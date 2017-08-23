Думаете, вы себя хорошо знаете? Предлагаем вам выяснить о себе еще больше благодаря новейшим психологическим исследованиям.

Можно убедить мозг в том, что вы выспались

В США исследовали эффект так называемого плацебо сна. Участников попросили оценить по шкале от 1 до 10, насколько они выспались накануне. После им прочли короткую лекцию о влиянии сна на психические функции. Испытуемым сказали, что в норме 20-25% ночного времени человек должен проводить в фазе быстрого сна (она характеризуется повышенной активностью головного мозга). Если этот показатель ниже, то результаты тестов на скорость мышления будут хуже. Затем участников подключили к оборудованию, которое якобы измеряло пульс, сердечный ритм и частоту мозговых волн. В случайном порядке испытуемым сообщили, что накануне они провели 16,2% или 28,7% времени в фазе быстрого сна, и провели тестирование. Лучшие результаты продемонстрировали те люди, которые считали, что у них высокие показатели в фазе быстрого сна (даже если до этого они жаловались на недосып). Это исследование доказывает, что независимо от качества сна мозг будет работать эффективнее, если убедить себя в том, что вы хорошо отдохнули. И наоборот, если постоянно говорить о своей усталости, то это непременно скажется на работоспособности.

Вы примете правильное решение, если обдумаете его на иностранном языке

Исследователи Чикагского университета доказали, что решение, принятое на иностранном языке, будет более рациональным, чем если вы обдумываете ситуацию на родном языке. Одни исследователи считают, что причина в эмоциональной окраске родной речи: слово «любовь» вызывает у вас больше тепла, чем «love», равно как от произнесения слова «лимон» во рту становится кисло, но похожее на него «lemon» не вызывает ничего подобного. Иностранные фразы помогают абстрагироваться от переживаний и оценить ситуацию объективно. Другие считают, что дело в когнитивной перегрузке: мозгу настолько тяжело думать на чужом языке, что когнитивные функции замедляются, решение получается более взвешенным. Так или иначе, есть смысл попробовать в будущем, когда вам предстоит сделать сложный выбор (особенно этический).