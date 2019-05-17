9 неочевидных ошибок в поведении, которые превращают вас в старую деву

Боитесь знакомиться с людьми и ходить на свидания
Вместо того, чтобы коротать свои вечера в одиночестве и выходить из дома максимум на работу или в гости к родителям, возьмите себе за правило регулярно заводить новые знакомства и не игнорировать приглашения мужчин пойти с ними на свидание. Никто не говорит, что вам нужно будет после этого проводить с ним ночь, но почему бы вам не провести время в компании интересного человека? Психологи уверят, что стоит пообщаться с 7-10 представителями сильного пола, из которых вы определите уже тройку счастливчиков, с кем могли бы в итоге рассчитывать на серьезные отношения. А уже после того, как вы присмотритесь повнимательнее к избранникам, вы определите «того самого», кому можно будет отдать свою руку и сердце. Да-да, именно это, если верить экспертам, является одним из значимых пунктов, который зачастую игнорируют дамы, а затем жалуются, что никак не могут избавиться от своего одиночества.
Пытаетесь казаться лучше, чем вы есть
Не пытайтесь казаться тем, кем вы, собственно, не являетесь. Так, например, если вы постоянно будете строить из себя слишком умную особу, то отпугнете всех кавалеров, которые попытаются с вами завязать отношения. Психологи напоминают, что, во-первых, мужчин привлекает естественность и легкость, а во-вторых, вместо того, чтобы умничать, попробуйте казаться слабой и беззащитной. В этом случае у представителей сильного пола возникнет желание оберегать и защищать вас, чем они с радостью и займутся, если поймут, что вам это действительно нужно.
Не знаете, чего именно вы хотите
Давно известно, что женщины весьма противоречивы и могут поменять свое мнение в мгновение ока. Однако при этом у них есть основные принципы, которым они неукоснительно следуют. Если же это не про вас и вы до сих пор не можете определиться, что именно хотите получить от жизни, тогда не удивляйтесь, что до сих пор не можете найти того единственного, с кем хотели бы связать свою судьбу. Ведь, возможно, он все это время был где-то рядом с вами, а вы просто его не замечали, потому что были заняты совершено другими мыслями.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сомневаетесь в своей привлекательности и способностях
Согласно статистике, около 70% женщин считают, что у них заниженная самооценка и, соответственно, ни один успешный мужчина не захочет обратить на них внимание. Психологи напоминают, что для того, чтобы притянуть достойного кандидата, необходимо перестать сомневаться в своей привлекательности и в своих способностях и сконцентрироваться на своих достоинствах. Научитесь подавать себя правильно и не бойтесь быть в центре внимания, это поможет вам стать увереннее и притянет к вам именно тех людей, которые будут вам соответствовать и смогут по достоинству оценить ваш внутренний мир.
Ничем не интересуетесь, кроме работы
Как вы думаете, будет ли окружающим интересно с вами, если вы сами ничем не увлекаетесь, предпочитая не сворачивать со знакомого маршрута дом-работа-дом? Скорее всего, даже клюнув на привлекательную оболочку, мужчины очень быстро поймут, что вы из себя ничего интересного не представляете и переключатся на другую особу. Эксперты рекомендуют развиваться, самосовершенствоваться и находить те занятия, которые будут вас вдохновлять и мотивировать на новые подвиги. Тогда и вашему потенциальному избраннику будет интересно проводить больше времени с вами, а не убегать от вас при первой же возможности.
Не умеете отдыхать и расслабляться
Дамы, которые не умеют отдыхать и занять себя чем-то, тоже редко могут похвастаться крепкими и счастливыми отношениями. Ведь мало какому мужчине понравится, скажем, вернуться с работы домой и нарваться на претензии особы, которая просто маялась целый день от скуки, не сумев найти себе занятие по душе. Возможно, в первое время мужчина попытается взять на себя роль аниматора, но, поверьте, очень скоро ему это надоест, и он начнет поглядывать по сторонам в поисках более подходящей кандидатуры. Мужчины готовы на романтику, но не захотят всю жизнь выступать в роли клоунов, поверьте.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Пытаетесь быть самостоятельной и независимой
Эксперты напоминают, что представители сильного пола должны реализовываться через свою избранницу. Другими словами, вы должны его мотивировать на новые свершения, на то, чтобы стать лучшей версией самого себя и добиться впечатляющих результатов. А если вы постоянно демонстрируете свою независимость и не позволяете мужчине реализоваться, то он начнет воплощать это в каком-нибудь другом месте. Начните с малого и научитесь просто хотя бы спрашивать совета и принимать помощь (понятно, что вы можете поступить в итоге по-своему, но вы дадите понять, что его мнение для вас важно).
Перестали обращать внимание на свою внешность
Еще один важный пункт: вы просто махнули рукой на себя и перестали обращать внимание на то, как вы выглядите или как вас воспринимают окружающие. Помните фразу Верочки из кинофильма "Служебный роман": "Женщина должна быть свободна, раскована, с расслабленной походкой пантеры...Мужчины такую женщину обычно не пропускают". Попробуйте вспомнить о том, что вы прекрасная дама и приучите себя к ежедневным бьют-ритуалам, которые помогут вам сохранить свою красоту и молодость.
Слишком предсказуемы и доступны
Не лишним будет напомнить еще раз, что с предсказуемыми или слишком доступными женщинами мужчинам будет просто скучно и они постараются прекратить с вами любое общение. Психологи рекомендуют вспомнить о своем достоинстве и не позволять своему кавалеру слишком много.Так, например, если он хочет проводить с вами как можно больше времени или быть вхожим в ваш дом, то пусть женится. В противном случае вы имеете право не отчитываться перед ним, где и с кем проводите свое свободное время и не приглашать к себе в гости (не говоря уже о регулярном оставании у вас на ночь). Максимум, на что он может рассчитывать - увидеть вас в прихожей, когда заедет за вами или поможет донести вам тяжелые покупки. Это будет интриговать его и заставить принять правильное решение - либо он хочет стать частью вашей жизни и у него в отношении вас серьезные намерения, либо он просто не будет тратить ни ваше, ни свое время.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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