жизни ругает тех, кто все еще не справился с собой. Ему кажется, что полные — ленивые, мясоеды — жестокие, неспортивные люди — непривлекательные. Это черно-белое мышление в итоге сказывается на характере и высказываниях. Когда приступ фитоняшества проходит, женщина перестает категорично отзываться о тех, кто не достиг таких же результатов, как она. А вообще универсальное лекарство от раздражительности — эмпатия. Если вы ставите себя на место другого и стараетесь понять, почему он не смог похудеть или что ему мешает питаться иначе, то вы начинаете относиться ко всем добрее и терпимее.

О неприязни к себе

«Я похудела и по непонятной причине стала испытывать недовольство собой, неприязнь к себе».

Комментарий психолога

Судя по всему, женщина выбрала неправильную траекторию самосовершенствования. Ей только казалось, что в новом теле станет лучше. Она его получила, но не готова признать, что оно ей не подходит. При любой агрессии, направленной на себя, необходимо разбираться, как выглядит ваша карта тела: что в нем вам нравится, а что нет. Пожалуй, в таких случаях стоит обратиться к специалисту. Помогут расстановки по Хеллингеру, психотерапия и групповые тренинги.

О повышении самооценки

«При "минус 20" мне стало легче дышать, практически ушли проблемы с давлением, появились приятное ощущение, что меня меньше в местах, где был сплошной жир (живот, например). И от этого повысилась уверенность в себе, появилась гордость за то, что смогла!»

Комментарий психолога

Женщина приобрела уверенность. Связано ли повышение самооценки с потерей веса? Косвенно. Основную роль тут сыграло то, что героиня смогла добиться долгосрочной цели. Иными словами, любая задача, к решению которой вы приложили усилия, приносит удовлетворение. Если вы, допустим, выучите язык и получите повышение, то испытаете рост самоуважения в той же мере, как и от похудения.