«Тебе просто повезло! А на самом деле ты ничего не делаешь»

По мнению психологов, вы не должны чувствовать себя виноватой за то, что достигли гораздо больших высот, чем ваша подруга. Конечно, никто не говорит, что вам нужно хвастаться и кричать о своих достижениях на каждом углу — подруги, если они действительно настоящие, будут лишь гордиться вами и даже в какой-то степени брать с вас пример. Ну а те, кто постоянно завидуют и рассказывают всем, что вам все досталось просто так, ни за что, явно не дотягивают до звания лучшей подруги.

«Кстати, я с твоим бывшим на свидание ходила. А что тут такого?»

Действительно, многие дружеские союзы распадаются именно в тот момент, когда на горизонте появляется мужчина. Например, вы вдвоем влюбляетесь в одного и того же красавца, или он выбрал одну из вас — и ваше сердце разбито, либо, если там возникли взаимные чувства, то про вас просто забывают. И если вы расстались с мужчиной, а ваша подруга начала вдруг с ним флиртовать, даже если он сам дал повод думать, что она ему нравится, то следует отправить в разряд бывших и подругу, и вашего избранника. Просто вычерните их из своей жизни раз и навсегда. Ведь вы же не хотите в один прекрасный момент узнать о том, что ваша лучшая подруга увела у вас мужа? А что, такое сплошь и рядом случается!

«Правильно, что он от тебя ушел! Кстати, его новая пассия такая красавица!»

Если вместо того, чтобы вас поддержать и согласиться с тем, что ваш бывший молодой человек не самый достойный представитель мужского рода, она начинает щебетать о том, что это вы виноваты во всех своих бедах, то это определенно не тот человек, который может называться вашим другом. А упоминание о том, что новая пассия вашего бывшего во многом вас превосходит — это уже вообще запрещенный прием, который нельзя использовать ни в коем случае.