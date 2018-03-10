К сожалению, современное общество требует от нас беспрекословного подчинения и навязывает те или иные «надо», не считаясь с нашими собственными идеями и мечтами. Однако стоит напомнить, что мы можем отдавать отчет собственным действиям и отсекать те «надо», которые не представляют никакой ценности. Представляем несколько простых советов, которые помогут вам сохранить главное и отказаться от второстепенного.

Прежде чем сделать так, как вы хотите, узнайте, как надо

Давно известно, что «свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Поэтому прежде чем вытворять нечто эдакое, что взбрело вам в голову в данный момент, изучите все эти «надо» и свои реакции на те или иные запреты, а также подумайте, что произойдет, если вы откажетесь от того или иного табу. Причинит ли это неудобство другим людям? Если нет, тогда вы можете смело экспериментировать — и так, постепенно анализируя каждый навязанный запрет, понять, какие правила вы готовы принять, а с чем вы не хотите мириться ни за что. Да, это длительный процесс, но пока вы не столкнетесь со всеми этими установками и не поймете, что нужно именно вам, вы так и будете бессознательно загонять себя в рамки и опасаться своих самых главных страхов. Психологи поясняют, что перестать жить по принципу «надо» трудно, но когда вы научитесь, то почувствуете, что действительно открыли для себя свободу.