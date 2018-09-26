Держите себя в руках! Как правильно реагировать на провокационные вопросы

Сцепить зубы и… терпеть?
А, что, если не реагировать на подобные моменты и просто терпеть? Возможно, однако психологи утверждают, что мудрые руководители не выражают свое смирение, а лишний раз напоминают своим сотрудникам, что любая нестандартная ситуация – отличный повод совершенствовать свой профессионализм и стать на одну ступень выше в личностном развитии. И задача начальника в данном случае – не срывать злость на подчиненных и не перекладывать решение всех проблем на себя, а грамотно направить и мотивировать работника. Ведь чем больше вы будете принимать за него решение, тем меньше он начнет прикладывать усилий при выполнении тех или иных задач.
Понять, почему данный вопрос вас так задевает
Прежде, чем выходить на тропу войны и вызывать обидчика на ринг, попытайтесь проанализировать, а чем, собственно, вас так задевают слова человека. Вполне возможно, что данный вопрос (или замечание) расцениваются вами, как некое глупое высказывание лишь потому, что вы считаете, что ответ на него слишком банален и очевиден, чтобы его озвучивать. Но эксперты предостерегают: это может быть вполне очевидно для вас, но не для ваших сотрудников, а вот им как раз и требуются дополнительные разъяснения.
Поэтому для начала выясните, почему, собственно, это возникает. Возможно, ваши подчиненные просто не хотят напрягаться лишний раз (действительно, зачем думать, если вы все можете решить для них). Или, другой момент, сотрудники максимально пытаются уточнить детали, чтобы не получить от вас строгий выговор, в случае возникновения непредвиденной ситуации. Еще один вариант – они просто пытаются вас позлить, но это, скорее, нетипичная ситуация. Поэтому, если первый или второй пункт – это про вас, тогда специалисты обращают внимание на то, что вы нашли свои слабые места, в качестве руководителя. Например, если ваш сотрудник не желает «включать мозги», то между вами отсутствует достаточная субординация и вам приходится тратить уйму времени на то, чтобы грамотно сформулировать данному индивиду задачу и подробно объяснить, что в итоге от него требуется. И, по мнению экспертов, если вы и дальше будете терять на это время, тогда о своих прямых обязанностях придется забыть и взять на себя большую часть работы за подчиненных.
Приучить сотрудников отвечать за свои поступки
По мнению психологов, вполне вероятно, что человек советуется с вами по любому, даже самому незначительному поводу, лишь потому, что боится допустить ошибку и не желает брать ответственность на себя. Вероятнее всего, в прошлом вы его изрядно «запугали» и теперь сотрудник лишний раз уточнит какие-то непонятные моменты или вовсе, переложит риск неудач на вас, давая тем самым понять, что в случае провала, он останется как бы не при делах, ведь последнее слово было за вами. Эксперты рекомендуют в таком случае вызвать человека на откровенный разговор и объяснить ему, насколько вам важны его максимально самостоятельные действия. Попробуйте ослабить свое влияние и посмотрите, как он будет дальше действовать и сможет ли принимать самостоятельные решения или нет.
Провести работу над ошибками
Попробуйте осмыслить все вышеперечисленное и понять одну простую вещь – «глупых» вопросов не бывает, точно также, как и нарочито провокационных. Ведь, спрашивая вас о чем-то, человек даже не предполагал, какую реакцию вызовут его слова. Возможно, он действительно вкладывал вполне нейтральный смыл в свой вопрос, а вот вас он почему-то так задел. Поэтому научитесь спокойно реагировать на слова подчиненных, а не впадать сразу в истерику или агрессию. Ведь, если верить психологам, это своеобразные сигналы о каких-либо ошибках, допущенных вами в прошлом. И поэтому в ваших силах либо в очередной раз совершить тот же самый промах, либо взять себя в руки и все исправить.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock