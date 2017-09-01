Хюгге — слово модное, а понятие сложное (хотя обозначает что-то вроде «простые радости» или «уют»). Скандинавский образ жизни в тренде не первый год, но не всякий вполне понимает, что это означает.

Когда слово «хюгге» вышло за пределы своей родины, Дании, и стало распространяться по миру, то воспринималось скорее как новый стиль в дизайне интерьеров: простая мебель из натуральных материалов, текстиль, живой огонь (камин или хотя бы свечи), кресло-качалка…

Потом стало ясно, что скандинавский стиль в одежде — это тоже хюгге: толстые уютные свитера, мягкие шапки, пледы, шерстяные носки… И лучше варежки, чем перчатки! Главное, чтобы было тепло и мягко.

Следом обозначилась хюгге-кухня — сезонная и локальная: летом раки, грибы и ягоды, зимой мясо, выпечка и глег. Обязательно какао с зефирками. И лучше дома, чем в ресторане. А готовить — всей семьей или вместе с друзьями.

Постепенно оказалось, что хюгге — это не стиль, а целая философская концепция: человек рождается не для того, чтобы быть богатым, не для того, чтобы работать и вспахивать землю, не для того, чтобы свершать открытия и переделывать мир, а исключительно для того, чтобы быть счастливым. Так вот, хюгге — это путь к счастью. Не такой уж тернистый, как принято думать.

Буквально пошагово его описал Майк Викинг, основатель Института исследования счастья в Копенгагене, автор книги «Hygge. Секрет датского счастья». Викинг не просто популярный психолог. Он социолог, работает со статистикой. В основе его простенькой книжки — исследования «международного индекса счастья» и анализ результатов. При составлении рейтинга используются разные параметры, главные из которых — субъективная удовлетворенность жизнью, продолжительность жизни и экологичность региона. С 2006 до 2011 года лидерами мирового списка счастливчиков были страны Карибского бассейна. А потом — раз! — и всех подвинули скандинавы.