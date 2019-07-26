8 неочевидных причин, почему вам снится бывший (и что с этим делать дальше)

Он не один, а со своей мамой, тетей, бабушкой…
«Ну вот только мамы его здесь не хватало», - в отчаянии можете подумать вы, вспомнив, как уже бывшая (или даже потенциальная) родственница не давала вам прохода и корила за то, что ее сын рядом с вами совсем распустился. Поэтому и видеть во сне родственников своего бывшего, как вам кажется, не сулит ничего хорошего в реальной жизни. Однако на самом деле все не так страшно, как вы думаете. Считается, что если вам приснился ваш экс-возлюбленный в окружении своих самых близких людей, то в ближайшем будущем вас ждет судьбоносная встреча, головокружительный роман и, как результат, крепкий и счастливый брак.
Он просит прощения
Возможно это мечта многих обиженных женщин – увидеть, как предавший их кавалер стоит на коленях и с виноватым видом просится обратно. Разумеется, большая половина дам гордо развернется и оставит незадачливого экс-бойфренда в одиночестве, но есть и такие, кто втайне мечтает простить неверного, если, конечно, он предоставит им такой шанс. Ситуации, конечно, бывают разные и прощать или нет – решать только вам. Что касается сновидений, то увидеть (пусть и во сне) извинения бывшего означает, что вы еще не до конца пережили случившиеся и не готовы пока отпустить человека. Поэтому и новые отношения у вас не складываются – вы все еще живете воспоминаниями и понапрасну теряете время на того, кто, возможно, давно уже позабыл о вас. Перестаньте жить прошлым, позабудьте обиды и позвольте себе снова влюбиться.
Фото: vostock-photo
Он готов на бурное примирение
Заниматься любовью с бывшим – уверены, что подобные сны видели многие дамы, которым пришлось пережить нелегкое расставание. Эротический сон с участием того, с кем еще недавно вы делили постель, но по каким-то причинам расстались, по словам экспертов, моет означать, что вы отпустили ситуацию, приняли тот факт, что каждый из вас теперь пойдет своей дорогой и оставили себе лишь приятные воспоминания о человеке. Значит, что скоро и в вашей жизни произойдут позитивные изменения. Возможно, вы наконец встретите того, кто предназначен вам судьбой. Но с другой стороны, в новых отношениях у вас не будет все гладко, вас ожидают ссоры, страстное примирение и проверка на прочность.
Он вручает вам подарок
Если же во сне ваш бывший возлюбленный преподносит вам какой-то подарок (не обязательно что-то роскошное, это может быть просто милая безделушка), то не спешите радоваться. Это вовсе не означает, что в реальной жизни он осознал свои ошибки, готов исправиться и хочет начать все сначала (хотя, согласны, звучит очень заманчиво). Считается, что подобные сновидения предупреждают вас о том, что в ваших новых отношениях не исключены измены, обман и предательство. Ваш новый партнер хоть и будет ходить на лево, однако с вашей стороны подобной вольности он не допустит.
Он терпит ваше рукоприкладство
Если же вы расстались не на хорошей ноте и вам до сих пор хочется каким-то образом испортить жизнь своему предыдущему кавалеру (а заодно стукнуть его хорошенько, чтобы понял, что он был не прав), то это означает, что пришло время решительным действиям и вам необходимо поставить окончательную точку в ваших отношениях. Даже если вам кажется, что там уже все закончено, то подсознание не обманешь – вы все еще думаете о человеке и надеетесь рано или поздно возобновить ваши встречи. Увы, но ни к чему хорошему это не приведет. Чтобы вы могли как можно скорее наладить личную жизнь и встретить свою настоящую любовь, вам нужно избавиться от груза негативных воспоминаний и переживаний. Пусть это все останется в прошлом и не мешает вам искать свое счастье.
Фото: vostock-photo
Он был вашим первым (во всех смыслах)
Первая любовь не забывается и это факт. Если вы во сне увидели того робкого юношу, который пытался ухаживать за вами много-много лет назад, то это может означать, что Вселенная вам мягко намекает о необходимости «вернуться в строй». Измените имидж, запишитесь на какие-нибудь курсы, осуществите заветную мечту в конце концов. И не отказывайте себе в удовольствии снова ходить на свидания. Помните, что пока вы ничего не предпринимаете, ничего хорошего в вашей жизни и не произойдет. Станьте немного активнее и тогда вы увидите, сколько достойных кавалеров кружится возле вас в надежде, что вы ответите им взаимностью. Кроме того, если верить специалистам, сон с участием вашей прошлой любовью может сигнализировать о том, что в ближайшем будущем вас ожидают хлопоты, связанные с финансами, переездом в другой город (или даже страну) или болезнь близких.
Он выглядит удрученным и подавленным
Спасение во сне человека (и своего экс-бойфренда в том числе) может означать, что Вселенная намекает вам не растерять тот бесценный опыт и знания, которыми вы обладаете. Не впадайте в отчаяние и не ставьте крест на себе (своих талантах и карьере), а научитесь жить дальше. Да, в первое время вас все еще будет тянуть к человеку, но не давайте воспоминаниям перечеркнуть то хорошее, что у вас может быть в настоящем. Попробуйте использовать свои умения во благо человечества, и вы увидите, что в скором времени судьба пошлет вам новую любовь и привязанность.
Кроме того, считается, что видеть во сне бывшего, который немного перебрал с горячительными напитками, означает, что и в реальности ему нужна помощь и поддержка близких. Хоть вы и не считаете себя теперь близким для него человеком, постарайтесь поинтересоваться (например, через общих друзей), что с ним происходит и, по возможности, протянуть ему руку помощи. Вселенная не просто так подает подобные знаки, поэтому не стоит их игнорировать.
Он предает вас снова или идет в ЗАГС с другой
Если вам с завидной регулярностью снится, что вы снова и снова пытаетесь вернуть своего бывшего возлюбленного, но получаете категоричный отказ, то это может означать не только что-то ужасное. Согласны, что быть отвергнутой (в очередной раз) даже во сне не очень приятно и эмоционально тяжело, однако эксперты уверяют, что такие сны могут сулить удачу и успех в делах. Если вы при этом еще громко ругались и оскорбляли друг друга, то, возможно, за вашей спиной кто-то распускает сплетни о вас. Кроме того, это может означать, что ваше сознание готово наконец отпустить прошлые привязанности и переключиться на кого-то другого. Это может быть началом нового этапа в вашей жизни. Возможно, вы встретите новую любовь даже раньше, чем планировали и в этот раз, будьте уверены, у вас сложится все удачно.
Если же во сне ваш бывший сочетается узами брака с другой дамой, то это означает, что ваши обиды и разочарования остались в прошлом, вы простили человека и желаете ему только счастья. Вы не будете мстить обидчику, а сосредоточитесь на поиске того, с кем вам будет легко и комфортно.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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