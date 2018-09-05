8 особенностей взросления, с которыми вам сложно смириться

Понять, кто вы есть на самом деле

На самом деле психологи уверяют, что кризис среднего возраста — прекрасный повод, чтобы наконец разобраться в себе, понять, кто вы есть на самом деле, что вы уже сделали и что вам только предстоит совершить. Если вы беспокоитесь о каком-то моменте или отдаляетесь от некоторых людей — не впадайте в отчаяние. Просто подумайте о том, что пришло время их отпустить и сосредоточиться на своем будущем.

Чтобы начать что-то новое, нужно попрощаться со старым

Даже строители говорят, что новое здание невозможно соорудить из старого, ветхого. Необходимо сначала все снести до основания и лишь потом возводить нечто красивое и монументальное. Это если говорить о глобальных переменах. Если же вам требуется лишь легкая реконструкция, тогда можете попробовать улучшить то, что уже есть (привычки, образ жизни и так далее). Да, процесс сложный, но его нужно пройти, если вы хотите обрести гармонию и изменить жизнь.

Определенный период, который скоро закончится

Не воспринимайте этот кризис как нечто ужасное (конец жизни, например), относитесь к нему как к определенному этапу, который скоро закончится. И пускай в глазах тех же юных особ вы выглядите невероятно взрослой, вы ведь сами понимаете, что в душе вам все еще 18 (20) лет и все самое лучше у вас впереди. Психологи обращают внимание на то, что, пройдя рубеж 30-летия (или 25 лет), многие начинают более отчетливо понимать и видеть несоответствие ожидания и реальности. Это нужно пережить и переосмыслить, тогда все придет в норму, и вы почувствуете себя счастливее.