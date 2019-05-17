9 неочевидных ошибок в поведении, которые превращают вас в старую деву

Боитесь знакомиться с людьми и ходить на свидания

Вместо того, чтобы коротать свои вечера в одиночестве и выходить из дома максимум на работу или в гости к родителям, возьмите себе за правило регулярно заводить новые знакомства и не игнорировать приглашения мужчин пойти с ними на свидание. Никто не говорит, что вам нужно будет после этого проводить с ним ночь, но почему бы вам не провести время в компании интересного человека? Психологи уверят, что стоит пообщаться с 7-10 представителями сильного пола, из которых вы определите уже тройку счастливчиков, с кем могли бы в итоге рассчитывать на серьезные отношения. А уже после того, как вы присмотритесь повнимательнее к избранникам, вы определите «того самого», кому можно будет отдать свою руку и сердце. Да-да, именно это, если верить экспертам, является одним из значимых пунктов, который зачастую игнорируют дамы, а затем жалуются, что никак не могут избавиться от своего одиночества.

Пытаетесь казаться лучше, чем вы есть

Не пытайтесь казаться тем, кем вы, собственно, не являетесь. Так, например, если вы постоянно будете строить из себя слишком умную особу, то отпугнете всех кавалеров, которые попытаются с вами завязать отношения. Психологи напоминают, что, во-первых, мужчин привлекает естественность и легкость, а во-вторых, вместо того, чтобы умничать, попробуйте казаться слабой и беззащитной. В этом случае у представителей сильного пола возникнет желание оберегать и защищать вас, чем они с радостью и займутся, если поймут, что вам это действительно нужно.

Не знаете, чего именно вы хотите

Давно известно, что женщины весьма противоречивы и могут поменять свое мнение в мгновение ока. Однако при этом у них есть основные принципы, которым они неукоснительно следуют. Если же это не про вас и вы до сих пор не можете определиться, что именно хотите получить от жизни, тогда не удивляйтесь, что до сих пор не можете найти того единственного, с кем хотели бы связать свою судьбу. Ведь, возможно, он все это время был где-то рядом с вами, а вы просто его не замечали, потому что были заняты совершено другими мыслями.