8 беспечных фраз, которые выдадут в вас провинциалку

«Я не стану тратить деньги на оригинал, лучше возьму копию»
Фэйк – он и есть фэйк, вне зависимости от того, насколько искусно выполнена копия. Столичные дамы уже давно не гонятся за брендами и понимают, что ничто не выдает так отсутствие вкуса и стиля, как покупка подделок (на рынке, в онлайн-магазине, не важно). Поэтому местные жительницы лучше подчеркнут свою индивидуальность при помощи каких-то дизайнерских вещей, чем будут приобретать товары с логотипами известных марок ненадлежащего качества. Попробуйте тоже изучить ассортимент демократичных марок. Вы удивитесь, сколько интересных вещей там можно найти за вполне приемлемую цену.
«Я готова работать кем-угодно за любые деньги»
С одной стороны, ничего плохого в этом нет. Когда переезжаешь в большой город (не обязательно в столицу), то приходится начинать все с нуля и самостоятельно доказывать, чего ты стоишь на самом деле. Поэтому многие сначала хватаются за низкооплачиваемую работу не по специальности – им ведь нужно оплачивать съемное жилье, покупать продукты, красиво одеваться и так далее. А вот столичным дамам не нужно идти на такие жертвы, поэтому они лучше подождут именно тот вариант работы, который устроит их по зарплате и обязанностям. Они не станут браться за первое подвернувшееся дело лишь бы чем-то заниматься и не сидеть дома, они просто знают себе цену.
«Я живу в пределах Садового! Арендую? Ээээ… нет, у родственников!»
Почему-то добрая половина приезжих девушек стесняется признаться, что живет в арендованной квартире еще с несколькими такими же дамами. Особенно, если им на глаза попался подходящий кандидат на звание будущего мужа, то они постараются произвести впечатление и всячески будут обходить стороной вопрос о своем финансовом положении и наличии жилплощади. Местные женщины куда более открыты в этом вопросе. Нет, безусловно, они не будут тут же демонстрировать, какая сумма лежит у них на счете, но и не станут скрывать, если вдруг по каким-то причинам (родители, бабушки и так далее) решили переехать на съемное жилье. Действительно, а что тут такого?
«Я устрою свою жизнь с богатым принцем»
Увы, но принцев на всех не хватит, поэтому не стоит упускать из виду и других вполне достойных мужчин. Желание приезжих дам понять, конечно, можно. Они мечтают устроиться в огромном городе со всем комфортом, а для этого им нужен непременно тот, кто не считает денег и готов выполнять любые их капризы. А вот столичные дамы иного мнения. Они не гонятся за штампом в паспорте и считают, что лучше уж быть одной, чем идти в ЗАГС с нелюбимым только ради того, чтобы не знать финансовых проблем.
«Я звезда, и точка!»
Коренные жители уверены в себе, поэтому им даже в голову не придет доказывать кому-то свое превосходство. Чего не скажешь о провинциальных дамах. С одной стороны, их понять можно – ежегодно в большой город прибывают сотни девушек, и чтобы выделиться в этой толпе и добиться чего-то, нужно ежедневно прыгать выше головы и действительно доказывать, что ты самая-самая. Но с другой стороны, данное утверждение (как и нахваливание себя-любимой) явно говорит о вас не самым лучшим образом.
«Я приехала покорять столицу и не отступлюсь!»
Большинство провинциальных девушек наивно полагает, что наглость – второе счастье, а потому не стесняются использовать запрещенные методы, в попытках покорить столицу. Они без сожаления пройдутся по головам, лишь бы добиться того, за чем, собственно, приехали в большой город. Местные дамы тоже будут делать карьеру, но намного более изящнее и без жертв.
«Да вы знаете, кто мой папа/дядя/жених?»
Излюбленная фраза женщин, пытающихся давить на окружающих своим авторитетом. А точнее, попытка продемонстрировать, что у них «все схвачено» в этой жизни и поэтому они могут поступать так, как им вздумается. А вот местные жители никогда не произнесут ничего подобного, потому что привыкли все свои проблемы решать цивилизованным способом (или вовсе не доводить ситуацию до конфликта и разборок).
«Понаехали тут! Столица не резиновая!»
Местные жители никогда не будут произносить эту фразу – обычно подобное недовольство высказывают как раз те барышни, которые еще пару лет назад (даже 5-10) перебрались в мегаполис, в первое время ютились в съемной однушке и хватались за любую работу, лишь бы выжить в этом большом городе. И едва выбившись в люди, они тут же старались позабыть о своем происхождении, всячески демонстрирую превосходство над теми, кто только-только перебрался сюда в поисках лучшей жизни.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock