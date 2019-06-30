Идеальная совместимость: как построить крепкие отношения с мужчиной, согласно знаку зодиака

Овен
Авторитарные представители данного знака зодиака бывают очень упрямы, поэтому если вы действительно решили связать свою жизнь с мужчиной-Овном, научитесь дипломатии и терпению. Если вы усмирите свою гордыню и дадите возможность своему избраннику почувствовать себя лидером в отношениях, то у вас все точно сложится самым удачным образом.
Телец
Внешне упрямые и неприступные представители данного знака зодиака на самом деле очень романтичны и обидчивы. Им сложно рвать отношения, поэтому они до последнего будут давать шанс своему партнеру и, если поймут, что все это было напрасно, объявят о своем решении расстаться. Чтобы заручиться поддержкой мужчины-Тельца и сохранить с ним теплые отношения, просто демонстрируйте свои чувства, устраивайте милые сюрпризы и находитесь рядом с ним в трудную минуту.
Близнецы
С двойственными мужчинами-Близнецами всегда стоит быть начеку. Ведь, если верить звездам, они легко могут пойти на предательство, когда поймут, что их заел быт и рутина. Чтобы этого не произошло, постарайтесь заинтересовать вашего избранника – совместные увлечения или даже общий бизнес помогут не только укрепить отношения, но и станут отличным стимулом для дальнейшего развития. Чем больше у вас будет точек соприкосновения, тем лучше. Тогда ваш мужчина не будет смотреть по сторонам в поисках родственной души.
Рак
Несмотря на кажущуюся робость и спокойствие, мужчины-Раки весьма эгоистичны в отношениях, предпочитая действовать в своих интересах, а не в угоду партнерше. Если вы хотите жить долго и счастливо со своим избранником, тогда попробуйте понять и принять его, не пытаясь переделать и подстроить под себя. И тогда ваш союз будет весьма гармоничным и перспективным.
Фото: vostock-photo/fotolia
Лев
Несмотря на то, что многие считают мужчин-Львов самовлюбленными эгоистами, на самом деле из них получаются самые заботливые, добрые, щедрые и благородные мужья. Но ни в коем случае не раздавайте им советы и указки, иначе вместо ласкового и добродушного кавалера вы рискуете получить холодного циника, расположение которого будет вернуть уже крайне сложно.
Дева
Сдержанные представители данного знака зодиака стараются избегать конфликтных ситуаций и предпочитают такой формат отношений, в котором они смогут расслабиться и не нервничать. Из-за того, что Девы не могут сразу высказать претензии, а долго копят в себе обиды, в один прекрасный момент они могут вылить на вас все это разом и уйти, громко хлопнув дверью. Чтобы этого не произошло, постарайтесь принимать участие в жизни своего избранника, регулярно интересуясь, как у него идут дела и ничего ли его не беспокоит.
Весы
Мужчинам-Весам, как ценителям всего прекрасного, необходима ежедневная порция эстетического наслаждения и позитива. Поэтому вам необходимо постоянно держать себя в тонусе и при случае напоминать своему избраннику, что вы вполне самодостаточны и самостоятельны. Представители этого знака уважают сильных женщин, поэтому если вы не дадите слабину и не покажете, что готовы быть ведомой, то ваш союз будет долгим и крепким.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы прекрасные манипуляторы, поэтому в самом начале отношений они будут пытаться «играть на ваших чувствах и нервах», давая вам всю палитру эмоций: от захватывающей страсти, до холодного безразличия и желания все бросить на полпути. Если же вы не «сломаетесь» и покажете своему избраннику, что готовы идти с ним до конца, то получите очень трогательные, заботливые и крепкие отношения, о которых только лишь могли мечтать.
Фото: vostock-photo/fotolia
Стрелец
Представители данного знака зодиака живут в своем ритме, поэтому, чтобы за ними поспевать и быть на равных, вам придется запастись терпением, научиться тратить меньше времени на сон и больше – на поиск ярких впечатлений и эмоций. Если вы хотите укрепить отношения со своим избранником, постарайтесь утолить его жажду приключений, в противном случае он быстро заскучает и начнет поглядывать по сторонам.
Козерог
Консервативным мужчинам-Козерогам очень трудно угодить, поэтому на их завоевание уходит много времени (иногда даже годы). В самом начале отношений от них практически невозможно дождаться комплиментов или теплых слов, да и впоследствии они будут скупы на ласку, зато обидные прозвища и насмешки, которые для них являются абсолютно нормальными, можно будет получать от них регулярно. Если вы все же решили завоевать представителя данного знака зодиак, то постарайтесь быть открытой и честной, это поможет ему раскрыться и начать доверять вам в полной мере.
Водолей
Чтобы заручиться поддержкой мужчины-Водолея (а заодно заставить его играть по вашим правилам), необходимо его чем-то заинтересовать. Только вы должны придумать что-то по-настоящему увлекательное. Помимо этого, постарайтесь не докучать своему избраннику 24 часа в сутки. Лучше научитесь держать дистанцию и постарайтесь быть неординарной личностью для своего возлюбленного.
Рыбы
Загадочные и меланхоличные мужчины-Рыбы хоть и умеют красиво ухаживать, обещая и луну с неба, и золотые звезды, по сути думают лишь о своих желаниях и потребностях. Они преследуют какую-то определенную цель и если вы сможете это принять (и понять), то отношения ваши будут развиваться именно в том русле, в котором вам было бы комфортнее всего. И не забывайте, что представители данного знака зодиак ни за что не согласятся выступать на вторых ролях. Они должны почувствовать себя главой семейства, и точка.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/fotolia
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