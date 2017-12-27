Близится самая главная ночь года, а это значит, что даже самые последние скептики срочно вспоминают новогодние приметы и ритуалы, которые сделают жизнь в следующем году намного легче. Поэтому, если вы не верите в подобные вещи, все равно ровно в полночь поднимете бокал шампанского и пожелаете гостям (и себе в том числе) счастья и удачи в новом году. А чтобы благополучие обязательно нашло дорогу в ваш дом, мы собрали еще несколько новогодних примет, которые действительно помогают.

Если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, тогда следуйте этим нехитрым правилам. Чтобы следующий год провести в достатке, необходимо до конца декабря закрыть все долги и ни в коем случае не давать деньги взаймы. Вы ведь не хотите, чтобы богатство перешло к другому? А чтобы точно закрепить успех, в новогоднюю ночь необходимо держать рядом с собой хрустящую купюру (чем больше номинал, тем лучше). Также 31 декабря не рекомендуется выносить мусор, чтобы не «вынести» ненароком благополучие, и затевать уборку. К слову, прикасаться к венику и швабре можно будет лишь 2 января. Но только в крайнем случае. Лучше устройте себе отдых. Зато начистить дом до блеска можно (и даже нужно!) за несколько дней до наступления Нового года. Разберите хлам и избавьтесь от ненужных вещей. Считается, что таким образом вы оставляете все неприятности за дверью.