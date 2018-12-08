9 признаков действительно гармоничных отношений, которые очень сложно испортить

Вы все еще смеетесь над его шутками

Влюбленные, которые спустя 10 или даже 20 лет все еще могут рассмешить друг друга заслуживают уважения. Вы можете, не сговариваясь продолжить какую-то мысль одновременно, закончить фразу или пошутить над вашими недостатками. Вам это кажется забавным. Как утверждают психологи, отношения заканчиваются именно в тот момент, когда вас перестают вдохновлять шутки вашего избранника, а точнее, когда вы перестаете улыбаться и начинаете раздражаться по пустякам. И то, что раньше вам казалось милым, начинает вас выводить из себя.

Вы спокойно отпускаете друг друга на встречи с друзьями или корпоративы

Крепкие пары не ревнуют и не обижаются, когда кто-то решил провести время со своими друзьями или посетить вечеринку, где соберутся все коллеги без своих пассий. И если вы тоже не видите ничего плохого в том, что ваш избранник немного развеется, не устраиваете ему допрос, куда и с кем он идет и не обрываете телефон, пытаясь узнать, когда он вернется, тогда вы на верном пути. Вы просто верите, что ваша вторая половинка ценит ваши отношения и ни за что не поставит их под удар. Впрочем, как и вы.

Вы регулярно признаетесь друг другу в любви и устраиваете свидания

Не важно, как давно вы вместе, но, если вы до сих пор рассказываете своей второй половинке о своих чувствах или устраиваете романтические сюрпризы и самые настоящие свидания (без детей, друзей и родных), тогда вам можно только позавидовать. Если же у вас пока нет возможности пригласить своего избранника куда-то, попробуйте организовать ужин дома, только не забудьте про свечи, красивый наряд и подходящую музыку. Отключите телефоны и посвятите этот вечер друг другу. Поверьте, вам точно понравится!