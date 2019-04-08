8 русских традиций, которые умиляют иностранцев (и это не игра на балалайке)

Традиционные сувениры и поделки
Заграничные гости всегда восхищались нашими талантливыми умельцами (в первую очередь девушками), которые могли сделать невероятные вещи из, казалось бы, вполне обычных подручных материалов. Кружева, деревянная расписная посуда, гжель, платки, матрешки, фотоальбомы, украшения или имбирные пряники – для наших мастериц нет ничего невозможного и многие товары становятся весьма популярными даже за пределами нашей страны. Кроме того, некоторые иностранцы с удовольствием записываются на мастер-классы по хэндмейду и с особой тщательностью пытаются повторить наши национальные узоры, мотивы и орнаменты.
Хлеб — всему голова
Еще один момент, который приводит в восторг заморских гостей, - бережное отношение наших соотечественников к хлебу. Ведь еще наши родители учили нас тому, что к данному продукту нужно относиться со всем уважением и почтением, ни в коем случае его не выбрасывать, иначе в доме достатка не будет. Вообще, с хлебом связано очень много пословиц и примет, которые по сути сходятся в одном – если проявить неуважение, то можно утратить финансовое благополучие и «пустить семью по миру». Поэтому, даже если вы весьма скептично относитесь ко всем этим поверьям, все равно вы стараетесь не выбрасывать хлеб (а крошить его тем же птицам, например), не ронять его и так далее. Иностранцам этого не понять. Они считают, что как только срок годности продукта истек (в отношении хлеба – как только он стал черствым), то ему самое место в мусорном контейнере, но никак не на кухне у хорошей хозяйки. Но они с уважением относятся к нашим традициям, особенно, когда понимают, что это своеобразная дань предкам, которые находили силы совершать военные действия в том числе и благодаря корочкам хлеба (да и в тылу в это время люди получали хлеб по «талонам» или «продовольственным карточкам» и многие выжили именно благодаря этим небольшим кусочкам).
Выкуп невесты и другие свадебные традиции
Не скроем, что большинство свадебных обрядов (особенно, подальше от центральных регионов), вызывает культурный шок не только у иностранных гостей, но и у наших соотечественников. Многие современные молодожены, например, сознательно отказываются от «выкупа невесты», поездки в ЗАГС, фотографирования самых значимых мест в городе и прочих подобных традиций, выбирая европейский стиль торжества и выездную церемонию. Но некоторые свадебные обычаи они все же могут провести из уважения к старшему поколению своей семьи. Так, например, заграничные гости признаются, что один из самых трогательных моментов для них – встреча новобрачных родителями жениха. Именно тогда, согласно традиции, супруги должны по очереди продегустировать свадебный каравай и кому удастся откусить большой кусок за раз, тот и будет главой семейства. Кстати, раньше свадебный каравай, например, делили и между гостями: родителями, старшими родственниками, музыкантами, детьми и остальными присутствующими. В других странах ничего подобного нет, и большее значение там придают венчанию, нежели самой регистрации брака.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Гуляй душа
О щедрости русских не знает, кажется, только ленивый. Если уж наши соотечественники гуляют, то делают это от души, чтобы этот праздник точно запомнился надолго. Им ничего не стоит спустить последние деньги на очередной банкет (или даже взять кредит для проведения торжества), чтобы показать родственникам, друзьям и соседям, что у них все хорошо и они могут себе это позволить. И неважно, что праздник быстро закончится, а отдавать деньги (или закрывать дыру в семейном бюджете) придется еще очень долго, главное – что они повеселились на славу. К тому же, ни у одной нации в мире нет столько праздников, как у россиян, отмечание которых иногда затягивается на несколько дней, а то и на неделю. Многие иностранцы признаются, что они, конечно, так не умеют веселиться.
Уважительное отношение к страшим
В других странах считается нормой, когда пожилые родители «переселяются» в дома для престарелых, где им обеспечивают должный уход. А взрослые дети лишь по выходным (или пару раз в месяц) ненадолго навещают своих пап и мам, чтобы удостовериться, что у них есть все самое необходимое. Возможно, в этом что-то есть, однако какими бы комфортными не были условия, пожилому человеку всегда будет не хватать общения с близкими людьми и их теплоты и заботы. Многие иностранцы совершенно искренне восхищаются нашими людьми, которые не бросают своих взрослых родителей (или близких родственников) и ухаживают за ними самостоятельно. В той же Европе, например, если дети не хотят «переселять» своих стариков в дома престарелых, то они нанимают им сиделку, которая берет большую часть забот на себя. А молодые люди в это время занимаются своей карьерой, личной жизнью и прочими интересными для них вещами.
Читать - не перечитать
Несмотря ни на что, Россия остается одной из самых читающих стран в мире. И в последнее время эта тенденция набирает обороты. Кажется, что читающего человека теперь можно встретить везде, и не важно, будет ли это классическая бумажная книга или ее «электронный собрат» в смартфоне или планшете. При этом в последнее время вновь стало модным собирать свою домашнюю библиотеку (помните, наши родители стояли километровые очереди, чтобы получить собрание сочинений того или иного писателя или сдавали горы макулатуры, чтобы пополнить свою домашнюю коллекцию произведений). Теперь, к счастью, пополнять свою библиотеку намного проще – сейчас есть множество неплохих книжных магазинов, где можно найти любую литературу, какая вам только может понадобиться. Главное в этом деле – чтобы хватило зарплаты на все книжные новинки или раритетные издания.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Последний звонок и прощание со школой
Именно в нашей стране выпускникам повезло дважды «отмечать» прощание со школой и получение аттестата: 25 мая, когда в стране звенит последний звонок и выпускной бал, дату проведения которых многие учебные заведения определяют самостоятельно. А стало это возможно благодаря тому, что в 70-е годы советская власть решила показать важность получения среднего образования и ввела еще один дополнительный праздник – «Последний звонок», который всегда получается трогательным и грустным одновременно. Иностранным школьникам приходится довольствоваться лишь одним выпускным балом, который, по сути, является еще одной вариацией школьных танцев.
Сам погибай, а товарища выручай
Эту пословицу, кажется, знает любой российский школьник. Ведь практически с раннего детства нам напоминают о том, что должна быть взаимовыручка и взаимоуважение. Жертвовать собой (своими интересами), чтобы спасти другого человека – это очень по-русски. И это действительно умиляет иностранных гостей. Многие из них признаются, что, побывав в нашей стране впервые, были глубоко тронуты тем, с какой добротой, открытостью и искренностью многие наши соотечественники приходят на помощь незнакомым людям. Согласитесь, что мы не можем просто пройти мимо тех, кто оказался в беде и всегда проявим небывалую сплоченность в каких-то особо важных моментах.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!