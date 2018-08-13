На себя или на дядю? Стоит ли открывать свое дело или лучше работать по найму

Вы поставили перед собой цель. Ваша работа помогает ее достижению?
Успех и удача не приходят просто так. И чтобы найти то, что вам действительно приносит не только хорошую прибыль, но и удовольствие, зачастую необходимо попробовать себя в нескольких отраслях и отсеять ненужное. Как только вы поймете, чего действительно хотите достичь в жизни, так сразу интуитивно начнете задавать себе вопрос: «Как это поможет продвинуться мне к моей цели?».
Верите ли вы в продукт, который создаете?
Если вы считаете, что свое дело – это некий красивый продукт, который тут же станут скупать люди во всем мире, то вы ошибаетесь. Прежде всего, это административная работа, куча бумажек, бесконечные встречи и попытки найти «своего» покупателя. И если при одной мысли обо всей этой рутинной работе у вас темнеет в глазах, тогда вам не стоит уходить с работы и заниматься своим бизнесом.
Хорошо ли вы ладите с другими людьми? Учитесь ли вы у них чему-то?
Как насчет того, чтобы поработать с кем-то, кто в каких-то вопросах гораздо умнее или опытнее вас? Смогли бы вы найти общий язык с таким человеком или сразу бы стали показывать, кто тут босс? Многие успешные бизнесмены уверены, что если вы не умеете ладить с теми, кто вас превосходит хоть в чем-то, то вам не стоит открывать свое дело. Ведь бизнес – это попытка справиться с миллионом дел одновременно, умение находить общий язык с кем бы то ни было и, безусловно, постоянное самообразование и развитие.
Смогли бы вы отказаться от стабильного дохода?
Если вы категорично покачали головой и бросили тревожный взгляд на кошелек, тогда вам действительно лучше не рисковать и продолжать работать в компании по найму. Ведь бросить все и «уйти в свободное плавание» могут лишь те, у кого есть неплохие сбережения или достаточно обеспеченные родственники, которые, в случае провала, точно помогут встать на ноги.
Как вы относитесь к работе по выходным и праздничным дням?
Если ваш первый ответ был «это не для меня, существуют же нормы трудового прав! Да и отпуск никто не отменял!», тогда можете смело забыть о собственном бизнесе и спокойно заниматься своей профессиональной деятельностью в качестве наемного сотрудника. Поверьте, в этом нет ничего зазорного и, если верить экспертам, основать собственное дело получается лишь у единиц. Ведь те, кто работает на себя, знают, что зачастую им придется вкалывать по 90 часов в неделю, забыв о путешествиях, выходных днях и прочих прелестях обычной жизни. Стоит лишь зазеваться, как конкуренты тут же воспользуются моментом и выведут вас из игры. Поэтому вам придется быть на чеку 24 часа в сутки 7 дней в неделю. По крайней мере, в первое время.
Текст: Юлия Кальницкая
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