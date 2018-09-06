Мягкая мебель и еще 9 вещей, которые не стоит покупать по объявлениям

Диваны и кресла

Мягкая мебель — отличный пылесборник, и, помимо грязи, в ней можно отыскать еще частички человеческой кожи, чужие волосы, пылевых клещей, плесень, бактерии и ряд токсичных веществ, которые могли занести случайно с улицы. А если, скажем, диван или кресла стояли какое-то время в гараже (или даже на открытой террасе), то их могли облюбовать грызуны, которые являются переносчиками кишечных инфекций. Поэтому аллергологи советуют менять диваны и кресла каждые пять лет и ни в коем случае не приобретать старые — здоровье и хорошее самочувствие стоят намного дороже.

Фототехника

Зеркальная фотокамера — мечта многих путешественников или тех, кто привык часами бродить по городу в поисках идеального кадра. Однако специалисты не рекомендуют подобную технику покупать с рук. Во-первых, вы не сможете определить наличие скрытых дефектов в камере (это можно сделать лишь с помощью дорогостоящей диагностики), а во-вторых, есть опасность нарваться на краденый товар или на камеру, которая побывала в воде и которая, соответственно, порадует вас красивыми фотографиями совсем недолго.

Цифровая техника

Не лишним будет еще раз напомнить, что приобретение, например, подержанного ноутбука приравнивается к самой настоящей лотерее. С одной стороны, при бережном отношении техника может прослужить и до семи лет, но, с другой стороны, вы ведь не знаете, сколько раз, скажем, данный ноутбук падал на пол или какие у него есть повреждения. А ведь даже незначительный удар может повлиять на работу жесткого диска, поэтому приобретение действительно сомнительное. Недолго, кстати, может продержаться и аккумуляторная батарея. И если вы не можете назвать себя действительно профессионалом, который может оценить состояние ноутбука, то вам и вовсе могут подсунуть товар, который выйдет из строя уже через несколько дней.

Плазменные телевизоры

Что касается плазменных телевизоров, то они теряют четкость изображения уже после четырех лет интенсивного использования. Поэтому нет никакого смысла покупать модель б/у — она все равно не будет работать так, как вы того бы хотели. Лучше присмотреться к новым телевизорам, которые сейчас предлагаются на любой вкус и бюджет.