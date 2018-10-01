9 правил офисного этикета, которые помогут вам сделать карьеру

Не игнорируйте приветствия

При входе в офис следует здороваться и вежливо отвечать на приветствия. Кажется, что данное правило должно быть известно абсолютно всем, вот только не все, увы, ему следуют. Не стоит демонстративно отворачиваться или с угрюмым видом проходить на свое рабочее место, также, как и устраивать панибратство с объятиями и поцелуями. Легкой улыбки, кивка головы и нейтрального «доброе утро/день» будет вполне достаточно. Эксперты напоминают, что умение применять хорошие манеры на практике, так же, как и знание офисного этикета, принесут пользу вашей карьере и помогут зарекомендовать себя успешным человеком в глазах окружающих.

Не превращайте свое рабочее место в салон красоты

Даже если по пути в офис вы попали под сильный ливень или ураган – это не повод превращать свое рабочее место в филиал салона красоты. Намечающееся свидание вечером или потрескавшийся лак на ногтях тоже не являются основанием для приведения себя в порядок прямо в кабинете, где кроме вас находятся и другие люди. Прихорашивайтесь в туалете, ведь в противном случае, запах лака (и для ногтей, и для волос) или аромат стойких духов способны вызвать не только головные боли, но и аллергические реакции у некоторых личностей.

Офисный стол должен отражать ваш профессионализм, а не личность

Даже если вы увлекаетесь живописью, плетением макраме или вышиванием крестиком, не стоит развешивать все это над своим рабочим столом. Безусловно, ваши действия понятны – вы хотели похвастаться перед коллегами и показать, что вы творческая личность. Однако эксперты рекомендуют все вещи, которые не относятся непосредственно к вашим обязанностям, держать в закрывающемся ящике и демонстрировать от случая к случаю. А на рабочем столе оставить лишь те предметы, которые не будут отвлекать вас или ваших коллег от основного процесса.