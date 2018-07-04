Как правильно отвечать на каверзные вопросы и понравиться HR-менеджеру

«Почему мы должны остановиться именно на вашей кандидатуре?»

В принципе стандартный вопрос, задавая который, менеджер по персоналу пытается выяснить ваши сильные качества и как далеко вы способны зайти, чтобы добиться своей цели.

Что вы обычно отвечаете: вы тут же начинаете в красках расписывать, какой вы ценный кадр и незаменимый сотрудник, способный выполнять чуть ли не все функции сразу. При этом многие не забывают заметить, что на предыдущем месте их недооценили, в результате чего они не нашли общий язык с руководством и лишь поэтому уволились.

Что мечтает услышать HR-менеджер: уж точно не то, какими напряженными были ваши отношения с предыдущими сотрудниками или почему начальство не впечатлилось вашими навыками. Равно как и то, что вы постоянно опаздывали на работу или частенько брали больничный. Они надеются услышать, какие именно черты вашей личности помогают вам добиваться поставленных целей и успешно решать даже самые сложные вопросы.

«Чем вы планируете заниматься через 5-10 лет?»

Один из самых, казалось бы, нелепых вопросов, которые можно было только задать. Ну кто способен спрогнозировать, какая у него будет жизнь через 5-10 лет? Даже самые отъявленные прагматики и реалисты знают, что может случиться нечто такое, что изменит всю их жизнь одним махом. Однако, как оказалось, опытные специалисты по подбору кадров не просто так интересуются, кем же вы видите себя через несколько лет.

Что вы обычно отвечаете: большинство соискателей начинают злиться, как только слышат этот вопрос и тут же судорожно начинают соображать, какой ответ будет наиболее «правильным». Они пускаются в долгие рассуждения и начинают от банального «я даже не знаю, что будет со мной завтра» до стандартного «хочу стать директором крупной компании, основать собственный бизнес, купить виллу в Европе и провести там старость и так далее». Но весь смысл этого вопроса заключается в том, что на него нет одного-единственного варианта, который был бы наиболее подходящим.

Что мечтает услышать HR-менеджер: во-первых, специалист отмечает для себя, насколько хорошо вы можете планировать свою жизнь (а соответственно, и рабочие моменты), какие у вас амбиции, надолго ли вы задержитесь в данной компании или променяете эту должность на что-то более подходящее при первой же возможности. А заодно он проверяет, совпадают ли ваши взгляды на дальнейшее развитие компании или ваши аппетиты намного больше того, что вам могли бы здесь предложить. Поэтому если вас собеседует в том числе ваш будущий руководитель или даже директор компании (и такой вариант возможен), то не стоит прямо намекать на то, что вы хотите всеми правдами и неправдами добиться лидирующей позиции и подсидеть всех своих коллег. Лучше сконцентрироваться на своих сильных качествах, которые были бы полезны данной организации.