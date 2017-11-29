Многие люди всю свою жизнь тратят на то, чтобы заработать целое состояние и наслаждаться благами цивилизации. Однако зачастую выходит так, что сколько бы вы не отдавали сил и времени работе, деньги не задерживаются в вашем кошельке и долгожданное благополучие тоже не наступает. Мы собрали основные правила действительно состоятельных людей и, возможно, вдохновившись этими советами, вы сможете добиться желаемого.

1. Тратите много времени на сон Все важные моменты обычно обсуждаются рано утром. И пока люди, привыкшие вести размеренный образ жизни, только-только просыпаются, активные персоны успевают решить несколько важных дел и удвоить прибыль. 2. Слишком часто смотрите телевизор Казалось бы, какая связь существует между благополучием и просмотром телепередач? Однако действительно богатые люди считают, что не стоит слишком много времени проводить у экрана, а лучше потратить эти свободные минуты на что-то действительно ценное. К тому же, зачем вам знать, что та или иная знаменитость снова развелась или, скажем, получила наследство? Старайтесь наполнять себя лишь полезной информацией. 3. Вместо полезной еды предпочитаете полуфабрикаты Фастфуд и полуфабрикаты еще никому не принесли пользы. К тому же, необходимо иметь отменное здоровье, чтобы упадок сил, депрессия и отсутствие энергии не сорвало ваши планы. Успешные люди очень внимательно относятся к своему организму и не испытывают его вредной едой.

4. Покупаете товары на распродажах Это, кстати, весьма спорный момент. Ведь зачем тратить баснословные суммы на те или иные вещи, когда можно купить то же самое во время различных акций и распродаж? Однако состоятельный человек покупает по сниженной цене только активы, а на все остальные аукционные товары он даже не взглянет. Так, возможно, пора перестать тратить последние средства на уцененные вещи и приобретать что-то одно, но действительно стоящее? 5. Приобретаете ненужные вещи Этот пункт тоже очень важен. Зачастую многие поддаются импульсу и приобретают первую понравившуюся вещь, даже не понимая, что они будут делать с ней потом. Ведь наверняка у вас тоже найдется несколько подобных экземпляров, которые теперь просто пылятся в шкафу. Поэтому необходимо уберечь себя от ненужных трат и глядя на очередной товар, просто спросить себя, действительно ли он вам так нужен. 6. Не стремитесь к накоплению Большинство людей не имеют денежные накопления, поэтому, когда возникает какая-либо внештатная ситуация (потеря работы, внеплановое медицинское обследование и т.д.), они просто впадают в панику и не знают, где взять средства. Финансисты советуют всегда думать о будущем и не жертвовать последними поступлениями или имуществом в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

7. Вините в неудачах других Оглянитесь на свое ближайшее окружение. Неужели это они виноваты в том, что ваша жизнь сложилась именно так, а не иначе? Психологи обращают внимание на том, что каждый человек сам делает определенный выбор, который, собственно, и влияет на его судьбу. Поэтому, просто поймите, что вам никто ничем не обязан и ответственность за свои поступки несете вы сами. 8. Живете взаймы Безусловно, многие сталкивались с тем, что в какой-то определенный момент требовалась крупная (или не очень) сумма денег, и приходилось обращаться в банки или знакомым. Однако специалисты советуют отказаться от кредитных карт и займов, иначе вы рискуете всю жизнь провести в долговой яме. К тому же, просто подумайте, действительно ли вам нужна эта вещь или услуга, что вы готовы потом выплачивать такие большие проценты? 9. Не доводите дело до конца Некоторые люди лишь обещают что-то сделать, но потом забывают о своих гениальных идеях и бросают начатое на половине пути. Таким образом успех не привлечь, считают состоятельные личности и рекомендуют не стесняться реализовывать креативные идеи. И не важно, что с первого раза может не получиться! Упорство и труд всегда бывают вознаграждены. 10. Окружаете себя несчастными людьми Психологи уверяют, что личность формирует окружение. Чтобы самому стать успешным человеком и постоянно самосовершенствоваться, необходимо общаться с людьми, которые сами многого добились в жизни и являются для вас вдохновляющим примером.

Полина Аренс, психолог, финансовый коуч, консультант по Изобилию

Богатым или бедным человека делает прежде всего его сознание. Сколько бы мы ни пытались копировать привычки богатых людей без серьезной работы над ментальными установками, толку мы не получим. Первый шаг к богатству это качественное целеполагание, когда вы можете абсолютно точно «увидеть» сколько вам нужно денег и для чего. Второй шаг - это работа с убеждениями и страхами. Сколько бы вы ни визуализировали себя в окружении богатства и роскоши, вы не получите желаемого пока ваши ценности будут противоречить целям. Очевидно, что мышление богатого человека предполагает высокий уровень личного контроля, ответсвенности, осознанности, трудолюбия и целеустремленности. У такого человека просто нет времени на просмотр ток-шоу, неэкологичное общение и посещение распродаж. Ну и наконец, третий важнейший шаг к богатству - это финансовая грамотность. Хотя бы базовое понимание в области активов и пассивов, наличие личного финансового плана, систематические накопления и навыки эффективного инвестирования - это необходимые знания для каждого, кто хочет поскорее прийти к финансовой свободе. Из этого следует, что такие вредные привычки как бесцельная трата денег, покупка ненужных вещей, неведение бюджета и любовь к потребительским кредитам - абсолютно несовместимы с поведением состоятельного человека.