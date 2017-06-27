Агрессивные, дурно пахнущие, чавкающие люди имеют свойство собираться вместе. Если вы оказались с ними в транспорте, в офисе или на отдыхе, то испытываете раздражение. Освойте способы, помогающие преодолеть недовольство.

В общественном транспорте

Почему вас злит, когда вы слышите музыку, прорывающуюся из наушников соседа, сидящего рядом? И почему вы ощущаете дискомфорт, когда в очереди дыхание постороннего человека касается вашей макушки? Дело в зонах личного пространства, которые описал антрополог Эдвард Холл. Каждого человека опоясывают невидимые кольца. На расстояние в пределах 0,5 м от себя вы готовы подпустить только близких людей. Друзей и знакомых вы держите чуть дальше — на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров, а для посторонних припасена зона в радиусе от 1,5 до 3,5 метров. По этой причине вам неприятно, когда чужаки вторгаются туда, где имеют право находиться лишь члены семьи и возлюбленные. Предлагаем несколько способов, как сохранить эмоциональное состояние, когда вас со всех сторон окружили случайные попутчики.

Создайте пузырь. Представьте, что у вас есть прозрачная невидимая оболочка, которая окружает вас со всех сторон. Даже если к вам кто-то прижимается, между вами все равно сохраняется прослойка. Настройтесь на то, что она охраняет вас от негатива, с которым вы можете столкнуться.

Дышите. Старайтесь, чтобы ваше дыхание было глубоким и медленным. Пользуйтесь ненавязчивым ароматом, который вам нравится. Возьмите в дорогу, например, листочек мяты, который будете растирать между пальцами и подносить к носу, чтобы отвлечься.

Управляйте поведением. Не вступайте в споры с окружающими, не закатывайте глаза, не реагируйте на провокации, потому что даже если вы победите в схватке, то вряд ли испытаете облегчение. Когда некто рядом пристает к вам, перейдите в другую часть вагона или покиньте транспортное средство, чтобы дождаться следующего. Ставьте свое эмоциональное благополучие выше, чем пунктуальность.

Делайте самомассаж рук. На теле расположено много важных точек, в том числе тех, которые помогают расслабиться. Вы можете последовательно массировать все пальцы или катать между ладонями небольшой шарик (желательно с неровной поверхностью, как для игры с собаками). Или стимулируйте конкретную точку, которая находится на внутренней поверхности запястья на 2 см ниже ладони. Эти действия помогут снять напряжение.