Держите себя в руках! Как правильно реагировать на провокационные вопросы

Сцепить зубы и… терпеть?

А, что, если не реагировать на подобные моменты и просто терпеть? Возможно, однако психологи утверждают, что мудрые руководители не выражают свое смирение, а лишний раз напоминают своим сотрудникам, что любая нестандартная ситуация – отличный повод совершенствовать свой профессионализм и стать на одну ступень выше в личностном развитии. И задача начальника в данном случае – не срывать злость на подчиненных и не перекладывать решение всех проблем на себя, а грамотно направить и мотивировать работника. Ведь чем больше вы будете принимать за него решение, тем меньше он начнет прикладывать усилий при выполнении тех или иных задач.

Понять, почему данный вопрос вас так задевает

Прежде, чем выходить на тропу войны и вызывать обидчика на ринг, попытайтесь проанализировать, а чем, собственно, вас так задевают слова человека. Вполне возможно, что данный вопрос (или замечание) расцениваются вами, как некое глупое высказывание лишь потому, что вы считаете, что ответ на него слишком банален и очевиден, чтобы его озвучивать. Но эксперты предостерегают: это может быть вполне очевидно для вас, но не для ваших сотрудников, а вот им как раз и требуются дополнительные разъяснения.

Поэтому для начала выясните, почему, собственно, это возникает. Возможно, ваши подчиненные просто не хотят напрягаться лишний раз (действительно, зачем думать, если вы все можете решить для них). Или, другой момент, сотрудники максимально пытаются уточнить детали, чтобы не получить от вас строгий выговор, в случае возникновения непредвиденной ситуации. Еще один вариант – они просто пытаются вас позлить, но это, скорее, нетипичная ситуация. Поэтому, если первый или второй пункт – это про вас, тогда специалисты обращают внимание на то, что вы нашли свои слабые места, в качестве руководителя. Например, если ваш сотрудник не желает «включать мозги», то между вами отсутствует достаточная субординация и вам приходится тратить уйму времени на то, чтобы грамотно сформулировать данному индивиду задачу и подробно объяснить, что в итоге от него требуется. И, по мнению экспертов, если вы и дальше будете терять на это время, тогда о своих прямых обязанностях придется забыть и взять на себя большую часть работы за подчиненных.