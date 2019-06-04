Джоли, Энистон, Бекхэм и другие звезды, которые жить не могут без гороскопов

Еще одна пассия Брэда Питта с приставкой «экс» завела дружбу с несколькими астрологами, чтобы упорядочить свою жизнь и принимать те решения, которые точно пойдут ей на пользу. Друзья актрисы утверждают, что каждый свой день она строит четко в соответствии с расположениями звезд и наиболее удачными предсказаниями. И когда однажды ей предсказали брак с эффектным и успешным мужчиной, Джен не сомневалась, что речь идет именно о Брэде, поэтому настраивалась на долгий и удачный союз. Однако, всем известно, чем в итоге закончилась эта история любви. Знаменитость, кстати, не разуверилась в силе гороскопов и продолжает обращаться к ним по любому поводу.

Виктория Бекхэм