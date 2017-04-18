Вы не можете сосредоточиться на работе, пока сын-подросток не позвонит, что зашел в школу. Вы устраиваете скандал мужу, если он купил сметану не в том магазине. И вы не можете делегировать работу подчиненным, потому что не доверяете им. Кажется, у вас проблема. Вы контрол-фрик. Кто это и как с этим справиться, рассказывает эксперт.

Ксения Каспарова Психоаналитический психотерапевт

Почему вы контрол-фрик

Если машину ведет супруг, ехать с ним труднее, чем самой оказаться за рулем. Вы делаете замечания, вздрагиваете на каждом «лежачем полицейском» и давите на несуществующий тормоз. Или вы ставите посуду в определенном порядке, ужинаете в одно и то же время, а также следите за тем, чтобы домочадцы и подчиненные выполняли все ваши поручения. Знакомо? Вы страдаете от мании контроля.

Тревога — главная причина вашего состояния. Вы готовы на все, лишь бы мир вокруг стал предсказуемым и понятным. И поскольку вам не под силу влиять на внешние обстоятельства — погоду, политику, рабочую ситуацию, вы пытаетесь организовать близких, чтобы они делали только то, чего хотите вы.

Другая причина вашего поведения — страх того, что наружу вырвутся сильные чувства (как правило, агрессия или сексуальное влечение). Соблюдая четкий режим дня и поддерживая порядок в шкафу, вы бессознательно надеетесь подавить переживания. Эмоции кажутся вам чем-то разрушительным и опасным. И поскольку вы не в силах разобраться с внутренним пространством, то пытаетесь управлять внешним.

Третья причина — ваше детство. Малышу важно, чтобы мать откликалась на его потребности и удовлетворяла их. Если она быстро реагирует на плач, у ребенка формируется ощущение, будто силы его желания достаточно, чтобы получить еду, тепло и ласку. Это чувство собственного всемогущества и стабильности окружающего мира важно, потому что благодаря ему человек позже учится выдерживать тревогу, одиночество, спонтанные изменения и неопределенность. Если же в вашем детстве не хватало стабильности, вы пытаетесь создать ее искусственно.