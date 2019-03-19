Мысли материальны: 10 фраз, которые вам лучше не произносить

«Я это делаю в последний раз»

Вот эту фразу постарайтесь вычеркнуть из своего лексикона и никогда больше не произносить даже про себя. Иначе Судьба может ненароком понять это буквально и этот раз может стать действительно последним. Психологи рекомендуют не программировать себя на негатив и постараться сосредоточиться на ярких и счастливых моментах вашей жизни. Постарайтесь во всем находить плюсы и не раздражайтесь по мелочам (даже если какие-то не очень приятные моменты повторяются в вашей жизни с завидной регулярностью).

«У меня нет на это времени»

На самом деле, время можно найти всегда, вне зависимости от ситуации. А данная фраза является лишь очередной отговоркой и нежеланием что-либо делать. И чем чаще вы будете ее произносить, тем скорее и сами поверите в то, что вы суперзанятой человек, у которого нет даже лишней минуты, которую можно посвятить друзьям и родным. В итоге, ваши близкие просто найдут того, кто готов будет жертвовать своим временем ради них, а вы просто рискуете остаться в полном одиночестве.

«Мои возможности не настолько велики»

Человеческие возможности, на самом деле, безграничны. Если верить экспертам, то во многих стрессовых ситуациях, например, у людей просыпаются такие таланты и умения, о которых они даже не догадывались. Поэтому не стоит заранее убеждать себя, что вы бессильны что-либо сделать. Лучше попробуйте и лишь потом говорите, что именно у вас получилось или нет. Но зато вы никогда не станете корить себя за упущенные возможности и в случае чего, можете смело говорить, что сделали все, что было в ваших силах. Не бойтесь действовать и не давайте возможность другим людям принимать решения и проживать вашу жизнь за вас.