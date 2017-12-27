Близится самая главная ночь года, а это значит, что даже самые последние скептики срочно вспоминают новогодние приметы и ритуалы, которые сделают жизнь в следующем году намного легче. Поэтому, если вы не верите в подобные вещи, все равно ровно в полночь поднимете бокал шампанского и пожелаете гостям (и себе в том числе) счастья и удачи в новом году. А чтобы благополучие обязательно нашло дорогу в ваш дом, мы собрали еще несколько новогодних примет, которые действительно помогают.

Если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, тогда следуйте этим нехитрым правилам.

Чтобы следующий год провести в достатке, необходимо до конца декабря закрыть все долги и ни в коем случае не давать деньги взаймы. Вы ведь не хотите, чтобы богатство перешло к другому? А чтобы точно закрепить успех, в новогоднюю ночь необходимо держать рядом с собой хрустящую купюру (чем больше номинал, тем лучше).

Также 31 декабря не рекомендуется выносить мусор, чтобы не «вынести» ненароком благополучие, и затевать уборку. К слову, прикасаться к венику и швабре можно будет лишь 2 января. Но только в крайнем случае. Лучше устройте себе отдых.

Зато начистить дом до блеска можно (и даже нужно!) за несколько дней до наступления Нового года. Разберите хлам и избавьтесь от ненужных вещей. Считается, что таким образом вы оставляете все неприятности за дверью.

Заранее продумайте праздничное меню. Чтобы следующий год был сытным и плодотворным, необходимо, чтобы на красиво украшенном столе было много разнообразных блюд и напитков. И не обязательно изобретать кулинарные шедевры, достаточно приготовить что-то любимое, но при этом продумать оригинальную подачу.

Кстати, вы тоже должны блистать в новогоднюю ночь. Поэтому подготовьтесь заранее. Обязательно приобретите новый наряд (старое платье, дополненное, например, новым аксессуаром, не подойдет). И не забудьте про тематический декор! Гирлянды, новогодние игрушки, бусы, мишура и украшения помогут привлечь удачу и достаток в дом.

Чтобы следующий год удался и приносил вам только радость, старый необходимо проводить со всеми почестями. Поэтому в новогоднюю ночь нельзя устраивать разборки или выяснять отношения. Считается, что как Новый год встретишь, так проведешь весь следующий. И лучше, чтобы встретили вы его с веселой компанией или с любимым человеком.

Но чтобы в новом году вы точно не знали нужды и каждый день ощущали себя счастливым, тогда утром 1 января порог вашего дома должен переступить мужчина. Это можно организовать самостоятельно, попросив заранее друзей или родных помочь вам в этом важном вопросе.

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