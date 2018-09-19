Исповедь шопоголика: как побороть страсть к покупкам и справиться с зависимостью

«Сколько себя помню, я всегда тратила баснословные суммы, скупая все, что попадалось мне на глаза: от дамских сумочек стоимостью как хороший автомобиль, до зубной пасты или средств для мытья посуды, которыми уж забиты все полки на кухне», - Ольга методично сгребла несколько совершенно похожих пар обуви и перешла к полкам с аксессуарами.
«Обычно импульсивно совершаю покупки – просто беру то, что мне хочется в данный момент. При этом мне абсолютно все равно, есть ли у меня похожая вещи или нет – я просто не помню все товары, которые я когда-либо приобретала. Что касается общей суммы, то она настолько велика, что я стараюсь никому об этом не рассказывать. Да, я спускаю практически все свои деньги, ну и что? Я их сама зарабатываю, поэтому имею полное право тратить на то, на что считаю нужным», - Ольга немного замедлила рядом с дорогими сумками и решительным жестом выбрала одну модель. «Кстати, у меня есть похожие экземпляры, а если быть точнее, то в моем шкафу можно найти около 15 похожих сумок, за каждую из которых мне пришлось выложить кругленькую сумму. Но я себя успокаиваю тем, что, во-первых, это хорошая инвестиция в будущее, ведь винтажные сумки только растут в цене, а во-вторых, именно такого цвета еще нет в моей коллекции, поэтому я ее точно возьму».
Если вы ни о чем другом не можете думать, кроме как о вещи, которую хотите купить, не взирая на количество нулей в ценнике, то у вас совершенно точно началась фаза мании.
Психологи называют это компульсивный шопинг, когда вы, скажем, видите роскошную вещь (пусть даже с логотипом известного бренда) и хотите обладать ею во что бы то не стало. Но пока вы ищите именно «то самое», вам на глаза попадается нечто похожее, но даже еще более интересное. И вот вы уже убеждаете себя в том, что надо брать именно второй вариант, и не важно, что он может стоить даже немного дороже.
И тут начинается второй этап – мания – когда вам нужен именно этот товар и вы готовы заплатить за него любую сумму. Третья стадия – когда вы расстаетесь с деньгами, вам, безусловно, немного жаль потраченной суммы, но вы себя утешаете тем, что зато вы получили вещь мечты. А дальше, по мнению психологов, начинается самое интересное. Радость от самой покупки сменяется легким разочарованием (да, вы получили желаемое, но что дальше) и очередная сумка (туфли, платье, аксессуары) убираются на полку, где и будут ждать своего звездного часа. Потому что потребность в шопинге не означает то, что вы будете приобретать те вещи, без которых не можете обойтись, а лишь сам процесс покупки, после чего ненужные товары просто остаются пылиться на полках (зачастую они так и не используются по назначению, со многих даже не убирают ценники и упаковку).
К слову, в современном мире все направлено на то, чтобы мотивировать шопоголиков совершать как можно больше импульсивных покупок. Например, сейчас достаточно привязать свою банковскую карту и можно совершать покупки, не выходя из дома и даже не доставая свой кошелек, нужно лишь выбрать что-то подходящее в интернет-магазине, кликнуть на товар и все… считайте, что его уже пакуют и отправляют к вам. И пройдясь так по просторам Сети, вы порой даже не можете вспомнить, сколько (и что конкретно) вы заказали, пока курьер не доставит вам это все домой или в офис.
В принципе, если у вас стабильная работа с хорошей зарплатой или вполне обеспеченный супруг, тогда вы можете не задумываться о том, сколько вы тратите – скупайте в свое удовольствие, но как быть, если вдруг вы остались без средств к существованию, а потребность скупать все и сразу осталась?
У нашей героини так и получилось: «В начале года мне пришлось уйти с высокооплачиваемой работы и устроиться на другую, с более удобным графиком. По семейным обстоятельствам, мне нужно было больше времени проводить дома, а работодатели соглашались на это условие, лишь существенно урезав оклад. Пришлось согласиться. И тут я столкнулась с тем, что нужно определенно что-то делать с моей страстью – я просто не могла больше себе позволить шопинг в таком количестве! Тем более, что мне пришлось провести ревизию, иначе вещи начали просто вытеснять меня же из моего дома – такое количество их скопилось на тот момент. Сначала я пыталась утешить себя тем, что это не так страшно и, возможно, когда-то мне пригодятся вон те сапожки или то платье, которые я когда-то приобрела, но так ни разу и не примерила. И так продолжалось ровно до тех пор, пока я не смогла оплатить коммунальные платежи по квартире! Это я – та, которая могла потратить несколько сотен на понравившуюся безделушку, не смогла справиться с обязательными платежами. Мне пришлось залезть в долги и наконец-то признать, что, во время совершения покупок выброс дофамина вводил меня в приятное состояние эйфории, без которой я просто не могла уже жить. Мне пришлось нелегко: для начала я расписала все свои траты и пришла в ужас – такую сумму спустить на бесполезные покупки могла только я. Я привела свои счета в порядок, отписалась ото всех рассылок, удалила специальные приложения на своем смартфоне, запретила себе посещать распродажи и ходить в магазин без списка. И какое же было мое удивление, когда я поняла, что для нормальной жизни мне, в принципе, хватает лишь нескольких базовых вещей, а все остальное – деньги, выброшенные на ветер. Я нашла в себе силы обратиться к специалисту, который и помог мне разобраться в проблеме. Безусловно, мне предстоит еще много работать – пока я не могу на 100% сказать, что избавилась от своей шопинг-зависимости, но я стараюсь держать себя в руках. Кстати, я разобрала свой гардероб и новые вещи с ценниками я просто выставила на продажу. Таким образом я избавилась от большей части ненужного, и нашла деньги на оплату коммуналки и прочих обязательных платежей».
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock