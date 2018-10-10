7 вещей, которые может позволить только уверенная в себе женщина

Принимать себя такой, какая есть

Успешные женщины в принципе не зациклены на своей внешности. Нет, они безусловно следят за собой и стараются хорошо выглядеть, но не превращают это в погоню за красотой и молодостью. Они просто принимают себя такими, какие есть и не подстраиваются под общепринятые стандарты. Другими словами, они прилагают силы, чтобы сохранить ту естественную красоту, которой наградила их природа, а не выстраиваются в очередь к пластическим хирургам, чтобы получить ту внешность, которой у них никогда не было. Любить и принимать себя – тот принцип, которому состоявшиеся женщины следуют безоговорочно.

Любить родителей, но поступать по-своему

Какими бы теплыми и нежными не были отношения с родителями, успешные женщины не пойдут у них на поводу и будут сами строить свою жизнь. Они не отказывают в помощи и поддержке своим близким, и даже выслушают их советы, но предпочитают учиться на своих ошибках и поступают так, как считают нужным.

Родить ребенка «для себя»

Состоявшиеся женщины не всегда могут найти настоящую любовь или похвастаться счастливым браком. Они никогда не станут выскакивать замуж за первого встречного или в панике искать подходящую кандидатуру на роль отца. Эти дамы давно обеспечили себе такие условия, что вполне могут обойтись без мужского плеча рядом и направить свою энергию на карьеру, а не на очередной бесперспективный роман. Однако фиаско в личной жизни не мешает им родить детей не потому, что нужно избраннику, родителям или даже обществу. А для себя, чтобы в полной мере реализовать свой материнский инстинкт. Ведь если у них есть возможности и финансово и духовно воспитывать своего ребенка, то почему бы и не сконцентрироваться на этом вопросе.

Выбирать работу по душе