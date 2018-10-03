7 вещей, которых вы не должны стесняться ни в коем случае

Вес

Если вы не хотите заниматься спортом, или переходить на овощные блюда, исключив свою любимые деликатесы, то это лишь ваш выбор, и никто не вправе вас осуждать. Ведь если вам комфортно в том весе, в котором вы находитесь, то почему это должно смущать остальных людей? Самое главное – здоровое и гармоничное развитие, а остальное – дело каждого.

Возраст

Вы все еще переживаете по поводу цифр в паспорте? А вот психологи советуют посмотреть на это с другой стороны и вспомнить, что года – это бесценный опыт, о котором в молодости вы могли только мечтать. Согласитесь, что если бы вам раньше было известна хоть часть того, что вы знаете сейчас, то вы набили бы гораздо меньше шишек. А еще многие признают, что с возрастом чувствуют себя гораздо привлекательнее (и сексуальнее, да), чем, скажем, 5-10 лет назад.

Образование

Безусловно, хорошее образование способно стать вашим билетом в успешное будущее, однако если по каким-либо причинам вы не смогли получить заветные корочки, то не стоит комплексовать. В истории существует множество примеров, когда вполне обычные люди, окончившие лишь среднюю школу, своим упорством и работоспособностью, достигали таких высот, о которых лишь оставалось мечтать некоторым личностям с ученой степенью.

Яркий образ