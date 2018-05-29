8 досадных ошибок, которые мешают вам накопить деньги

«Я сделаю это завтра»

Одна из самых распространенных ошибок — откладывать на завтра то, что можно начать копить уже сегодня. А все потому, что вы находите все новые отговорки (оплатить ремонт автомобиля, коммунальные платежи, новое платье, например) и оттягиваете тот момент, который позволит вам начать копить на тот же дом мечты или кругосветное путешествие. Финансисты напоминают, что чем дольше вы живете по такому принципу, тем сложнее вам будет перестроиться и добиться нужного результата.

Совет: установите на телефон специальное приложение, при помощи которого можно будет контролировать свои текущие расходы и откладывать определенную сумму каждый месяц.

«Я вообще не знаю, сколько у меня накопилось долгов»

Эксперты уверяют, что долги растут с каждым месяцем, и чем дольше вы их игнорируете, тем более существенную сумму вам придется отдать (прибавьте сюда еще проценты и штрафы за просрочку). Поэтому вместо того чтобы складывать те же коммунальные платежи в ящик стола и забывать о них до лучших времен, просто возьмите себе за правило оплачивать их до установленной даты.

Совет: наберитесь мужества и изучите все свои долги, включая штрафы на машину, просроченные платежи по кредиту, налоги, оплату коммунальных платежей и так далее. Чем быстрее вы все это разберете и оплатите, тем быстрее вы избавитесь от долгов и начнете копить.

«Я еле-еле свожу концы с концами»

Если этот пункт знаком вам, тогда стоит пересмотреть свою жизнь и правильно расставить приоритеты. Ведь постоянное отсутствие денег свидетельствует о том, что вы мало зарабатываете (значит, нужно подумать о смене профессиональной деятельности) и живете не по средствам (нужно понять, что для вас действительно важно, а на что вообще не стоит тратить деньги).

Совет: напишите на листе бумаги все ваши расходы за месяц и посмотрите, действительно ли вам нужно было все то, на что вы потратили деньги. Обычно это помогает расставить правильно приоритеты.