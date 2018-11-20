9 типичных фраз, которые выдают в вас столичного жителя

«Я не знаю, в какой гостинице в Москве лучше остановиться, я там не бываю»

Почему-то все, кто не живет в столице, считают своим долгом поинтересоваться у москвичей, где, собственно, им лучше остановиться, если они соберутся посетить мегаполис однажды. При этом местные жители совершенно искренне удивляются тому факту, что они, оказывается, должны неплохо ориентироваться в ценовой политике отелей, хостелов или квартир. И действительно недоумевают, когда узнают, сколько люди платят за аренду квадратных метров или за гостиничный номер – для них это баснословно дорого.

«Дешевое такси? А за 200 рублей в Бутово?»

Когда по приезду им предлагают воспользоваться недорогим такси, они невозмутимо назовут самый отдаленный район и попросят доставить их туда как можно скорее и за минимальную стоимость. Потому что столичные жители знают, что за 300-400 рублей можно добраться до любого пункта и не собираются платить больше. А на все эти «такси не дорого, за 2000-3000 доставим, куда надо», пусть ведутся гости Златоглавой.

«Савеловский вокзал? Это где-то на Севере?»

Действительно, не все москвичи знают, где находится этот вокзал – пожалуй, лишь те, кто живет или работает поблизости. Для всех остальных – это нечто мифическое, находящееся на севере столицы и не являющееся достопримечательностью, чтобы периодически туда наведываться. А вот приезжие, кстати, неплохо ориентируются в той местности. Дело в том, что рядом с Савеловским вокзалом находится рынок, где некоторые предпочитают приобретать электронику, бытовую технику или какие-то вещи по стоковым ценам.