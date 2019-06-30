Идеальная совместимость: как построить крепкие отношения с мужчиной, согласно знаку зодиака

Овен

Авторитарные представители данного знака зодиака бывают очень упрямы, поэтому если вы действительно решили связать свою жизнь с мужчиной-Овном, научитесь дипломатии и терпению. Если вы усмирите свою гордыню и дадите возможность своему избраннику почувствовать себя лидером в отношениях, то у вас все точно сложится самым удачным образом.

Телец

Внешне упрямые и неприступные представители данного знака зодиака на самом деле очень романтичны и обидчивы. Им сложно рвать отношения, поэтому они до последнего будут давать шанс своему партнеру и, если поймут, что все это было напрасно, объявят о своем решении расстаться. Чтобы заручиться поддержкой мужчины-Тельца и сохранить с ним теплые отношения, просто демонстрируйте свои чувства, устраивайте милые сюрпризы и находитесь рядом с ним в трудную минуту.

Близнецы

С двойственными мужчинами-Близнецами всегда стоит быть начеку. Ведь, если верить звездам, они легко могут пойти на предательство, когда поймут, что их заел быт и рутина. Чтобы этого не произошло, постарайтесь заинтересовать вашего избранника – совместные увлечения или даже общий бизнес помогут не только укрепить отношения, но и станут отличным стимулом для дальнейшего развития. Чем больше у вас будет точек соприкосновения, тем лучше. Тогда ваш мужчина не будет смотреть по сторонам в поисках родственной души.

Рак

Несмотря на кажущуюся робость и спокойствие, мужчины-Раки весьма эгоистичны в отношениях, предпочитая действовать в своих интересах, а не в угоду партнерше. Если вы хотите жить долго и счастливо со своим избранником, тогда попробуйте понять и принять его, не пытаясь переделать и подстроить под себя. И тогда ваш союз будет весьма гармоничным и перспективным.