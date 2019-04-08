8 русских традиций, которые умиляют иностранцев (и это не игра на балалайке)

Традиционные сувениры и поделки

Заграничные гости всегда восхищались нашими талантливыми умельцами (в первую очередь девушками), которые могли сделать невероятные вещи из, казалось бы, вполне обычных подручных материалов. Кружева, деревянная расписная посуда, гжель, платки, матрешки, фотоальбомы, украшения или имбирные пряники – для наших мастериц нет ничего невозможного и многие товары становятся весьма популярными даже за пределами нашей страны. Кроме того, некоторые иностранцы с удовольствием записываются на мастер-классы по хэндмейду и с особой тщательностью пытаются повторить наши национальные узоры, мотивы и орнаменты.

Хлеб — всему голова

Еще один момент, который приводит в восторг заморских гостей, - бережное отношение наших соотечественников к хлебу. Ведь еще наши родители учили нас тому, что к данному продукту нужно относиться со всем уважением и почтением, ни в коем случае его не выбрасывать, иначе в доме достатка не будет. Вообще, с хлебом связано очень много пословиц и примет, которые по сути сходятся в одном – если проявить неуважение, то можно утратить финансовое благополучие и «пустить семью по миру». Поэтому, даже если вы весьма скептично относитесь ко всем этим поверьям, все равно вы стараетесь не выбрасывать хлеб (а крошить его тем же птицам, например), не ронять его и так далее. Иностранцам этого не понять. Они считают, что как только срок годности продукта истек (в отношении хлеба – как только он стал черствым), то ему самое место в мусорном контейнере, но никак не на кухне у хорошей хозяйки. Но они с уважением относятся к нашим традициям, особенно, когда понимают, что это своеобразная дань предкам, которые находили силы совершать военные действия в том числе и благодаря корочкам хлеба (да и в тылу в это время люди получали хлеб по «талонам» или «продовольственным карточкам» и многие выжили именно благодаря этим небольшим кусочкам).

Выкуп невесты и другие свадебные традиции

Не скроем, что большинство свадебных обрядов (особенно, подальше от центральных регионов), вызывает культурный шок не только у иностранных гостей, но и у наших соотечественников. Многие современные молодожены, например, сознательно отказываются от «выкупа невесты», поездки в ЗАГС, фотографирования самых значимых мест в городе и прочих подобных традиций, выбирая европейский стиль торжества и выездную церемонию. Но некоторые свадебные обычаи они все же могут провести из уважения к старшему поколению своей семьи. Так, например, заграничные гости признаются, что один из самых трогательных моментов для них – встреча новобрачных родителями жениха. Именно тогда, согласно традиции, супруги должны по очереди продегустировать свадебный каравай и кому удастся откусить большой кусок за раз, тот и будет главой семейства. Кстати, раньше свадебный каравай, например, делили и между гостями: родителями, старшими родственниками, музыкантами, детьми и остальными присутствующими. В других странах ничего подобного нет, и большее значение там придают венчанию, нежели самой регистрации брака.