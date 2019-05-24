9 вещей, которые никогда не позволят себе приличные соседи (и вам не стоит)

Навязывать всем свою дружбу (а заодно, свои услуги или окружение)

Ничто так не раздражает, как особо дотошные соседи, считающие своим долгом установить дружеские отношения чуть ли не со всеми людьми, проживающими с ними в одном доме. И ладно бы они делали это интеллигентно, однако в большинстве случаев это превращается в откровенную навязчивость, которая всех раздражает. Помимо этого, они начинают «сватать» своих многочисленных родственников или знакомых, пытаясь предложить их услуги, даже если в этом нет никакой необходимости. И если в следующий раз вам захочется нарушить чьи-то границы, то подумайте о том, что многие люди предпочитают избегать любого общения и точно не стремятся заводить друзей среди тех, с кем проживают на одной лестничной площадке. А вот вежливо поздороваться или обменяться важной информацией, относящейся к жизни дома, - пожалуйста. За это вас точно никто не осудит, поверьте.

Организовывать склад вещей на лестничной площадке

«Это же моя собственность!», - могут возмутиться некоторые и будут не правы. На самом деле, лестничная площадка считается общедомовым имуществом, которое запрещено загромождать лишними вещами. Ведь в случае непредвиденной ситуации людям будет сложно пробраться сквозь горы хлама, припаркованных велосипедов и колясок. Пожарная инстанция и Роспотребнадзор точно смогут объяснить нерадивым соседям, чем грозит подобное поведение и приструнить особо несговорчивых. Только ни в коем случае не портите его имущество, а то еще останетесь крайним. Лучше напишите жалобу в управляющую компанию и вышеперечисленные инстанции.

Громко выяснять отношения (особенно в ванной комнате)

Возможно вам не приходил в голову тот факт, что в современных квартирах стены настолько тонкие, что слышно буквально каждый чих, не говоря уже о громких разговорах или бурных выяснениях отношений. Известны случаи, когда соседи вызывали наряд милиции, думая, что у вас в квартире происходит нечто ужасное, в то время, как это разбирались не вы, а молодожены за стенкой. Или, зайдя в ванную комнату по делам и неожиданно громко чихнув, можно получить ободряющее «Будь здоров!» от соседа сверху, который просто пробегал мимо своего санузла. Не забывайте об этом, когда в следующий раз захотите устроить разборки именно в ванной, где не просто идеальная слышимость, а самый настоящий усиливающий эффект. К тому же, для того, чтобы донести свою мысль до человека, не обязательно громко кричать и ругаться. Достаточно спокойно и доходчиво объяснить, что же вас так расстроило или задело.