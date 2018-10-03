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7 вещей, которых вы не должны стесняться ни в коем случае

К сожалению, многие люди до сих пор остаются в плену стереотипов и судят о других, согласно каким-то предрассудкам. Поэтому и выводы получаются ложными, и отношения с окружающими портятся окончательно. Мы составили список вещей, которых вы не должны стесняться ни в коем случае, кто бы что вам не говорил.

Вес

Если вы не хотите заниматься спортом, или переходить на овощные блюда, исключив свою любимые деликатесы, то это лишь ваш выбор, и никто не вправе вас осуждать. Ведь если вам комфортно в том весе, в котором вы находитесь, то почему это должно смущать остальных людей? Самое главное – здоровое и гармоничное развитие, а остальное – дело каждого.

Возраст

Вы все еще переживаете по поводу цифр в паспорте? А вот психологи советуют посмотреть на это с другой стороны и вспомнить, что года – это бесценный опыт, о котором в молодости вы могли только мечтать. Согласитесь, что если бы вам раньше было известна хоть часть того, что вы знаете сейчас, то вы набили бы гораздо меньше шишек. А еще многие признают, что с возрастом чувствуют себя гораздо привлекательнее (и сексуальнее, да), чем, скажем, 5-10 лет назад.

Образование

Безусловно, хорошее образование способно стать вашим билетом в успешное будущее, однако если по каким-либо причинам вы не смогли получить заветные корочки, то не стоит комплексовать. В истории существует множество примеров, когда вполне обычные люди, окончившие лишь среднюю школу, своим упорством и работоспособностью, достигали таких высот, о которых лишь оставалось мечтать некоторым личностям с ученой степенью.

Яркий образ

Яркие пряди и чересчур вечерний макияж? Почему бы и нет, если вам это нравится и таким образом вы самовыражаетесь. Ведь если вы предпочитаете выходить из дома с аккуратно подведенными глазами, ровным тоном лица и приличной прической, вместо нелепого пучка, то это вовсе не значит, что вы эгоистка, зацикленная на своей внешности. Увы, но некоторые люди воспринимают это именно так. Эксперты уверяют, что нет ничего плохого в том, чтобы вы следили за собой и выглядели так, как нравится именно вам.

Женственная одежда

То же самое можно сказать и о нарядах, которые вы выбираете. Если все вокруг вдруг облачились в объемные балахоны, а вы выбираете женственные платья, подчеркивающие фигуру, то вы ни в коем случае не должны испытывать неловкость по этому поводу. Если, скажем, вы сегодня облачились в короткую юбку и облегающий топ, это вовсе не значит, что вы легкомысленная особа, готовая броситься в объятия первому встречному.

Нижнее белье

А точнее его отсутствие! Нет, мы не призываем вас расхаживать, без некоторых предметов женского гардероба, однако если вы привыкли обходиться, скажем, без бюстгальтера (и ваша комплекция вам это позволяет), то вы не должны испытывать чувство стыда. Это вовсе не означает, что вы стараетесь выглядеть провокационно или хотите кого-то соблазнить, это лишь свидетельствует о том, что вы сами решаете, носить ли вам спортивный топ, милые кружева или же вовсе обойтись без данного предмета.

Количество романов

Сексологи уверяют, что количество мужчин вовсе не означает, что вы стали подкованнее в вопросах секса или, скажем, более опытными. Так же, как и отсутствие романов, вовсе не свидетельствует о том, что вы ничего не умеете, и с вами не стоит заводить отношения. Количество сексуальных партнеров не сделает вас более (или менее) уважаемой личностью, это лишь часть вашей жизни, о которой, между прочим, окружающим знать вовсе не обязательно.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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