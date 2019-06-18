Мужская хватка или женская хитрость? Как дамам построить успешный бизнес и не разориться

Неправы те, кто считает, что дамы не могут основать успешный бизнес – могут, но лишь в том случае, если перестанут строить из себя «мужчину в юбке» и найдут свой особый подход к ведению своих проектов. Никто не утверждает, конечно, что не нужно оглядываться на тех же мужчин – лучше взять за основу то, что неплохо получается у них и добавить свои женские хитрости. Подробности мы выясняли у нашего эксперта, консультанта, бизнес-леди и автора тематических книг.
Многочисленные исследования ученых показали, что женщины намного проще справляются с многозадачностью, чем мужчины. При этом дамы большое внимание уделяют деталям, в то время, как представители сильного пола концентрируются на общих моментах. Да и конфликтную ситуацию женщины предпочитают решать путем переговоров и поиска компромиссов, а мужчины зачастую проявляют агрессию, тем самым еще больше накаляя обстановку. Поэтому вполне логично, что и к ведению бизнеса они относятся по-разному. Это не значит, что методы тех или других выигрышнее, просто зачастую то, что подходит для одного пола, может не сработать с другим и наоборот.
Основная хитрость ведения бизнеса дамами - любить то, чем вы занимаетесь и получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Мужчины, например, сконцентрированы на цифрах и аналитике. А вот женщины - на атмосфере. Если вам удастся достичь гармонии между этими двумя составляющими, то ваш бизнес будет вполне успешным и конкурентоспособным.
Многие эксперты, занимающиеся развитием бизнеса, сходятся во мнении, что многие вопросы женщины расценивают как некую игру, другими словами они с азартом включатся в процесс, если будут чувствовать радость от того, чем они занимаются и удовлетворение от конечного результата. Например, дамы чувствуют эйфорию и радость от «хочу», но как только они заменяют это понятие на «надо», то в них тут же «выключается» женщина и развитие идет по другому сценарию. Чувствуете разницу между «Хочу делать бизнес» и «Надо делать бизнес»? От второго варианта веет определенной тяжестью и ответственностью, согласны?
Фото: vostock-photo/shutterstock
Предлагаем разобраться, как правильно дамам выстроить успешный бизнес, не «выключая» при этом свою женственность? И что делать тем особам, которые мечтают о своем деле, но боятся попробовать, потому что не уверены в результате?
Основные моменты, которые помогут вам выстроить правильно процессы:
- Выделите основные процессы вашего бизнеса. Зачастую в погоне за результатом люди не замечают сам процесс и, соответственно, не получают радость от того, чем они занимаются. Попробуйте сместить акцент, подмечая важные моменты, на которые, возможно, раньше вы не обращали внимания.
- Возьмите за правило вместо «продавать» использовать «предлагать». Продавать, давить, убеждать – прерогатива мужчин, которые привыкли добиваться своего жесткостью, несговорчивостью и упорством. А «предлагать» - это звучит мягче и комфортнее. Многие дамы, например, изначально стесняются что-то «продавать», это заставляет их выходить из зоны комфорта и чувствовать себя неуверенно. Поэтому можно приучить себя к тому, что вы не «продаете/навязываете» что-то, а предлагаете.
- Помните, что ваша команда – ваша семья. Цените и уважайте людей, с которыми вы работаете. Ваш бизнес – это не то место, где сотрудники должны чувствовать себя не в своей тарелке, боясь что-то предлагать, потому что думают, что их или уволят, или просто не воспримут всерьез. Здесь должно быть место для диалога, поддержки и возможностей. Именно женщина задает атмосферу и именно от нее зависит, будет ли царить в команде взаимопонимание и поддержка, или каждый здесь будет сам за себя, предавая и подставляя на каждом шагу. Помните об этом, когда будете выстраивать отношения в коллективе, а заодно о том, что прерогатива женщины (вне зависимости от того, на какой должности она находится) – поддерживать уют и дарить радость (себе и другим). И если у вас есть свое дело, то это не повод отказываться от того, что вам приносит радость и включать мужские качества. Так вы не станете мужественнее и успешнее, поверьте.
- Постарайтесь дома «отключать босса». Как только вы открываете дверь в квартиру, постарайтесь сразу же выйти из режима «командира» и предоставить возможность своему партнеру поруководить и позаботиться о вас. Очень часто дамы забывают о том, что дома они, прежде всего, хранительницы очага и продолжают играть свою роль, что, конечно же, может не понравиться их мужчинам. Поэтому оставьте свой командный тон и привычки для работы, а дома постарайтесь расслабиться и всецело положиться на своего избранника. Если есть возможность, то не работайте дома – даже если у вас свободный (или удаленный) график, то выбирайте в качестве своего рабочего места кафе и так далее. Иначе вам будет сложно «переключаться» между ролями.
- Не забывайте о своей семье. Вне зависимости от того, насколько вы успешный руководитель, помните, что для домашних вы, в первую очередь – любимая женщина, супруга, мама. Поэтому научитесь грамотно распределять свое время, чтобы его хватило и на рабочие моменты, и для общения с близкими людьми. Очень многие дамы, например, уже заранее уверены в том, что у них не получится найти свободное время для себя и семьи, что они практически 24 часа будут отдавать развитию бизнеса. Именно эта установка и мешает им добиваться впечатляющих результатов и выводить свой проект на новый уровень.
Чтобы определиться, что именно тормозит этот процесс, достаточно ответить на два основных вопроса:
- Что я чувствую по отношению к тем, кому удалось успешно совместить бизнес и семью?
- Какие установки мне мешают гармонично совмещать работу и общение с близкими?
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если при ответе на первый вопрос вы чувствуете зависть к тем особам, кому это удалось, то вам необходимо постараться направить эту энергию в созидающее русло. Ведь если вы завидуете, то значит не радуетесь за другого человека, а, возможно даже, желаете ему всяческих неприятностей. И хотя чувствам не принято давать оценку, они все равно существуют и необходимо научиться их принимать и проживать. Зависть как раз может быть обусловлена тем, что в детстве ваши родители постоянно сравнивали вас с кем-либо, причем, не в вашу пользу. Научитесь осознанно радоваться за тех, кто пришел к успеху и добился чуть большего, чем вы. И попробуйте «включить» свою семью в бизнес-процесс. Тогда вы увидите, что ваш страх был надуманным и у вас все отлично получается.
Главные правила успешного бизнеса:
- Думайте об успехе (представляйте его), а не настраивайте себя на провал с самого же начала.
- Любите свое дело, а не занимайтесь им лишь потому, что так «надо». Это все равно ни к чему хорошему не приведет.
- Вспомните о своих сильных сторонах и активно используйте это в процессе.
- Не отказывайтесь от своих целей, даже если кто-то будет вас убеждать в том, что они провальны. Просто верьте в себя!
- Развивайтесь, учитесь и «обновляйте» свои контакты. Не «замыкайтесь» в себе, знакомьтесь с новыми людьми и совершенствуйте свои навыки.
- Научитесь самодисциплине и трудолюбию. Это ваши сотрудники могут покинуть офис, едва лишь стрелка часов покажет 19:00, а вы должны быть вовлечены в процесс постоянно (даже когда дома вы «выключаете» бизнес-леди, вы все равно должны быть в курсе того, что творится в вашей компании).
- Планируйте! Многие игнорируют данный пункт и зря. Планирование помогает не упустить из виду ничего важного и вовремя среагировать на те или иные изменения (например, найдя альтернативу).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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