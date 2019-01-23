9 уловок в супермаркетах, о которых вам стоит знать

«Гипнотизирующая» музыка

Маркетологи, например, просчитали, что покупателя можно «загипнотизировать» музыкой, поэтому не стесняясь применяют эти познания на практике. Так, например, ритмичные композиции будет заставлять вас совершать спонтанные покупки, спокойные – дольше бродить между рядами и выбирать больше товара, лирические – вспоминать приятные моменты, ностальгировать и приобретать отдельные категории товаров. Например, вы не планировали покупать вон то красное платьице, но поддавшись воспоминаниям вы вдруг вспомнили о первом свидании со своим избранником и тут же решили прикупить красивый наряд. А к нему в придачу еще туфельки, аксессуары и… соответствующий парфюм, куда же без него? Цель продавцов достигнута – вы взяли вообще не то, за чем пришли изначально, да еще и ушли в прекрасном настроении, поддавшись приятным воспоминаниям.

Большие тележки

Многие супермаркеты намеренно оставляют на выходе большие тележки, а не маленькие корзинки. Логика проста – вы же не будете катить перед собой пустую тележку, вам непременно захочется ее чем-то наполнить, поэтому вы и будете наполнять до тех пор, пока не окажетесь на выходе с горой покупок. Группа американских ученых провела исследования, опросила покупателей и выяснила, что зачастую размер тележки и длина чека взаимосвязаны между собой – чем больше тележка, тем больше покупок, соответственно. Многим людям просто психологически не комфортно передвигаться по залу «пустыми», поэтому они и набирают ту продукцию, которую изначально даже не планировали покупать. И еще одно важное открытие сделали ученые – чем полнее у вас холодильник, тем больше вы будете есть. Поэтому проверьте содержимое и подумайте, действительно ли вам нужна вся та продукция, что там сейчас хранится, или вы вполне способны обойтись несколькими фруктами и прочими полезностями?

Организация пространства

Пространство в супермаркетах тоже организовано с умом: все самое красивое и вкусное обычно располагается в самом начале, чтобы у вас не было соблазна отказаться от покупок, поэтому пока вы пробираетесь к кассе через многочисленные отделы, пестрящие стикерами «Выгодная покупка» или «Новинка недели», вы приобретаете кучу товаров, которые вам не нужны в данный момент. А запах свежеиспеченных булочек просто вынуждает вас завернуть в отдел готовой продукции, хотя, положив руку на сердце, дома вы можете приготовить не менее вкусную выпечку. Поэтому перед походом в магазин составьте список обязательных покупок и не отклоняйтесь от курса, попутно кидая в тележку все, что попадается вам на глаза.