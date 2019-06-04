Джоли, Энистон, Бекхэм и другие звезды, которые жить не могут без гороскопов

Анджелина Джоли
Бывшая супруга Брэда Питта, объявившая недавно, что большую часть многомиллионного состояния оставит своему старшему приемному сыну, уже давно увлекается всем, что связано с Буддийской астрологией и философией. У многодетной мамы в друзьях водятся монахи, которые и помогают ей определиться перед принятием судьбоносных решений. Кроме того, Джоли, в надежде укрепить свой союз с Питтом, не только тщательно выбирала дату торжества, сверяясь с гороскопами, гороскопами, но и даже согласилась сделать несколько татуировок с магическими символами, правда, их действия хватило ненадолго, и звездная пара все равно распалась.
Дженнифер Энистон
Фото: vostock-photo/shutterstock
Еще одна пассия Брэда Питта с приставкой «экс» завела дружбу с несколькими астрологами, чтобы упорядочить свою жизнь и принимать те решения, которые точно пойдут ей на пользу. Друзья актрисы утверждают, что каждый свой день она строит четко в соответствии с расположениями звезд и наиболее удачными предсказаниями. И когда однажды ей предсказали брак с эффектным и успешным мужчиной, Джен не сомневалась, что речь идет именно о Брэде, поэтому настраивалась на долгий и удачный союз. Однако, всем известно, чем в итоге закончилась эта история любви. Знаменитость, кстати, не разуверилась в силе гороскопов и продолжает обращаться к ним по любому поводу.
Виктория Бекхэм
Фото: vostock-photo/shutterstocks
«Экс-перчинка», счастливая жена и мама четверых детей, не только сама активно увлекается наукой о небесных светилах, но и пытается привить эту любовь своему супругу Дэвиду. Кроме того, знаменитость завела своего личного астролога в лице мамы Сильвестра Сталлоне Жаклин и теперь следует всем ее рекомендациям. Известно, что Жаклин предрекла звездной чете счастливый брак и воодушевленная Виктория старается, чтобы это предсказание действительно сбылось. Что касается Сталлоне, то он просто обожает свою популярную маму, ведь именно ее наставления помогли ему однажды прославиться.
Гвинет Пэлтроу
Фото: vostock-photo/shutterstock
А вот кулинарному гуру Голливуда астрология помогает найти подход к людям и добиться желаемого (в том числе и в том, что связано с семейными отношениями и воспитанием детей). Поэтому прежде, чем начинать гнуть свою линию или заручаться поддержкой кого-либо, Гвинет узнает, кто по знаку зодиака ее собеседник и в зависимости от этого выбирает соответствующую линию поведения. И, видимо, эта стратегия действительно работает – актриса чувствует себя абсолютно счастливой и не обращает внимания на завистников.
Дженнифер Лопес
Фото: vostock-photo/shutterstock
Поп-исполнительница, недавно получившая предложение от своего бойфренда и теперь усиленно приводящая себя в форму перед свадьбой, ни за что не пропустит «пророчества звезд» и все важные решения в своей жизни принимает после того, как сверится с астрологическими прогнозами. Знаменитость совершенно не стесняется своего увлечения, объясняя это тем, что лучше заранее узнать о грядущих неудачах или, наоборот, случайно не проворонить грядущие возможности. Судя по тому, какими темпами растут популярность и гонорары певицы, этот метод действительно работаем.
Деми Мур
Фото: vostock-photo/shutterstock
Звезде фильма «Приведение» увлечение астрологией помогло пережить тяжелое расставание с молодым супругом Эштоном Катчером. Именно в тот непростой период жизни Деми удалось встретить астролога Пэдди Мур из Нью-Мексико, которая привила ей любовь к кундалини-йоге, а заодно помогла знаменитости вновь поверить в свои силы и привлекательность. В окружении Мур поговаривают, что благодаря этой дружбе актриса вышла из депрессии и начала вновь крутить романы, выбирая по традиции кавалеров гораздо моложе себя. Правда, в последнее время на звезду снова напала аппатия, в все потому, что она никак не может принять возрастные изменения и терпеть не может свое «дряблое тело».
Леди Гага
Фото: vostock-photo/shutterstock
Исполнительница, которой приписывают роман с самим Брэдли Купером, настолько увлечена астрологическими предсказаниями, что, стоит лишь звездам сойтись не под тем углом, как Леди Гага отменяет все важные дела и остается дома (чтобы ненароком что-нибудь не испортить или не потерять). Так, например, было во время опасного расположения звезд (так называемого Ретроградного Меркурия), когда певица предпочла отменить несколько своих концертов, лишь бы не искушать судьбу.
Кэти Перри
Фото: vostock-photo/shutterstock
Певица, чей роман с актером Орландо Блумом развивается настолько стремительно, что в окружении звезды поговаривают о свадебном торжестве, которое не за горами, в своих многочисленных интервью западным изданиям признавалась, что верит не только в астрологию, но и в существование инопланетян. Не понятно, шутит Кэти или говорит вполне серьезно, однако в ее карьере (да и в личной жизни) сейчас наблюдается явно удачный период.
Лиза Мария Пресли
Фото: vostock-photo/shutterstock
После череды неудачных романов и болезненных разводов, к астрологам была вынуждена обратиться и дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мария. Прежде чем бросаться с головой в новые отношения, она решила изучить соответствующую литературу и действовать исходя из того, насколько одобрительно к ее затеи относятся звезды. Судя по тому, что знаменитость до сих пор не нашла достойного кандидата, астрологические прогнозы были недостаточно оптимистичными.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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