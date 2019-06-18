Мужская хватка или женская хитрость? Как дамам построить успешный бизнес и не разориться

Неправы те, кто считает, что дамы не могут основать успешный бизнес – могут, но лишь в том случае, если перестанут строить из себя «мужчину в юбке» и найдут свой особый подход к ведению своих проектов. Никто не утверждает, конечно, что не нужно оглядываться на тех же мужчин – лучше взять за основу то, что неплохо получается у них и добавить свои женские хитрости. Подробности мы выясняли у нашего эксперта, консультанта, бизнес-леди и автора тематических книг.

Многочисленные исследования ученых показали, что женщины намного проще справляются с многозадачностью, чем мужчины. При этом дамы большое внимание уделяют деталям, в то время, как представители сильного пола концентрируются на общих моментах. Да и конфликтную ситуацию женщины предпочитают решать путем переговоров и поиска компромиссов, а мужчины зачастую проявляют агрессию, тем самым еще больше накаляя обстановку. Поэтому вполне логично, что и к ведению бизнеса они относятся по-разному. Это не значит, что методы тех или других выигрышнее, просто зачастую то, что подходит для одного пола, может не сработать с другим и наоборот.