На себя или на дядю? Стоит ли открывать свое дело или лучше работать по найму

Вы поставили перед собой цель. Ваша работа помогает ее достижению?

Успех и удача не приходят просто так. И чтобы найти то, что вам действительно приносит не только хорошую прибыль, но и удовольствие, зачастую необходимо попробовать себя в нескольких отраслях и отсеять ненужное. Как только вы поймете, чего действительно хотите достичь в жизни, так сразу интуитивно начнете задавать себе вопрос: «Как это поможет продвинуться мне к моей цели?».

Верите ли вы в продукт, который создаете?

Если вы считаете, что свое дело – это некий красивый продукт, который тут же станут скупать люди во всем мире, то вы ошибаетесь. Прежде всего, это административная работа, куча бумажек, бесконечные встречи и попытки найти «своего» покупателя. И если при одной мысли обо всей этой рутинной работе у вас темнеет в глазах, тогда вам не стоит уходить с работы и заниматься своим бизнесом.

Хорошо ли вы ладите с другими людьми? Учитесь ли вы у них чему-то?

Как насчет того, чтобы поработать с кем-то, кто в каких-то вопросах гораздо умнее или опытнее вас? Смогли бы вы найти общий язык с таким человеком или сразу бы стали показывать, кто тут босс? Многие успешные бизнесмены уверены, что если вы не умеете ладить с теми, кто вас превосходит хоть в чем-то, то вам не стоит открывать свое дело. Ведь бизнес – это попытка справиться с миллионом дел одновременно, умение находить общий язык с кем бы то ни было и, безусловно, постоянное самообразование и развитие.