Исповедь шопоголика: как побороть страсть к покупкам и справиться с зависимостью

В принципе, если у вас стабильная работа с хорошей зарплатой или вполне обеспеченный супруг, тогда вы можете не задумываться о том, сколько вы тратите – скупайте в свое удовольствие, но как быть, если вдруг вы остались без средств к существованию, а потребность скупать все и сразу осталась?

У нашей героини так и получилось: «В начале года мне пришлось уйти с высокооплачиваемой работы и устроиться на другую, с более удобным графиком. По семейным обстоятельствам, мне нужно было больше времени проводить дома, а работодатели соглашались на это условие, лишь существенно урезав оклад. Пришлось согласиться. И тут я столкнулась с тем, что нужно определенно что-то делать с моей страстью – я просто не могла больше себе позволить шопинг в таком количестве! Тем более, что мне пришлось провести ревизию, иначе вещи начали просто вытеснять меня же из моего дома – такое количество их скопилось на тот момент. Сначала я пыталась утешить себя тем, что это не так страшно и, возможно, когда-то мне пригодятся вон те сапожки или то платье, которые я когда-то приобрела, но так ни разу и не примерила. И так продолжалось ровно до тех пор, пока я не смогла оплатить коммунальные платежи по квартире! Это я – та, которая могла потратить несколько сотен на понравившуюся безделушку, не смогла справиться с обязательными платежами. Мне пришлось залезть в долги и наконец-то признать, что, во время совершения покупок выброс дофамина вводил меня в приятное состояние эйфории, без которой я просто не могла уже жить. Мне пришлось нелегко: для начала я расписала все свои траты и пришла в ужас – такую сумму спустить на бесполезные покупки могла только я. Я привела свои счета в порядок, отписалась ото всех рассылок, удалила специальные приложения на своем смартфоне, запретила себе посещать распродажи и ходить в магазин без списка. И какое же было мое удивление, когда я поняла, что для нормальной жизни мне, в принципе, хватает лишь нескольких базовых вещей, а все остальное – деньги, выброшенные на ветер. Я нашла в себе силы обратиться к специалисту, который и помог мне разобраться в проблеме. Безусловно, мне предстоит еще много работать – пока я не могу на 100% сказать, что избавилась от своей шопинг-зависимости, но я стараюсь держать себя в руках. Кстати, я разобрала свой гардероб и новые вещи с ценниками я просто выставила на продажу. Таким образом я избавилась от большей части ненужного, и нашла деньги на оплату коммуналки и прочих обязательных платежей».

Текст: Юлия Кальницкая

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