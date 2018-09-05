8 особенностей взросления, с которыми вам сложно смириться

Понять, кто вы есть на самом деле
На самом деле психологи уверяют, что кризис среднего возраста — прекрасный повод, чтобы наконец разобраться в себе, понять, кто вы есть на самом деле, что вы уже сделали и что вам только предстоит совершить. Если вы беспокоитесь о каком-то моменте или отдаляетесь от некоторых людей — не впадайте в отчаяние. Просто подумайте о том, что пришло время их отпустить и сосредоточиться на своем будущем.
Чтобы начать что-то новое, нужно попрощаться со старым
Даже строители говорят, что новое здание невозможно соорудить из старого, ветхого. Необходимо сначала все снести до основания и лишь потом возводить нечто красивое и монументальное. Это если говорить о глобальных переменах. Если же вам требуется лишь легкая реконструкция, тогда можете попробовать улучшить то, что уже есть (привычки, образ жизни и так далее). Да, процесс сложный, но его нужно пройти, если вы хотите обрести гармонию и изменить жизнь.
Определенный период, который скоро закончится
Не воспринимайте этот кризис как нечто ужасное (конец жизни, например), относитесь к нему как к определенному этапу, который скоро закончится. И пускай в глазах тех же юных особ вы выглядите невероятно взрослой, вы ведь сами понимаете, что в душе вам все еще 18 (20) лет и все самое лучше у вас впереди. Психологи обращают внимание на то, что, пройдя рубеж 30-летия (или 25 лет), многие начинают более отчетливо понимать и видеть несоответствие ожидания и реальности. Это нужно пережить и переосмыслить, тогда все придет в норму, и вы почувствуете себя счастливее.
Если делать одно и то же, то ничего не изменится
Эксперты напоминают, что если вы будете изо дня в день совершать они и те же действия и не станете выходить из зоны комфорта, тогда можете не рассчитывать на то, что ваша жизнь изменится кардинальным образом. Другими словами, чтобы получить нечто большее, нужно делать то, что вы не делали раньше. Поэтому кризис среднего возраста — своеобразный трамплин, использовав который можно взлететь до определенных вершин. Но, разумеется, лишь в том случае, если провести работу над собой и выработать те качества и привычки, которые позволят вам достичь большего.
Не стоит бояться перемен
Абсолютно все люди меняются, и это нормально. Однако эксперты напоминают, что то, что сработало для одних случаев, может не принести пользу для других. И, возможно, не стоит прислушиваться к советам окружающих, если вы понимаете, что они вам не подходят. Но, с другой стороны, если вы будете бояться перемен и зацикливаться на прошлом, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому сначала попробуйте что-то сделать и проанализировать, принесло ли вам это желаемый результат или стоит попробовать что-то другое.
Зачем спешить, если можно все сделать постепенно?
Не стоит рубить сгоряча, опрометчивые поступки обычно не приносят радости, а вот головную боль — в большом количестве. Поэтому не торопитесь, действуйте постепенно, и тогда позитивные изменения не заставят себя ждать. И если по достижении, скажем, 30 лет вы вдруг осознали, что всю жизнь участвовали в некой гонке, пытаясь доказать окружающим, что тоже чего-то стоите, то сейчас самое время взять передышку, подумать, а в чем для вас был смысл этой гонки, и попытаться создать пространство для новых идей.
Легко расставаться с прежними привычками
Не жалейте о своих старых привычках и пристрастиях, это будет лишь тормозить ваше развитие и взросление. То же самое касается и людей. Если кто-то из вашего окружения по каким-либо причинам перестал с вами общаться, то не цепляйтесь за этого человека, просто примите это как данность и двигайтесь дальше. Заведите новых друзей, поменяйте круг общения, обновите прическу и займитесь тем, чем давно мечтали заняться, но постоянно откладывали.
Не переживать о будущем, оно еще не наступило
Психологи уверяют, что глупо переживать о том, что еще не наступило, поэтому лучше сосредоточьтесь на своем настоящем. И не зацикливайтесь на своих неудачах, подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Помните, что вы имеете возможность самостоятельно решать, что и как делать в данный момент, и можете контролировать все аспекты своей жизни. А заодно подумайте о том, что вас мотивирует и вдохновляет, — это поможет с уверенностью смотреть в будущее, а не пасовать перед ним.
Текст: Юлия Кальницкая
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