8 беспечных фраз, которые выдадут в вас провинциалку

«Я не стану тратить деньги на оригинал, лучше возьму копию»

Фэйк – он и есть фэйк, вне зависимости от того, насколько искусно выполнена копия. Столичные дамы уже давно не гонятся за брендами и понимают, что ничто не выдает так отсутствие вкуса и стиля, как покупка подделок (на рынке, в онлайн-магазине, не важно). Поэтому местные жительницы лучше подчеркнут свою индивидуальность при помощи каких-то дизайнерских вещей, чем будут приобретать товары с логотипами известных марок ненадлежащего качества. Попробуйте тоже изучить ассортимент демократичных марок. Вы удивитесь, сколько интересных вещей там можно найти за вполне приемлемую цену.

«Я готова работать кем-угодно за любые деньги»

С одной стороны, ничего плохого в этом нет. Когда переезжаешь в большой город (не обязательно в столицу), то приходится начинать все с нуля и самостоятельно доказывать, чего ты стоишь на самом деле. Поэтому многие сначала хватаются за низкооплачиваемую работу не по специальности – им ведь нужно оплачивать съемное жилье, покупать продукты, красиво одеваться и так далее. А вот столичным дамам не нужно идти на такие жертвы, поэтому они лучше подождут именно тот вариант работы, который устроит их по зарплате и обязанностям. Они не станут браться за первое подвернувшееся дело лишь бы чем-то заниматься и не сидеть дома, они просто знают себе цену.

«Я живу в пределах Садового! Арендую? Ээээ… нет, у родственников!»

Почему-то добрая половина приезжих девушек стесняется признаться, что живет в арендованной квартире еще с несколькими такими же дамами. Особенно, если им на глаза попался подходящий кандидат на звание будущего мужа, то они постараются произвести впечатление и всячески будут обходить стороной вопрос о своем финансовом положении и наличии жилплощади. Местные женщины куда более открыты в этом вопросе. Нет, безусловно, они не будут тут же демонстрировать, какая сумма лежит у них на счете, но и не станут скрывать, если вдруг по каким-то причинам (родители, бабушки и так далее) решили переехать на съемное жилье. Действительно, а что тут такого?

«Я устрою свою жизнь с богатым принцем»

Увы, но принцев на всех не хватит, поэтому не стоит упускать из виду и других вполне достойных мужчин. Желание приезжих дам понять, конечно, можно. Они мечтают устроиться в огромном городе со всем комфортом, а для этого им нужен непременно тот, кто не считает денег и готов выполнять любые их капризы. А вот столичные дамы иного мнения. Они не гонятся за штампом в паспорте и считают, что лучше уж быть одной, чем идти в ЗАГС с нелюбимым только ради того, чтобы не знать финансовых проблем.