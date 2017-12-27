Как наладить жизнь в новом году: 7 примет, которые работают
Близится самая главная ночь года, а это значит, что даже самые последние скептики срочно вспоминают новогодние приметы и ритуалы, которые сделают жизнь в следующем году намного легче. Поэтому, если вы не верите в подобные вещи, все равно ровно в полночь поднимете бокал шампанского и пожелаете гостям (и себе в том числе) счастья и удачи в новом году. А чтобы благополучие обязательно нашло дорогу в ваш дом, мы собрали еще несколько новогодних примет, которые действительно помогают.