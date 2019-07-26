8 неочевидных причин, почему вам снится бывший (и что с этим делать дальше)

Он был вашим первым (во всех смыслах)

Первая любовь не забывается и это факт. Если вы во сне увидели того робкого юношу, который пытался ухаживать за вами много-много лет назад, то это может означать, что Вселенная вам мягко намекает о необходимости «вернуться в строй». Измените имидж, запишитесь на какие-нибудь курсы, осуществите заветную мечту в конце концов. И не отказывайте себе в удовольствии снова ходить на свидания. Помните, что пока вы ничего не предпринимаете, ничего хорошего в вашей жизни и не произойдет. Станьте немного активнее и тогда вы увидите, сколько достойных кавалеров кружится возле вас в надежде, что вы ответите им взаимностью. Кроме того, если верить специалистам, сон с участием вашей прошлой любовью может сигнализировать о том, что в ближайшем будущем вас ожидают хлопоты, связанные с финансами, переездом в другой город (или даже страну) или болезнь близких.

Он выглядит удрученным и подавленным

Спасение во сне человека (и своего экс-бойфренда в том числе) может означать, что Вселенная намекает вам не растерять тот бесценный опыт и знания, которыми вы обладаете. Не впадайте в отчаяние и не ставьте крест на себе (своих талантах и карьере), а научитесь жить дальше. Да, в первое время вас все еще будет тянуть к человеку, но не давайте воспоминаниям перечеркнуть то хорошее, что у вас может быть в настоящем. Попробуйте использовать свои умения во благо человечества, и вы увидите, что в скором времени судьба пошлет вам новую любовь и привязанность.

Кроме того, считается, что видеть во сне бывшего, который немного перебрал с горячительными напитками, означает, что и в реальности ему нужна помощь и поддержка близких. Хоть вы и не считаете себя теперь близким для него человеком, постарайтесь поинтересоваться (например, через общих друзей), что с ним происходит и, по возможности, протянуть ему руку помощи. Вселенная не просто так подает подобные знаки, поэтому не стоит их игнорировать.

Он предает вас снова или идет в ЗАГС с другой

Если вам с завидной регулярностью снится, что вы снова и снова пытаетесь вернуть своего бывшего возлюбленного, но получаете категоричный отказ, то это может означать не только что-то ужасное. Согласны, что быть отвергнутой (в очередной раз) даже во сне не очень приятно и эмоционально тяжело, однако эксперты уверяют, что такие сны могут сулить удачу и успех в делах. Если вы при этом еще громко ругались и оскорбляли друг друга, то, возможно, за вашей спиной кто-то распускает сплетни о вас. Кроме того, это может означать, что ваше сознание готово наконец отпустить прошлые привязанности и переключиться на кого-то другого. Это может быть началом нового этапа в вашей жизни. Возможно, вы встретите новую любовь даже раньше, чем планировали и в этот раз, будьте уверены, у вас сложится все удачно.

Если же во сне ваш бывший сочетается узами брака с другой дамой, то это означает, что ваши обиды и разочарования остались в прошлом, вы простили человека и желаете ему только счастья. Вы не будете мстить обидчику, а сосредоточитесь на поиске того, с кем вам будет легко и комфортно.