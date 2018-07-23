НЕ РАБОТАЕТ ОБЛОЖКА ПРОВЕРИТЬ!

Каждый гость обязательно посетит санузел (и не раз!), поэтому он заметит и ржавчину, и волосы на раковине, и пятна от зубной пасты на зеркале. Все это вызывает брезгливость — люди не любят видеть в ванной и туалете следы присутствия другого человека. Поэтому направьте основные усилия на то, чтобы все поверхности заблестели. Смойте разводы вокруг мыльницы, уделите особое внимание унитазу и крышке на нем, спрячьте предметы гигиены в шкафчик под умывальником и аккуратно развесьте чистые полотенца для тех, кто к вам придет. Санитарная чистота — гарантия того, что вами будут довольны.

Кухня: чашки и стаканы

Худшее, что вы можете себе позволить, — это немытую посуду, которая возвышается горами. На худой конец закиньте ее в холодильник (если, конечно, вы уверены, что пришедшие не настолько свободно себя чувствуют, чтобы проверить ваши запасы еды). Особое внимание уделите чашкам и стаканам. Может быть, ваши гости откажутся от угощения, но они точно захотят выпить чай. Следы помады, желтое дно от кофе или чая, отпечатки пальцев недопустимы. Если у вас нет под рукой моющих средств, воспользуйтесь содой. Обладатели стеклянных столов должны помнить, что любые крошки на них увеличиваются в размерах, поэтому натрите поверхности тщательно или хотя бы закройте скатертью. И еще важное замечание: выкиньте мусор. Не выставляйте его за дверь и не прячьте в кладовку. Окружающим будет крайне неприятно споткнуться о черный мешок или весь вечер ловить себя на том, что в вашем доме пахнет тухлой рыбой.